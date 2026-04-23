Ukrajna újra Oroszország belső területeit támadta

Súlyos csapás érte Ukrajnát: orosz cirkálórakéták és drónok lepték el az ország légterét
Az orosz drónok több hullámban érték el Ukrajnát szerda este.
Ipari és civil létesítmények is károkat szenvedtek.
Ipari létesítményeket ért ukrán dróntámadás az éjjel a szamarai régióbeli Novokujbisevszkben, egy ember életét vesztette, ketten pedig megsebesültek - közölte Vjacseszlav Fedoriscsev kormányzó csütörtökön a MAX-csatornáján. A károk elhárítására operatív törzset állítottak fel, a támadás helyszínére kiszálltak a mentőszolgálatok.
Szamarában megsérült egy többlakásos ház tetőszerkezete, többen megsebesültek, egy embert kórházba vittek. A környező utcákban leállították a felszíni közlekedést, a szamarai repülőtér nem indít és nem fogad járatokat. Szamara és Novokujbisevszk iskoláiban a tanítást a nap második felére halasztották.
A Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá került területén lévő Melitopol város körzetében és a régió déli részén megszakadt az áramellátás az infrastruktúrát szerdán ért ukrán támadás következtében. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy éjszaka a légvédelem 154 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg tíz régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött.
(MTI)
Nyitókép forrása: MTI/AP/Rendkívüli helyzetek orosz minisztériuma
