Történelmi ítélet Magyarország ellen: Von der Leyen megüzente, mi a következő lépés

Másfél héttel a választások után az Európai Unió Bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt
A brüsszeli bíróság szerint a genderpropaganda nem korlátozható, és a pedofil elkövetők nyilvántartása is uniós jogot sért.
Az Európai Bíróság szerint az LMBTQ-tartalmak fiatalkorúaknak való bemutatását tiltó törvény diszkriminatív, megbélyegzi a nem heteroszexuálisokat és transzneműeket, valamint szembemegy a pluralizmus elvével. A BBC szerint Magyar Péter vállalta a törvény visszavonását.
Az Európai Bíróság kimondta, hogy Orbán Viktor kormánya által 2021-ben elfogadott, az LMBTQ-tartalmak fiatalkorúaknak való bemutatását tiltó törvény sérti az EU alapértékeit és jogszabályait – írja a BBC.
Az Európai Bizottság szóvivője, Paula Pinho jelezte: elvárják az ítélet végrehajtását, Katja Štefanec Gärtner (Ilga-Europe) szerint nincs több kifogás a gyors törlésre, John Morijn professzor pedig történelmi jelentőségűnek nevezte az ítéletet.
A bíróság szerint a jogszabály diszkriminatív, megbélyegzi a nem heteroszexuálisokat és transzneműeket, valamint szembemegy a pluralizmus elvével. A cikk szerint Magyar Péter hangsúlyozta: olyan országot akar, ahol senkit sem bélyegeznek meg mássága miatt, pro-EU irányvonalat ígér és vállalta a törvény visszavonását is.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.