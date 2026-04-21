Emmanuel Macron is értékelte a magyar választásokat: egyből a 90 milliárd eurós ukrán hitelről beszélt

Magyar Péter azonnal megkérte Donald Tuskot, hogy segítsen „visszaterelni Magyarországot Európába”
Emmanuel Macron a Tisza Párt választási győzelmét új érának nevezte Magyarország és Európa számára.
A francia elnök szerint az új magyar kormány megalakulása nemcsak Magyarországnak, de Európának is egy új korszak kezdetét jelenti.
Donald Tusk Lengyelország miniszterelnöke és Emmanuel Macron francia elnök nemrég közösen tartott sajtótájékoztatót Gdanskban, a két vezető a sajtó képviselői előtt értékelte a magyarországi választások után kialakult helyzetet is.
A Le Monde tudósítása szerint Macron úgy fogalmazott:
az új magyar kormány megalakulása nemcsak Magyarországnak, de Európának is egy új korszak kezdetét jelenti”.
Ezután hozzátette, az új magyar kormány megalakulásával megnyílhat a lehetőség az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósítására. Ennek ügyében hétfőn „ésszerűen optimistának” nevezte magát.
A francia államfő a lengyel-francia barátság napja alkalmából érkezett az észak-lengyelországi városba, erre az útjára több francia miniszter is elkísérte. Macron a találkozó után bejelentette: a két ország partnerségre lép az atomenergia területén, és országa közös megoldásokat fog javasolni a tudományos, biztonsági és ipari együttműködésre.
A közös sajtótájékoztatón Tusk az együttműködés kapcsán arról beszélt, hogy Lengyelország és Franciaország elszánt abban, hogy a transzatlanti kapcsolatokat „lehetőleg jó szinten tartsák”, azonban „tisztában vannak azzal, hogy a világ megváltozott”.
Az is elhangzott, hogy
Európának a lehető legnagyobb egységre van szüksége ezekben a nehéz időkben,
kiemelve az európai együttműködést az Ukrajnának nyújtott segítség, a védelem, a kiberbiztonság és a mesterségesintelligencia-fejlesztés ügyében – sorolta Donald Tusk.
