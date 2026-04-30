Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
04. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj brent financial times irán egyesült államok donald trump

Új rekordot döntött az olaj ára: az iráni konfliktus kezdete óta nem volt ilyen magasan

2026. április 30. 08:56

A Brent típusú kőolaj ára a hét során 7 százalékot ugrott.

2026. április 30. 08:56
Az olajárak meredeken emelkedtek, miután a Közel-Keleten kiéleződő konfliktus és a globális ellátási láncok esetleges zavara miatti félelmek felerősödtek. 

A Brent típusú kőolaj ára a hét során 7 százalékos ugrással 126 dollár fölé is emelkedett,

ami a közel-keleti konfliktus kezdete óta a legmagasabb szintnek számít, majd később kissé vissza is esett. Az amerikai WTI szintén jelentős drágulást mutatott, hordónként 109 dollár fölé kapaszkodva – írja a Financial Times

A piaci feszültséget tovább növelte, hogy Donald Trump olyan jelzéseket adott, miszerint az Egyesült Államok fenntartaná a kulcsfontosságú Hormuzi-szoros blokádját, amíg Irán nem állapodik meg nukleáris programjának lezárásáról. Emellett sajtóértesülések szerint amerikai katonai vezetők egy „rövid, de erőteljes” csapássorozat tervéről is tájékoztathatták a Fehér Házat, ami tovább fokozta a piaci bizonytalanságot.

Az energiaárak emelkedése világszerte érezhető hatást gyakorol a pénzpiacokra, különösen Ázsiában, ahol több ország sérülékeny az energiaimport szempontjából. A japán tőzsde és államkötvények jelentős eladási nyomás alá kerültek, miközben a jen árfolyama olyan szintek közelébe gyengült, ahol a hatóságok korábban már beavatkoztak. Az elemzők szerint a részvénypiacok ugyanakkor továbbra is viszonylag ellenállónak tűnnek, főként a technológiai és mesterségesintelligencia-részvények iránti optimizmus miatt.

A globális piaci mozgások mellett a nemesfémek és kriptovaluták is reagáltak: az arany árfolyama emelkedett, míg a Bitcoin is erősödött. A befektetők figyelme most az európai és brit jegybanki kamatdöntésekre, valamint az amerikai gazdasági adatokra irányul, amelyek tovább befolyásolhatják a piaci hangulatot a következő napokban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tegnap
2026. április 30. 09:31
ördöngös pepecselés 2026. április 30. 09:22 « Európa a korrupt gazember vezetőinek köszönheti a nyomorát. » Ez így igaz, de nem ártana, ha Trump kijózanodna, vagy le lrenne váltva, mert ha így megy még néhány hétig, mindnyájan belepusztulunk. Akkor azzal sem lehet majd vígasztalódni, hogy Brüsszel is elpusztul.
Válasz erre
0
0
Hobby024
2026. április 30. 09:23
Az egész világ pedig azt üvölti, Trump hagyd abba! Akik még mindíg Trump -Putyin barátságról álmodoznak, azoktól kérdezném. Irán miért nem omlott még össze? Honnan kapja a fegyvert? Technologiát kap Kínától, de fegyvert honnan? A vér-nyugger, ha a térképre nézne láthatná, hogy az oroszoknak van egy saját tengere. Úgy hívják Kaszpi -tenger. Szomszédos Iránnal. Innen az oroszok, annyi fegyvert küldenek és akkor amennyit akarnak. Oroszország és Irán között stratégiai szövetség van. Emésztgessétek! Elő a földrajzot!
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. április 30. 09:22
lehet szidni és gyűlölni Trumpot de Európa a korrupt gazember vezetőinek köszönheti a nyomorát.
Válasz erre
4
0
nemecsekerno-007-01
2026. április 30. 09:17
Helyes, így lehet letérdeltetni az EU Központi Bizottságát. A Szovjetuniót is gazdaságilag győzte le az USA. :)))))))))))))
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!