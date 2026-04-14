Hosszú hallgatás után törte meg a csendet Donald Trump: elmondta a véleményét a magyar választásokról

J. D. Vance Orbánról: Ő volt az egyetlen európai vezető, aki hajlandó volt szembeszállni a brüsszeli bürokráciával
Az amerikai alelnök hangsúlyozta: a volt miniszterelnök megbízható szövetségese volt az Egyesült Államoknak.
Az Egyesült Államok vezetője szerint Orbán Viktor jó munkát végzett.
Donald Trump amerikai elnök a Corriere della Sera nevű olasz lapnak adott telefonos interjújának keretei között először szólalt meg Orbán Viktor választási vereségével kapcsolatban – írta az MTI.
Donald Trump az általa támogatott, magyar jobboldali jelölttel kapcsolatban a következőket mondta:
A barátom volt. Rendes ember, jó munkát végzett a migráció terén. Nem engedte, hogy odamenjenek és tönkretegyék az országot.”
Korábban JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke is megszólalt a Fidesz veresége kapcsán. Az alelnök szerint az Egyesült Államok döntése – miszerint támogatják Orbán Viktor kampányát – nem volt kockázatmentes, hiszen tisztában voltak azzal, hogy a választás kimenetele bizonytalan.
„Nem azért mentünk, mert biztosak voltunk abban, hogy Viktor simán megnyeri a választást. Azért mentünk, mert helyesnek tartottuk kiállni valaki mellett, aki nagyon hosszú ideje kiállt mellettünk” – szögezte le Vance.
Az alelnök ezen felül hangsúlyozta, az európai viták során gyakran a magyar miniszterelnök volt az egyetlen, aki fellépett az amerikai vállalatokat érő támadásokkal szemben. Kiemelte, hogy Orbán Viktor személyében egy megbízható partnert támogattak, aki jó kapcsolatban állt Donald Trumppal és az Egyesült Államokkal.
„Sajnálom, hogy veszített. Biztos vagyok benne, hogy jól fogunk együttműködni Magyarország következő miniszterelnökével is. De ez egyáltalán nem volt rossz út, mert megéri kiállni azok mellett, akik mellettünk álltak – még akkor is, ha nem nyerünk meg minden versenyt.” – fogalmazott Vance.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP