Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország kormány együttműködés emmanuel macron donald tusk európa ukrajna választás

Emmanuel Macron is értékelte a magyar választásokat: egyből a 90 milliárd eurós ukrán hitelről beszélt

2026. április 21. 08:39

A francia elnök szerint az új magyar kormány megalakulása nemcsak Magyarországnak, de Európának is egy új korszak kezdetét jelenti.

2026. április 21. 08:39
null

Donald Tusk Lengyelország miniszterelnöke és Emmanuel Macron francia elnök nemrég közösen tartott sajtótájékoztatót Gdanskban, a két vezető a sajtó képviselői előtt értékelte a magyarországi választások után kialakult helyzetet is.

A Le Monde tudósítása szerint Macron úgy fogalmazott:

az új magyar kormány megalakulása nemcsak Magyarországnak, de Európának is egy új korszak kezdetét jelenti”.

Ezután hozzátette, az új magyar kormány megalakulásával megnyílhat a lehetőség az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósítására. Ennek ügyében hétfőn „ésszerűen optimistának” nevezte magát.

A francia államfő a lengyel-francia barátság napja alkalmából érkezett az észak-lengyelországi városba, erre az útjára több francia miniszter is elkísérte. Macron a találkozó után bejelentette: a két ország partnerségre lép az atomenergia területén, és országa közös megoldásokat fog javasolni a tudományos, biztonsági és ipari együttműködésre.

A közös sajtótájékoztatón Tusk az együttműködés kapcsán arról beszélt, hogy Lengyelország és Franciaország elszánt abban, hogy a transzatlanti kapcsolatokat „lehetőleg jó szinten tartsák”, azonban „tisztában vannak azzal, hogy a világ megváltozott”.

Az is elhangzott, hogy 

Európának a lehető legnagyobb egységre van szüksége ezekben a nehéz időkben,

kiemelve az európai együttműködést az Ukrajnának nyújtott segítség, a védelem, a kiberbiztonság és a mesterségesintelligencia-fejlesztés ügyében – sorolta Donald Tusk.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
esvany-0
2026. április 21. 09:34
"az új magyar kormány megalakulásával megnyílhat a lehetőség az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósítására." Ennek a baromnak sem esik le, hogy eddig is mehetett volna a hitel, ha szólna Zelenszkijnek, hogy nyissa már meg a csapot?
Válasz erre
0
0
pipa89
2026. április 21. 09:09
Mi mást mondjon egy rothschildiánus???? Ez a feladata, ezért kapja a jutalékát!
Válasz erre
0
0
Lisa
2026. április 21. 09:09
Csendesebben mikron! Az “asszony” megint lekever egyet!
Válasz erre
0
0
lemez
2026. április 21. 09:01
Macron vigan van a 8 gyarmatával.Ja,hogy kelet-európát is úgy kezelik nyugaton.Hiába akar 3 millio ember a nyugathoz tartozni mi csak kifosztható gyarmat maradunk.Most is tettek róla..
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!