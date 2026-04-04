Rendkívüli: újabb amerikai vadászgépet lőttek le Iránban, elszabadulhat a pokol

Újabb súlyos incidens rázta meg a Közel-Keletet: az iráni légvédelem lelőtt egy amerikai vadászgépet a Perzsa-öböl térségében, ami tovább fokozza az amúgy is feszült helyzetet az Egyesült Államok és Irán között.

A A-10 Thunderbolt II típusú amerikai harci repülőgép a Hormuzi-szoros közelében zuhant a vízbe, miután iráni tűz érte. Az eset péntek éjszaka történt, és különösen jelentős, mivel ez volt a második amerikai vadászgép, amelyet 24 órán belül lelőttek.