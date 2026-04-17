04. 17.
péntek
charlie kirk erika kirk turning point usa konzervatív donald trump

Új szint: a Charlie Kirk özvegye ellen gyártott internetes tartalmak olyan mélységet értek el, amilyenre nem sok példa volt az amerikai közéletben

2026. április 17. 14:09

A nyugati világ közbeszédének újabb és újabb mélységei nyílnak meg.

Hajdú Tímea
Hét hónap telt el Charlie Kirk meggyilkolása óta, s az amerikai jobboldalt még mindig kísérti, ami történt. Nemcsak azért, mert egyik kiemelkedő alakját veszítette el a mozgalom, hanem azért is, mert a konzervatív tábor egy korábban népszerű alakja lejáratókampányt indított Kirk szervezete, a Turning Point USA, valamint özvegye, Erika ellen azt állítva, hogy közreműködtek a gyilkosságban. Bár összeesküvés-elméletekkel átitatott világunkban nehéz bármin meglepődni,

az Erika Kirk ellen gyártott internetes tartalmak olyan mélységet értek el, amilyenre nem sok példa volt az amerikai közéletben.

A jelenség két módon nyilvánul meg. Egyrészt azok a liberálisok, akik ünnepelték Kirk halálát, vagy csak úgy gondolták, „radikalizmusa” miatt magának köszönheti, hogy lelőtték, most azt állítják, hogy az özvegy boldog a férje halála miatt, vagy legalábbis „nem elég szomorú”, „nem megfelelően gyászol”. Ezek a progresszívok, akik korábban csak az aktivista karikatúráját ismerték, azzal érvelnek, hogy Erika Kirk erős sminket használ, és sokat mosolyog. A gúnyolódás nemrég egy fekete komikus videójában csúcsosodott ki, aki fehér nővé maszkíroztatta magát egy szkeccsben, amelynek a How Conservative Women in America act (így viselkednek a konzervatív nők Amerikában) címet adta.

A százmillió megtekintést elérő klip Erika Kirköt ábrázolta fehér felsőbbrendűséget hirdető, Bibliával hadonászó, szinte szörnyszerű idiótaként.

Többen hangot adtak azon vélekedésüknek, hogy ha egy baloldali aktivista özvegyé­vel tennének ilyet, azon sok feminista nem nevetne, hanem felháborodna.

A másik megnyilvánulási mód a jobboldalt jellemzi. Ott az a Candace Owens műsorvezető indította az Erika Kirk elleni lejárató hadjáratot, akinek egy-egy műsorára több mint hárommillióan kíváncsiak. Owens korábban dolgozott Charlie Kirknek, és erre a kapcsolatra, valamint a barátságukra hivatkozva kezdett „nyomozásba” a haláleset részleteinek kiderítésére. Eleinte csak Kirk szervezetét vádolta azzal, hogy valamilyen formában részt vett a merényletben, de később Erikára irányította a figyelmét. Mellette Donald Trump elnököt, az izraeli, az egyiptomi és a francia államot is szóba hozta a konspiráció részeseiként. A műsorvezető szerint bár meggyőző bizonyítékok vannak arra, hogy egy Tyler Robinson nevű, transznemű társsal élő baloldali férfi követte el a gyilkosságot – aki jelenleg is várja, hogy megkezdődjön a tárgyalása –, könnyen lehet, hogy nem magányos elkövető volt, vagy nem is ő gyilkolta meg Kirköt, és gyanús, hogy „az FBI nem göngyölített fel más szálakat”.

A vádaskodás híre eljutott Donald Trumphoz is, aki a Fehér Ház húsvéti ünnepségén azt tanácsolta Erika Kirknek, hogy perelje be a rágalmazókat.

Az özvegynek ma már nincs olyan posztja, amely alatt ne vádolnák meg a férje megölésével. A karaktergyilkosság azonban valójában Charlie Kirk örökségének az elrablásáról szól. Utólagosan el akarják szakítani a feleségétől, keresztény világnézetétől, politikai álláspontjától, mindentől, amit képviselt. Még egy év sem telt el, de már átírták, mit gondolt, miben hitt, kit szeretett, sőt azt is, hogy ki ölte meg.

Nyitókép: AFP/John Locher

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
•••
2026. április 17. 14:18 Szerkesztve
Simán le kell lőni őket, nem kell szarakodni, szemet szemért, végül is demokrácia van
