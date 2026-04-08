Újabb amerikai nagyágyú állt ki Orbán Viktor mellett – üzent Brüsszelnek és a magyar választóknak is

Donald Trump fia elmondta, szerinte melyik régió Európa „utolsó reménysugara”
„Folyékonyan beszélem a nyelvet, értem a munkamorált és a kultúrát” – mondta Budapesten Trump Jr.
Donald Trump amerikai elnök fia szerint Kelet-Európa az utolsó remény Európának a hagyományos értékek megőrzésére, és arra kérte a magyar választókat, hogy akadályozzák meg „a kommunisták” hatalomra jutását Magyarországon, támogatva ezzel Orbán Viktor újraválasztását.
Donald Trump Jr., az amerikai elnök fia egy Banja Lukában tartott panelbeszélgetésen Orbán Viktort a nyugati értékek egyik legfőbb védelmezőjének nevezte, hangsúlyozva, hogy ez nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára kulcsfontosságú – írja az N1info.
Trump Jr. úgy véli,
Kelet-Európa az utolsó remény Európának a hagyományos értékek megőrzésére; bírálta a nyugat-európai migrációs politikát és kiemelte Soros György és a USAID szerinte káros befolyását Magyarországon is.
A beszélgetés során arra kérte a magyar választókat, hogy akadályozzák meg „a kommunisták” hatalomra jutását Magyarországon, támogatva ezzel Orbán Viktor újraválasztását.
„Folyékonyan beszélem a nyelvet, értem a munkamorált és a kultúrát” – mondta Budapesten Trump Jr.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.