Új szint: a Charlie Kirk özvegye ellen gyártott internetes tartalmak olyan mélységet értek el, amilyenre nem sok példa volt az amerikai közéletben

Hét hónap telt el Charlie Kirk meggyilkolása óta, s az amerikai jobboldalt még mindig kísérti, ami történt. Nemcsak azért, mert egyik kiemelkedő alakját veszítette el a mozgalom, hanem azért is, mert a konzervatív tábor egy korábban népszerű alakja lejáratókampányt indított Kirk szervezete, a Turning Point USA, valamint özvegye, Erika ellen azt állítva, hogy közreműködtek a gyilkosságban. Bár összeesküvés-elméletekkel átitatott világunkban nehéz bármin meglepődni,

az Erika Kirk ellen gyártott internetes tartalmak olyan mélységet értek el, amilyenre nem sok példa volt az amerikai közéletben.

A jelenség két módon nyilvánul meg. Egyrészt azok a liberálisok, akik ünnepelték Kirk halálát, vagy csak úgy gondolták, „radikalizmusa” miatt magának köszönheti, hogy lelőtték, most azt állítják, hogy az özvegy boldog a férje halála miatt, vagy legalábbis „nem elég szomorú”, „nem megfelelően gyászol”. Ezek a progresszívok, akik korábban csak az aktivista karikatúráját ismerték, azzal érvelnek, hogy Erika Kirk erős sminket használ, és sokat mosolyog. A gúnyolódás nemrég egy fekete komikus videójában csúcsosodott ki, aki fehér nővé maszkíroztatta magát egy szkeccsben, amelynek a How Conservative Women in America act (így viselkednek a konzervatív nők Amerikában) címet adta.