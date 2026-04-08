Fenyegetőzik a leghíresebb ukrán katonai szakértő: „A gázvezetékeket bárhol a világon megtámadhatjuk” (VIDEÓ)
A valóság az, hogy Ukrajna a létében fenyegeti Magyarországot.
Az ukrán hadsereg állapotáról tanúskodik, hogy elkezdtek egy önmaguk által teremtett sci-fiben élni.
A The Kyiv Independent arról ír, hogy 2026 tavaszára a hagyományos frontvonalak megszűntek az ukrajnai háborúban, helyüket egy kilométeres mélységű, drónok által ellenőrzött „szürke zóna” vette át. Az ukrán lap szerint a területfoglalás már nem harckocsikkal, hanem kifinomult, pilóta nélküli rendszerekkel történik a déli fronton.
Hozzáteszi, hogy az úgynevezett „Szkíta Griffek” példája jól mutatja a technológiai fejlődést:
az egység a saját műhelyében gyártja a „Spear” nevű bombákat,
amelyek képesek átütni az orosz bunkerek betonfalait, mielőtt belül felrobbannának. Ez szerintük lehetővé teszi a gyalogság számára, hogy „minimális veszteséggel tisztítsák meg” az ellenséges állásokat.
Hangsúlyozzák:
a hadviselés új szintjét jelenti a Starlink-alapú drónirányítás – ezt most tesztelik, és szerintük ez majd kivédi az orosz elektronikai zavarást,
és lehetővé teszi a pilóták számára, hogy biztonságos távolságból, akár egy városi szobából vezessék harcba a gépeket.
Úgy fogalmaznak, hogy a Bradley páncélosok ugyan még mindig kulcsszerepet játszanak a katonák mozgatásában, de
az ukrán parancsnokok már a teljesen autonóm, emberi beavatkozás nélkül működő „gyilkológépek korára” készülnek,
amely végleg „halálzónává” változtathatja a frontvonalakat.
