Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 14.
kedd
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
amerikai egyesült államok országgyűlési választás 2026 fidesz vereség donald trump orbán viktor

Hosszú hallgatás után törte meg a csendet Donald Trump: elmondta a véleményét a magyar választásokról

2026. április 14. 19:11

Az Egyesült Államok vezetője szerint Orbán Viktor jó munkát végzett.

2026. április 14. 19:11
Donald Trump amerikai elnök a Corriere della Sera nevű olasz lapnak adott telefonos interjújának keretei között először szólalt meg Orbán Viktor választási vereségével kapcsolatban – írta az MTI. 

Donald Trump az általa támogatott, magyar jobboldali jelölttel kapcsolatban a következőket mondta:

 A barátom volt. Rendes ember, jó munkát végzett a migráció terén. Nem engedte, hogy odamenjenek és tönkretegyék az országot.”

Korábban JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke is megszólalt a Fidesz veresége kapcsán. Az alelnök szerint az Egyesült Államok döntése – miszerint támogatják Orbán Viktor kampányát – nem volt kockázatmentes, hiszen tisztában voltak azzal, hogy a választás kimenetele bizonytalan. 

„Nem azért mentünk, mert biztosak voltunk abban, hogy Viktor simán megnyeri a választást. Azért mentünk, mert helyesnek tartottuk kiállni valaki mellett, aki nagyon hosszú ideje kiállt mellettünk”  – szögezte le Vance.

Az alelnök ezen felül hangsúlyozta, az európai viták során gyakran a magyar miniszterelnök volt az egyetlen, aki fellépett az amerikai vállalatokat érő támadásokkal szemben. Kiemelte, hogy Orbán Viktor személyében egy megbízható partnert támogattak, aki jó kapcsolatban állt Donald Trumppal és az Egyesült Államokkal.

„Sajnálom, hogy veszített. Biztos vagyok benne, hogy jól fogunk együttműködni Magyarország következő miniszterelnökével is. De ez egyáltalán nem volt rossz út, mert megéri kiállni azok mellett, akik mellettünk álltak – még akkor is, ha nem nyerünk meg minden versenyt.” – fogalmazott Vance.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
you-brought-2-too-many
2026. április 14. 20:53
"dabide 2026. április 14. 19:39 Trump legyen szíves ne szóljon bele a magyar belügyekbe. Ugye fideszesek? Szuverenitás meg ilyenek?" Hú, wazze. S te ekkora IQval szavaztàl? Agyhalott vagy, látszik. Trump mióta kötött bármit is egy kis szuverenitás lemondàsàhoz? A brüsszeli banya mihez köti az eus pènzek feloldasàt? A szuverenitásról való lemondáshoz. Te sötètebb vagy mint a noàr, pedig ő se semmi 😁
Válasz erre
1
0
you-brought-2-too-many
2026. április 14. 20:45
Trump elmaradt làtogatàsa az egyik oka a veresègnek. Kèt hèttel a vàlasztások előtt kellett volna eljönnie, majd nagy csinadratta közepette bejelenteni h az USA feltúrbózza hazànk gazdasàgàt + pár konkrét tervet bejelenteni. Ez kitarthatott volna az utolsó napokig a hírèrtèkèvel S mivel valami Amerika, ezèrt mèg a fiatalok is kajàltàk volna. Trump közvetve, de hozzájárult a veresèghez.
Válasz erre
1
1
akitiosz
2026. április 14. 20:21
"A barátom volt. " Na, már csak volt? Hát ez gyorsan ment!
Válasz erre
3
1
akitiosz
2026. április 14. 20:20
"Az Egyesült Államok vezetője szerint Orbán Viktor jó munkát végzett." A szavazók többsége szerint viszont nem. Ritkán szoktak jól járni a magyarok akkor, ha egy idegen kormány elégedett a magyarországi kormánnyal.
Válasz erre
2
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!