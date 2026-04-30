Győzelem Napja ukrán támadás Moszkva dróntámadás orosz-ukrán háború

Moszkva szívébe szúrnának az ukránok: a Vörös térre csaphatnak le Zelenszkijék

2026. április 30. 07:52

Oroszország idén szokatlan módon készül a győzelmi napi megemlékezésre. Egy esetleges ukrán támadásoktól tartva a hatóságok úgy döntöttek, hogy jelentősen visszafogják a Vörös téren tartott katonai parádét, ami évtizedek óta a hatalom egyik legfontosabb szimbóluma.

Az ukrán támadások miatti aggodalmak alapjaiban formálják át az idei moszkvai győzelmi napi ünnepséget, amelyet május 9-én tartanak a náci Németország felett aratott szovjet győzelem emlékére. A The Guardian beszámolója szerint a Kreml úgy döntött, hogy közel húsz év után először nem vonultat fel katonai technikát a Vörös téren. Ez azt jelenti, hogy sem harckocsik, sem rakétarendszerek nem jelennek meg a hagyományos díszszemlén. 

Az orosz védelmi minisztérium a döntést az aktuális hadműveleti helyzettel indokolta, míg a Kreml az ukrán terrorista tevékenység jelentette fenyegetésre hivatkozott.

A változtatások nemcsak a haditechnikát érintik: katonai iskolák kadétjai és ifjúsági katonai intézmények hallgatói sem vesznek részt az idei rendezvényen.

Az ukrán fenyegetés és a drónháború hatása

Orosz katonai bloggerek és elemzők szerint Moszkva attól tart, hogy az ukránok nagy hatótávolságú drónokkal mérhetnek csapást a parádé során vagy akár már az előkészületek alatt. Ruszlan Levijev független elemző a TV Rainnek nyilatkozva hangsúlyozta: 

Az eszközök még az előkészítés során is sebezhetők, mivel az oszlopok nyílt gyakorlótereken parkolnak és próbálnak, amelyeket könnyű drónokkal eltalálni. A városközpontban, turisták között lévő katonák megcélzása nem lenne ennyire egyszerű.

Az ukrán dróncsapások az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak, és mélyen az orosz hátországot is elérik. A támadások elsősorban ipari és katonai célpontokra irányulnak, különösen az olajipari infrastruktúrára és logisztikai létesítményekre. A dél-oroszországi Tuapszéban egy olajfinomító elleni ismételt dróntámadások hatalmas tüzeket okoztak, amelyek során mérgező fekete füst borította be a várost, és a hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak otthon. Emellett az Urál térségében, Perm régióban is találat érte egy olajszivattyú-állomást.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan méltatta a támadások pontosságát, és hangsúlyozta, hogy az ukrán erők több mint 1500 kilométeres távolságból képesek célpontokat elérni. Mint fogalmazott: 

Folytatni fogjuk ezeknek a hatótávolságoknak a növelését.

Szimbolikus visszalépés és politikai üzenet

A győzelmi napi parádé az elmúlt évtizedekben Vlagyimir Putyin hatalmának és az orosz nemzeti identitásnak az egyik legfontosabb szimbólumává vált. A rendezvény nemcsak katonai erődemonstráció, hanem politikai üzenet is, amelyben a Kreml rendszeresen hangsúlyozza saját történelmi narratíváját.

Az orosz–ukrán háború 2022-es kezdete óta azonban a parádék fokozatosan visszafogottabbá váltak: kevesebb külföldi vendég érkezett, és a katonai bemutatók is szerényebbek lettek. 

A tavalyi, 80. évfordulós ünnepség kivételt jelentett, amikor több mint huszonhét államfő vett részt, és teljes haditechnikai felvonulást tartottak. Az idei döntés azonban újabb fordulópontot jelez. Bár egyes elemzők szerint a dróntámadások gazdasági hatása korlátozott – mivel az energiaárak emelkedése továbbra is jelentős bevételt biztosít Oroszországnak –, a biztonsági kockázatok közvetlenül befolyásolják az ország legfontosabb szimbolikus eseményeit.

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
nemecsekerno-007-01
2026. április 30. 09:36
recipp 2026. április 30. 09:05 ,,Azért ízlelgessük ezt a mondatot: az orosz elnök a fővárosban támadástól tart...,, Ha Oroszország nem támadta volna meg Ukrajnát akkor most olyan nagy lenne a Kijev-Moszkva távolság, hogy nem tudnák megtámadni a Vörös-teret? Épp Ukrajna bizonyította be az elmúlt 4 évben, hogy Oroszországnak miért kellett megtámadnia. Miféle aljas idióták vagytok ti, baszd meg?!?!
Csigorin
2026. április 30. 09:34
Szegyen! 1941-ben a novemberi diszszemlen Sztalin nem volt ilyen szivbajos, a szemlet is megtartottak, ki is allt a tribunre, de dolgozott is a legvedelem, mert tudtak hogy ha egy nemet gep is betor Moszkva fole, a fejukkel felelnek
mandala-3
2026. április 30. 09:28
Ha ezt megmerik tenni Kijev gazdagabb lesz néhány oresnyikkel!
recipp
2026. április 30. 09:05
Azért ízlelgessük ezt a mondatot: az orosz elnök a fővárosban támadástól tart... rég hallottunk ilyet...Nem kéne támadástól tartaniuk, ha Putyin támdja meg Ukrajnát!!! És már négy éve,de köszönet jár Putyinnak, hogy a szükség miatt felfedezte Ukrajna a drónok gyártásában a tehetségét! Ez háború híján soha nem derül ki! "A régi szovjet szokás alapja, hogy katonai eszközök parádéznak a Vörös téren, demonstrálva Oroszország harci erejét." Az a tény, hogy idén nem lesznek katonai eszközök, kiválóan demonstrálja Oroszország jelenlegi harci erejét. Embereket nem félti, csak a tankjait. Ha támadástól tart, akkor embereket se kéne odaengedni...igazi cári logika.Jellemző! Sztálin 41-ben is megtartotta a dísszemlét november 7-én, miközben a németek 30 kilométerre álltak Moszkvától és a felvonuló egységek a disszemléről azonnal a frontra indultak. A főni új klónja: Fico, ott lesz.Tehát Fico az új öleb, az új Orbán Akkor ez most békemenet lesz?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.