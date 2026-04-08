04. 08.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
Újabb amerikai nagyágyú állt ki Orbán Viktor mellett – üzent Brüsszelnek és a magyar választóknak is

2026. április 08. 10:09

Donald Trump amerikai elnök fia szerint Kelet-Európa az utolsó remény Európának a hagyományos értékek megőrzésére, és arra kérte a magyar választókat, hogy akadályozzák meg „a kommunisták” hatalomra jutását Magyarországon, támogatva ezzel Orbán Viktor újraválasztását.

2026. április 08. 10:09
null

Donald Trump Jr., az amerikai elnök fia egy Banja Lukában tartott panelbeszélgetésen Orbán Viktort a nyugati értékek egyik legfőbb védelmezőjének nevezte, hangsúlyozva, hogy ez nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára kulcsfontosságú – írja az N1info.

Trump Jr. úgy véli,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Kelet-Európa az utolsó remény Európának a hagyományos értékek megőrzésére; bírálta a nyugat-európai migrációs politikát és kiemelte Soros György és a USAID szerinte káros befolyását Magyarországon is.

A beszélgetés során arra kérte a magyar választókat, hogy akadályozzák meg „a kommunisták” hatalomra jutását Magyarországon, támogatva ezzel Orbán Viktor újraválasztását.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Treeoflife
2026. április 08. 11:47
Sok éve, már a rendszerváltás után valahol azt olvastam egy "jövendölésben", hogy az egész világon kommunizmus lesz. Azt is, hogy Európa és az USA "összerúgja" a port, és nem várható az USA-tól segítség, amikor szükség lenne rá, és csak nagy sokára gondolja meg magát, hogy az öreg kontinens segítségére siessen. Ezek akkor annyira utópikusnak tűntek ... ma már egyáltalán nem ... félelmetes lehet, ha valamilyen hasonló helyzet kialakul, csak remélni tudom, hogy ez az egész ostoba fecsegés volt - ahogy akkoriban hittem.
Julismama2
2026. április 08. 11:42
Vajon Weber miért nem csápol Poroska és a Tisza mellett? Csak nem levette a kezét? :)
elcapo-3
2026. április 08. 10:24
A FOS média ide hogyan fogja becsempészni a poloska nevét?
csulak
2026. április 08. 10:10
Igaza van a fiunak, sajnos. Nyugaton mar a jozan esznek cseppje sincs
