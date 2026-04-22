Történelmi ítélet Magyarország ellen: Von der Leyen megüzente, mi a következő lépés

Az Európai Bíróság kimondta, hogy Orbán Viktor kormánya által 2021-ben elfogadott, az LMBTQ-tartalmak fiatalkorúaknak való bemutatását tiltó törvény sérti az EU alapértékeit és jogszabályait – írja a BBC.

Az Európai Bizottság szóvivője, Paula Pinho jelezte: elvárják az ítélet végrehajtását, Katja Štefanec Gärtner (Ilga-Europe) szerint nincs több kifogás a gyors törlésre, John Morijn professzor pedig történelmi jelentőségűnek nevezte az ítéletet.

A bíróság szerint a jogszabály diszkriminatív, megbélyegzi a nem heteroszexuálisokat és transzneműeket, valamint szembemegy a pluralizmus elvével. A cikk szerint Magyar Péter hangsúlyozta: olyan országot akar, ahol senkit sem bélyegeznek meg mássága miatt, pro-EU irányvonalat ígér és vállalta a törvény visszavonását is.