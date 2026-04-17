Új szint: a Charlie Kirk özvegye ellen gyártott internetes tartalmak olyan mélységet értek el, amilyenre nem sok példa volt az amerikai közéletben

A nyugati világ közbeszédének újabb és újabb mélységei nyílnak meg.
Hét hónap telt el Charlie Kirk meggyilkolása óta, s az amerikai jobboldalt még mindig kísérti, ami történt. Nemcsak azért, mert egyik kiemelkedő alakját veszítette el a mozgalom, hanem azért is, mert a konzervatív tábor egy korábban népszerű alakja lejáratókampányt indított Kirk szervezete, a Turning Point USA, valamint özvegye, Erika ellen azt állítva, hogy közreműködtek a gyilkosságban. Bár összeesküvés-elméletekkel átitatott világunkban nehéz bármin meglepődni,
az Erika Kirk ellen gyártott internetes tartalmak olyan mélységet értek el, amilyenre nem sok példa volt az amerikai közéletben.
A jelenség két módon nyilvánul meg. Egyrészt azok a liberálisok, akik ünnepelték Kirk halálát, vagy csak úgy gondolták, „radikalizmusa” miatt magának köszönheti, hogy lelőtték, most azt állítják, hogy az özvegy boldog a férje halála miatt, vagy legalábbis „nem elég szomorú”, „nem megfelelően gyászol”. Ezek a progresszívok, akik korábban csak az aktivista karikatúráját ismerték, azzal érvelnek, hogy Erika Kirk erős sminket használ, és sokat mosolyog. A gúnyolódás nemrég egy fekete komikus videójában csúcsosodott ki, aki fehér nővé maszkíroztatta magát egy szkeccsben, amelynek a How Conservative Women in America act (így viselkednek a konzervatív nők Amerikában) címet adta.
A százmillió megtekintést elérő klip Erika Kirköt ábrázolta fehér felsőbbrendűséget hirdető, Bibliával hadonászó, szinte szörnyszerű idiótaként.
Többen hangot adtak azon vélekedésüknek, hogy ha egy baloldali aktivista özvegyével tennének ilyet, azon sok feminista nem nevetne, hanem felháborodna.
A másik megnyilvánulási mód a jobboldalt jellemzi. Ott az a Candace Owens műsorvezető indította az Erika Kirk elleni lejárató hadjáratot, akinek egy-egy műsorára több mint hárommillióan kíváncsiak. Owens korábban dolgozott Charlie Kirknek, és erre a kapcsolatra, valamint a barátságukra hivatkozva kezdett „nyomozásba” a haláleset részleteinek kiderítésére. Eleinte csak Kirk szervezetét vádolta azzal, hogy valamilyen formában részt vett a merényletben, de később Erikára irányította a figyelmét. Mellette Donald Trump elnököt, az izraeli, az egyiptomi és a francia államot is szóba hozta a konspiráció részeseiként. A műsorvezető szerint bár meggyőző bizonyítékok vannak arra, hogy egy Tyler Robinson nevű, transznemű társsal élő baloldali férfi követte el a gyilkosságot – aki jelenleg is várja, hogy megkezdődjön a tárgyalása –, könnyen lehet, hogy nem magányos elkövető volt, vagy nem is ő gyilkolta meg Kirköt, és gyanús, hogy „az FBI nem göngyölített fel más szálakat”.
A vádaskodás híre eljutott Donald Trumphoz is, aki a Fehér Ház húsvéti ünnepségén azt tanácsolta Erika Kirknek, hogy perelje be a rágalmazókat.
Az özvegynek ma már nincs olyan posztja, amely alatt ne vádolnák meg a férje megölésével. A karaktergyilkosság azonban valójában Charlie Kirk örökségének az elrablásáról szól. Utólagosan el akarják szakítani a feleségétől, keresztény világnézetétől, politikai álláspontjától, mindentől, amit képviselt. Még egy év sem telt el, de már átírták, mit gondolt, miben hitt, kit szeretett, sőt azt is, hogy ki ölte meg.
