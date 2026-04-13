Reagáltak a régió országai a magyar választási eredményre

Marine Le Pen is üzent: Orbán Viktor tizenhat éven át bátran védte Magyarország szabadságát és szuverenitását
Orbán francia szövetségese szerint Brüsszel öröme aggodalommal töltheti el a magyarokat.
A környező országok méltatták Orbán Viktort és gratuláltak az új kormánynak is.
A magyarországi parlamenti választás eredményeire reagálva Szlovákiában kormányzati és ellenzéki politikusok egyaránt a kétoldalú kapcsolatok magas szintjének megtartása és megerősítése iránti reményüket fejezték ki vasárnap éjjel kiadott állásfoglalásaikban.
Peter Pellegrini szlovák államfő – a köztársasági elnöki hivatal közleménye szerint – meggyőződését fejezte ki, hogy a szlovák–magyar kapcsolatok megtartják azt a magas szintet, amely az utóbbi évek során alakult ki.
Magyarország népe demokratikus választások során döntött parlamentje összeállításáról. Hiszem, hogy a kapcsolatok Szlovákia és Magyarország között megtartják azt a magas szintet, amely az utóbbi években volt, és az továbbra is a kölcsönös tiszteleten, együttműködésen, illetve az európai uniós és NATO-tagságon, illetve a jószomszédi kapcsolatokon és barátságon alapszik majd”
– fogalmazott állásfoglalásában Peter Pellegrini.
Gratulált Magyar Péter győzelméhez Aleksandar Vucic szerb elnök hétfő reggel.
A szerb elnök az X közösségi felületen azt írta:
hiszek a Magyarország és Szerbia közötti jó együttműködés folytatásában, és hálás vagyok Orbán Viktornak, hogy lehetővé tette az ilyen kapcsolatokat”.
Korábban Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is gratulált a Tisza Párt és Magyar Péter győzelméhez.
Gratulált Magyar Péternek választási győzelemhez Andrej Babis cseh miniszterelnök, a kormányzó Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke.
Az X-en hétfő reggel közzétett bejegyzésében Andrej Babis méltatja, hogy Magyar Péter megszerezte a magyarok többségének támogatását. A cseh vezető tiszteletben tartja a magyar választások eredményét és örömmel várja a jövőbeni együttműködést.
Ellenállni egy olyan erős vetélytársnak, mint Orbán Viktor, sosem volt könnyű, de ennek ellenére megszerezte a magyarok többségének a támogatását, s ezzel nagy remények és elvárások párosulnak. Nem szabad csalódást okozni”
– írja bejegyzésében a cseh miniszterelnök.
Andrej Babis örömmel várja az együttműködést az új magyar kormánnyal, mert Csehország és Magyarország kapcsolatai nagyon szorosak. Leszögezte, hogy mindig bárkivel együtt fog működni, akit az emberek megválasztanak.
A Tisza Pártnak és elnökének már korábban gratuláltak a választási győzelemhez a cseh ellenzék képviselői, illetve Karel Havlícek, a kormány alelnöke, gazdasági és kereskedelmi miniszter. Petr Macinka cseh külügyminiszter, az Autósok kormánykoalíciós párt elnöke úgy vélte, hogy Orbán Viktor személyében Csehország egy szövetségesét veszítette el az Európai Unióban. A politikus ugyanakkor kijelentette, hogy Prága szeretne rendkívüli, „a megszokott szintet meghaladó” kapcsolatokat kiépíteni az új magyar kormánnyal.
Nyitókép: MEHMET ALI OZCAN / Anadolu via AFP
