Washingtonból üzentek Brüsszelnek, Ukrajnát felkenték a falra

Hosszú hallgatás után törte meg a csendet Donald Trump: elmondta a véleményét a magyar választásokról
Az Egyesült Államok vezetője szerint Orbán Viktor jó munkát végzett.
Az Egyesült Államok alelnöke kifejtette, hogy mi volt a jelenlegi amerikai vezetés eddig legfontosabb teljesítménye.
Az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance szerint a jelenlegi amerikai vezetés egyik legfontosabb eredménye, hogy Washington már nem finanszírozza az ukrajnai háborút – írja az Unian.
Vance úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok világossá tette álláspontját európai partnerei felé:
amennyiben az európai országok fegyvereket kívánnak beszerezni Ukrajna számára, azt saját hatáskörben megtehetik, azonban Washington ebben már nem vesz részt.
Az alelnök beszédében kitért a háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítésekre is. Vance úgy látja, hogy jelentős előrelépés történt az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokban. Értékelése alapján jelenleg már inkább csak korlátozott területi kérdések – „néhány négyzetkilométer” – körüli alkudozás zajlik a felek között.
Az amerikai alelnök egyúttal bírálta az európai országok vezetőit is, amiért szerinte nem tesznek eleget a konfliktus lezárása érdekében.
Nyitókép: Jacquelyn MARTIN / POOL / AFP
