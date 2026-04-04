közel - kelet hormuzi - szoros irán

Rendkívüli: újabb amerikai vadászgépet lőttek le Iránban, elszabadulhat a pokol

2026. április 04. 22:06

Az iráni állami média sikerként könyvelte el a történteket.

2026. április 04. 22:06
null

Újabb súlyos incidens rázta meg a Közel-Keletet: az iráni légvédelem lelőtt egy amerikai vadászgépet a Perzsa-öböl térségében, ami tovább fokozza az amúgy is feszült helyzetet az Egyesült Államok és Irán között.

A A-10 Thunderbolt II típusú amerikai harci repülőgép a Hormuzi-szoros közelében zuhant a vízbe, miután iráni tűz érte. Az eset péntek éjszaka történt, és különösen jelentős, mivel ez volt a második amerikai vadászgép, amelyet 24 órán belül lelőttek.

Mint írtuk, nem sokkal az A-10-es incidens előtt egy F-15E Strike Eagle típusú amerikai vadászgépet is lelőttek iráni terület felett. Ez rendkívül ritka és komoly katonai fejleménynek számít, amely az összecsapások intenzitásának növekedését jelzi – írja a The Jerusalem Post.  Az A-10 pilótája még időben el tudta hagyni a sérült repülőgépet, miután azt kuvaiti légtérbe kormányozta, és sikeresen kimentették. Az F-15E esetében azonban csak az egyik személyzetet találták meg, a másik után továbbra is kutatnak.

Az iráni állami média gyorsan reagált az eseményekre, és sikerként könyvelte el a történteket. A hivatalos közlések szerint az ország légvédelmi rendszerei sikeresen elfogták és megsemmisítették az amerikai repülőgépeket, demonstrálva ezzel Irán katonai képességeit.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 05. 16:01
mi ebben a rendkivuli ? a haboruban ez is elofordul
iimre
2026. április 05. 12:03
"CsG76 2026. április 04. 22:35 Attól tartok Bibi behúzta a Donaldot, Irán nagyobb falat lesz, mint gondolta. Szárazföldiről nem is beszélve…" Ugyan már, nem vetted még észre, hogy a Trump s zUSA elnökeként nem olyan korlátolt, akit a zsidók vagy bárki át tudná őt verni? :D
iimre
2026. április 05. 11:56
Felhívnám a figyelmét minden "incidensezésen" kiakadó olvtársnak, hogy a magyar nyelv sokkal kifinomultabb, mint az angol, ennélfogva a jenkik a Hudson öböl fölött hajtóműbe kerülő vadludak miatt vízre kényszerleszálló utasszálllító repülőgép esetét is incidensnek nevezték. ui.: Ja, amúgy meg verjétek inkább a seggeteket a földhöz örömötökben, hogy nem nekünk kell fegyverrel harcolni az iszlám Irán ellen, hanem megteszik ezt és legyalulják őket mások.
Himiko
•••
2026. április 05. 11:56 Szerkesztve
apró hírmorzsa a feltöltéshez mellékelve: .tiktok.com/@mohamedhassangaafar/photo/7625001850399362322 .tiktok.com/@borealistiktok/photo/7624856208536505622
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!