„Pozitív döntésekre számítunk” – már tényleg nem kell sok, és véglegesítik az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt

Emmanuel Macron is értékelte a magyar választásokat: egyből a 90 milliárd eurós ukrán hitelről beszélt
A francia elnök szerint az új magyar kormány megalakulása nemcsak Magyarországnak, de Európának is egy új korszak kezdetét jelenti.
Kaja Kallas szerint az uniós hitel jelzést küld Oroszországnak arról, hogy nem lesz képes legyűrni Ukrajnát.
„Pozitív döntésekre számítunk” az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósításával kapcsolatban – jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Luxembourgban, a tagállamok külügyminiszterinek tanácsázását megelőzően kedden.
Érkezési beszédében – utalva arra, hogy az uniós tagállamok nagykövetei (Coreper) szerdai találkozójukon egyeztetnek az Ukrajnának szánt hitelről, mielőtt írásbeli eljárás indulna a végleges elfogadáshoz – Kallas nem győzte hangsúlyozni, mekkora szüksége van Ukrajnának a hitel folyósítására.
Az uniós hitel jelzést küld Oroszországnak arról, hogy nem lesz képes legyűrni Ukrajnát”
– állította az uniós képviselő.
