Rendkívüli: újabb amerikai vadászgépet lőttek le Iránban, elszabadulhat a pokol

Amerikai vadászgépet lőtt le Irán
A repülő valahol Iránban zuhant le, a személyzetének sorsa ismeretlen.
Az iráni állami média sikerként könyvelte el a történteket.
Újabb súlyos incidens rázta meg a Közel-Keletet: az iráni légvédelem lelőtt egy amerikai vadászgépet a Perzsa-öböl térségében, ami tovább fokozza az amúgy is feszült helyzetet az Egyesült Államok és Irán között.
A A-10 Thunderbolt II típusú amerikai harci repülőgép a Hormuzi-szoros közelében zuhant a vízbe, miután iráni tűz érte. Az eset péntek éjszaka történt, és különösen jelentős, mivel ez volt a második amerikai vadászgép, amelyet 24 órán belül lelőttek.
Mint írtuk, nem sokkal az A-10-es incidens előtt egy F-15E Strike Eagle típusú amerikai vadászgépet is lelőttek iráni terület felett. Ez rendkívül ritka és komoly katonai fejleménynek számít, amely az összecsapások intenzitásának növekedését jelzi – írja a The Jerusalem Post. Az A-10 pilótája még időben el tudta hagyni a sérült repülőgépet, miután azt kuvaiti légtérbe kormányozta, és sikeresen kimentették. Az F-15E esetében azonban csak az egyik személyzetet találták meg, a másik után továbbra is kutatnak.
Az iráni állami média gyorsan reagált az eseményekre, és sikerként könyvelte el a történteket. A hivatalos közlések szerint az ország légvédelmi rendszerei sikeresen elfogták és megsemmisítették az amerikai repülőgépeket, demonstrálva ezzel Irán katonai képességeit.
