európai bíróság von der leyen magyarország Magyar Péter törvény eu lmbtq ítélet európai bizottság orbán viktor

Történelmi ítélet Magyarország ellen: Von der Leyen megüzente, mi a következő lépés

2026. április 22. 10:01

Az Európai Bíróság szerint az LMBTQ-tartalmak fiatalkorúaknak való bemutatását tiltó törvény diszkriminatív, megbélyegzi a nem heteroszexuálisokat és transzneműeket, valamint szembemegy a pluralizmus elvével. A BBC szerint Magyar Péter vállalta a törvény visszavonását.

null

Az Európai Bíróság kimondta, hogy Orbán Viktor kormánya által 2021-ben elfogadott, az LMBTQ-tartalmak fiatalkorúaknak való bemutatását tiltó törvény sérti az EU alapértékeit és jogszabályait – írja a BBC.

Az Európai Bizottság szóvivője, Paula Pinho jelezte: elvárják az ítélet végrehajtását, Katja Štefanec Gärtner (Ilga-Europe) szerint nincs több kifogás a gyors törlésre, John Morijn professzor pedig történelmi jelentőségűnek nevezte az ítéletet.

A bíróság szerint a jogszabály diszkriminatív, megbélyegzi a nem heteroszexuálisokat és transzneműeket, valamint szembemegy a pluralizmus elvével. A cikk szerint Magyar Péter hangsúlyozta: olyan országot akar, ahol senkit sem bélyegeznek meg mássága miatt, pro-EU irányvonalat ígér és vállalta a törvény visszavonását is.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 107 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hangillat
2026. április 22. 12:46
Hogyan lenni, nem lenni gyakorló alászolgája nép A nép internácult állampolgár, illetve ’nemzetpolgár állampolgár többségében plusz közömbös állampolgár. Az euidiotizmust fel nem ismerőkre is ráreccsent a valóság: “már megint $oro$oznak“; kalergizáció, thegreatresetizáció? Ugyan már! (A Drag Qeen régen paródia volt vagy átöltözús; filmbeli vígjátéki. Drag Queen ma : Same Sex DQ SS.) A gyermekvédelmit mentegetők mentegetika törvény mint egységcsomag miatti EB- megtámadását a ’szolgabírói’verdikt után.. (Folytatva)
Hangillat
2026. április 22. 12:45 Szerkesztve
(Folytatva) A cél: a ’nemzetállam‘ végleges bedarálása az EU-olvsztótégelyben-(szép képzavar) EU népekből EU NÉP. Az EU-idióta másvalóság tudatú valóság teremtő (transznő), illetve ‚van-az -a-pénz‘ hajkorpareklám opportunista vagy dézsmapatkány (nem pézsma), aki a jelenkor-kór patológiai esete. A megalakuló kormány ellenáll- nem jön a pénz. Aláír mindent és jön az Óperenciás tengeren túli mesés rémvalóság. Kormány és ellenzéke titkos megegyezése után jön a zsarolási zsozsó és ’betartanak‘ a végrehajtásának. Titkos nemzeti ellenállási front meghiúsulása: A kormány komolyan veszi a jogállami zsarolást, az ellenzék pedig nem ereszti ki a markából a csupa aduászt.. Szülői ellenállás ( Drag Queen-űző oxigén spray; proteszt táblák, zubogó buzzancs gyorsülepedésű ülep kezelése stb.) Másvalóság-valóság: csak egy van. (Egy, nem hímvesstőn múlik)? Eursulának ellenállni nem lehet (,) lehetetlen!
Hangillat
2026. április 22. 12:45
florin
2026. április 22. 12:40
A buzik buzisztak, a pedofilok pedofiloztak. Így megy ez az új kurzusnál.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!