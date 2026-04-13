Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 13.
hétfő
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza párt magyarország szerbia csehország orbán viktor

Reagáltak a régió országai a magyar választási eredményre

2026. április 13. 10:19

A környező országok méltatták Orbán Viktort és gratuláltak az új kormánynak is.

2026. április 13. 10:19
A környező országok vezetői is reagáltak a magyar választás eredményeire. 

Szlovákia

A magyarországi parlamenti választás eredményeire reagálva Szlovákiában kormányzati és ellenzéki politikusok egyaránt a kétoldalú kapcsolatok magas szintjének megtartása és megerősítése iránti reményüket fejezték ki vasárnap éjjel kiadott állásfoglalásaikban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Peter Pellegrini szlovák államfő – a köztársasági elnöki hivatal közleménye szerint – meggyőződését fejezte ki, hogy a szlovák–magyar kapcsolatok megtartják azt a magas szintet, amely az utóbbi évek során alakult ki.

Magyarország népe demokratikus választások során döntött parlamentje összeállításáról. Hiszem, hogy a kapcsolatok Szlovákia és Magyarország között megtartják azt a magas szintet, amely az utóbbi években volt, és az továbbra is a kölcsönös tiszteleten, együttműködésen, illetve az európai uniós és NATO-tagságon, illetve a jószomszédi kapcsolatokon és barátságon alapszik majd”

 – fogalmazott állásfoglalásában Peter Pellegrini.

Szerbia

Gratulált Magyar Péter győzelméhez Aleksandar Vucic szerb elnök hétfő reggel.

A szerb elnök az X közösségi felületen azt írta: 

hiszek a Magyarország és Szerbia közötti jó együttműködés folytatásában, és hálás vagyok Orbán Viktornak, hogy lehetővé tette az ilyen kapcsolatokat”.

Korábban Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is gratulált a Tisza Párt és Magyar Péter győzelméhez.

Csehország

Gratulált Magyar Péternek választási győzelemhez Andrej Babis cseh miniszterelnök, a kormányzó Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke.

Az X-en hétfő reggel közzétett bejegyzésében Andrej Babis méltatja, hogy Magyar Péter megszerezte a magyarok többségének támogatását. A cseh vezető tiszteletben tartja a magyar választások eredményét és örömmel várja a jövőbeni együttműködést.

Ellenállni egy olyan erős vetélytársnak, mint Orbán Viktor, sosem volt könnyű, de ennek ellenére megszerezte a magyarok többségének a támogatását, s ezzel nagy remények és elvárások párosulnak. Nem szabad csalódást okozni”

– írja bejegyzésében a cseh miniszterelnök.

Andrej Babis örömmel várja az együttműködést az új magyar kormánnyal, mert Csehország és Magyarország kapcsolatai nagyon szorosak. Leszögezte, hogy mindig bárkivel együtt fog működni, akit az emberek megválasztanak.

A Tisza Pártnak és elnökének már korábban gratuláltak a választási győzelemhez a cseh ellenzék képviselői, illetve Karel Havlícek, a kormány alelnöke, gazdasági és kereskedelmi miniszter. Petr Macinka cseh külügyminiszter, az Autósok kormánykoalíciós párt elnöke úgy vélte, hogy Orbán Viktor személyében Csehország egy szövetségesét veszítette el az Európai Unióban. A politikus ugyanakkor kijelentette, hogy Prága szeretne rendkívüli, „a megszokott szintet meghaladó” kapcsolatokat kiépíteni az új magyar kormánnyal.

Nyitókép: MEHMET ALI OZCAN / Anadolu via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. április 13. 10:35
Amicitia semper prodest, amor et nocet .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!