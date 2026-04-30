Új rekordot döntött az olaj ára: az iráni konfliktus kezdete óta nem volt ilyen magasan

Fejvakarós összeg: kiderült, mennyibe került eddig az Egyesült Államoknak az iráni katonai művelet
A Pentagon a következő évre kért költségvetés összegét is közölte.
A Brent típusú kőolaj ára a hét során 7 százalékot ugrott.
Az olajárak meredeken emelkedtek, miután a Közel-Keleten kiéleződő konfliktus és a globális ellátási láncok esetleges zavara miatti félelmek felerősödtek.
A Brent típusú kőolaj ára a hét során 7 százalékos ugrással 126 dollár fölé is emelkedett,
ami a közel-keleti konfliktus kezdete óta a legmagasabb szintnek számít, majd később kissé vissza is esett. Az amerikai WTI szintén jelentős drágulást mutatott, hordónként 109 dollár fölé kapaszkodva – írja a Financial Times.
A piaci feszültséget tovább növelte, hogy Donald Trump olyan jelzéseket adott, miszerint az Egyesült Államok fenntartaná a kulcsfontosságú Hormuzi-szoros blokádját, amíg Irán nem állapodik meg nukleáris programjának lezárásáról. Emellett sajtóértesülések szerint amerikai katonai vezetők egy „rövid, de erőteljes” csapássorozat tervéről is tájékoztathatták a Fehér Házat, ami tovább fokozta a piaci bizonytalanságot.
Az energiaárak emelkedése világszerte érezhető hatást gyakorol a pénzpiacokra, különösen Ázsiában, ahol több ország sérülékeny az energiaimport szempontjából. A japán tőzsde és államkötvények jelentős eladási nyomás alá kerültek, miközben a jen árfolyama olyan szintek közelébe gyengült, ahol a hatóságok korábban már beavatkoztak. Az elemzők szerint a részvénypiacok ugyanakkor továbbra is viszonylag ellenállónak tűnnek, főként a technológiai és mesterségesintelligencia-részvények iránti optimizmus miatt.
A globális piaci mozgások mellett a nemesfémek és kriptovaluták is reagáltak: az arany árfolyama emelkedett, míg a Bitcoin is erősödött. A befektetők figyelme most az európai és brit jegybanki kamatdöntésekre, valamint az amerikai gazdasági adatokra irányul, amelyek tovább befolyásolhatják a piaci hangulatot a következő napokban.
Ezt is ajánljuk a témában
A Pentagon a következő évre kért költségvetés összegét is közölte.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP