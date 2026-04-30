Új rekordot döntött az olaj ára: az iráni konfliktus kezdete óta nem volt ilyen magasan

A piaci feszültséget tovább növelte, hogy Donald Trump olyan jelzéseket adott, miszerint az Egyesült Államok fenntartaná a kulcsfontosságú Hormuzi-szoros blokádját, amíg Irán nem állapodik meg nukleáris programjának lezárásáról. Emellett sajtóértesülések szerint amerikai katonai vezetők egy „rövid, de erőteljes” csapássorozat tervéről is tájékoztathatták a Fehér Házat, ami tovább fokozta a piaci bizonytalanságot.

Az energiaárak emelkedése világszerte érezhető hatást gyakorol a pénzpiacokra, különösen Ázsiában, ahol több ország sérülékeny az energiaimport szempontjából. A japán tőzsde és államkötvények jelentős eladási nyomás alá kerültek, miközben a jen árfolyama olyan szintek közelébe gyengült, ahol a hatóságok korábban már beavatkoztak. Az elemzők szerint a részvénypiacok ugyanakkor továbbra is viszonylag ellenállónak tűnnek, főként a technológiai és mesterségesintelligencia-részvények iránti optimizmus miatt.