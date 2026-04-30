Moszkva szívébe szúrnának az ukránok: a Vörös térre csaphatnak le Zelenszkijék

Brutális csapásokat mértek az ukránok az orosz olajlétesítményekre a Fekete-tenger térségében
Folytatódik az adok-kapok a harcoló felek között.
Oroszország idén szokatlan módon készül a győzelmi napi megemlékezésre. Egy esetleges ukrán támadásoktól tartva a hatóságok úgy döntöttek, hogy jelentősen visszafogják a Vörös téren tartott katonai parádét, ami évtizedek óta a hatalom egyik legfontosabb szimbóluma.
Az ukrán támadások miatti aggodalmak alapjaiban formálják át az idei moszkvai győzelmi napi ünnepséget, amelyet május 9-én tartanak a náci Németország felett aratott szovjet győzelem emlékére. A The Guardian beszámolója szerint a Kreml úgy döntött, hogy közel húsz év után először nem vonultat fel katonai technikát a Vörös téren. Ez azt jelenti, hogy sem harckocsik, sem rakétarendszerek nem jelennek meg a hagyományos díszszemlén.
Az orosz védelmi minisztérium a döntést az aktuális hadműveleti helyzettel indokolta, míg a Kreml az ukrán terrorista tevékenység jelentette fenyegetésre hivatkozott.
A változtatások nemcsak a haditechnikát érintik: katonai iskolák kadétjai és ifjúsági katonai intézmények hallgatói sem vesznek részt az idei rendezvényen.
Orosz katonai bloggerek és elemzők szerint Moszkva attól tart, hogy az ukránok nagy hatótávolságú drónokkal mérhetnek csapást a parádé során vagy akár már az előkészületek alatt. Ruszlan Levijev független elemző a TV Rainnek nyilatkozva hangsúlyozta:
Az eszközök még az előkészítés során is sebezhetők, mivel az oszlopok nyílt gyakorlótereken parkolnak és próbálnak, amelyeket könnyű drónokkal eltalálni. A városközpontban, turisták között lévő katonák megcélzása nem lenne ennyire egyszerű.
Az ukrán dróncsapások az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak, és mélyen az orosz hátországot is elérik. A támadások elsősorban ipari és katonai célpontokra irányulnak, különösen az olajipari infrastruktúrára és logisztikai létesítményekre. A dél-oroszországi Tuapszéban egy olajfinomító elleni ismételt dróntámadások hatalmas tüzeket okoztak, amelyek során mérgező fekete füst borította be a várost, és a hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak otthon. Emellett az Urál térségében, Perm régióban is találat érte egy olajszivattyú-állomást.
Ezt is ajánljuk a témában
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan méltatta a támadások pontosságát, és hangsúlyozta, hogy az ukrán erők több mint 1500 kilométeres távolságból képesek célpontokat elérni. Mint fogalmazott:
Folytatni fogjuk ezeknek a hatótávolságoknak a növelését.
A győzelmi napi parádé az elmúlt évtizedekben Vlagyimir Putyin hatalmának és az orosz nemzeti identitásnak az egyik legfontosabb szimbólumává vált. A rendezvény nemcsak katonai erődemonstráció, hanem politikai üzenet is, amelyben a Kreml rendszeresen hangsúlyozza saját történelmi narratíváját.
Az orosz–ukrán háború 2022-es kezdete óta azonban a parádék fokozatosan visszafogottabbá váltak: kevesebb külföldi vendég érkezett, és a katonai bemutatók is szerényebbek lettek.
A tavalyi, 80. évfordulós ünnepség kivételt jelentett, amikor több mint huszonhét államfő vett részt, és teljes haditechnikai felvonulást tartottak. Az idei döntés azonban újabb fordulópontot jelez. Bár egyes elemzők szerint a dróntámadások gazdasági hatása korlátozott – mivel az energiaárak emelkedése továbbra is jelentős bevételt biztosít Oroszországnak –, a biztonsági kockázatok közvetlenül befolyásolják az ország legfontosabb szimbolikus eseményeit.
Nyitókép: Olga MALTSEVA / AFP