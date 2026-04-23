Ukrajna újra Oroszország belső területeit támadta

Ipari létesítményeket ért ukrán dróntámadás az éjjel a szamarai régióbeli Novokujbisevszkben, egy ember életét vesztette, ketten pedig megsebesültek - közölte Vjacseszlav Fedoriscsev kormányzó csütörtökön a MAX-csatornáján. A károk elhárítására operatív törzset állítottak fel, a támadás helyszínére kiszálltak a mentőszolgálatok.

Szamarában megsérült egy többlakásos ház tetőszerkezete, többen megsebesültek, egy embert kórházba vittek. A környező utcákban leállították a felszíni közlekedést, a szamarai repülőtér nem indít és nem fogad járatokat. Szamara és Novokujbisevszk iskoláiban a tanítást a nap második felére halasztották.