Moszkva szívébe szúrnának az ukránok: a Vörös térre csaphatnak le Zelenszkijék

Az ukrán támadások miatti aggodalmak alapjaiban formálják át az idei moszkvai győzelmi napi ünnepséget, amelyet május 9-én tartanak a náci Németország felett aratott szovjet győzelem emlékére. A The Guardian beszámolója szerint a Kreml úgy döntött, hogy közel húsz év után először nem vonultat fel katonai technikát a Vörös téren. Ez azt jelenti, hogy sem harckocsik, sem rakétarendszerek nem jelennek meg a hagyományos díszszemlén.

Az orosz védelmi minisztérium a döntést az aktuális hadműveleti helyzettel indokolta, míg a Kreml az ukrán terrorista tevékenység jelentette fenyegetésre hivatkozott.

A változtatások nemcsak a haditechnikát érintik: katonai iskolák kadétjai és ifjúsági katonai intézmények hallgatói sem vesznek részt az idei rendezvényen.