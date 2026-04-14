Hosszú hallgatás után törte meg a csendet Donald Trump: elmondta a véleményét a magyar választásokról

A barátom volt. Rendes ember, jó munkát végzett a migráció terén. Nem engedte, hogy odamenjenek és tönkretegyék az országot.”

Korábban JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke is megszólalt a Fidesz veresége kapcsán. Az alelnök szerint az Egyesült Államok döntése – miszerint támogatják Orbán Viktor kampányát – nem volt kockázatmentes, hiszen tisztában voltak azzal, hogy a választás kimenetele bizonytalan.

„Nem azért mentünk, mert biztosak voltunk abban, hogy Viktor simán megnyeri a választást. Azért mentünk, mert helyesnek tartottuk kiállni valaki mellett, aki nagyon hosszú ideje kiállt mellettünk” – szögezte le Vance.