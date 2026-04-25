Újabb kísérleti terepet talált magának Zelenszkij: „Csernobilban nincs szükség lakossági meghallgatásokra”

Napelemparkot építenek a csernobili erőmű területén, így biztosítva a létesítmény áramellátását. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamos energia előállítását.

Szerhij Tarakanov, a nukleáris létesítmény vezérigazgatója az UNIAN ukrán hírügynökségnek pénteken elmondta, hogy szinte kész a két megawatt teljesítményű napelempark.