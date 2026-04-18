Óriási rezsiválságra készül Brüsszel: nyáron jöhet az öko-vezetés, a langyos légkondi, meg a biciklik

Hatalmas energiaválság jön, de Brüsszel nem hajlandó feloldani az energiaszankciókat
Dan Jørgensen, az EU energiáért felelős biztosa szerint pedig „az EU a legrosszabb forgatókönyvre készül”.
Kiszivárgott a Bizottság tervezete.
Az Európai Bizottság új ötlettel állt elő a közelgő energiaválság kezelésére: meg kell tanítani az európaiakat energiahatékony módon élni – írja a Politico.
A javaslat az energiamegtakarítást célzó új ötletek csomagjának része – a kötelező otthoni munkavégzéstől a tömegközlekedés támogatásáig –, miközben az EU felkészül a Perzsa-öbölbeli háború súlyosbodó következményeire.
A Bizottság által kidolgozott és szerdán bemutatásra kerülő vészhelyzeti energiacsomag tervezetében a fogyasztás csökkentését célzó intézkedések széles skáláját vázolja fel – ezt tekintve a leggyorsabb és legolcsóbb módnak az importált üzemanyagoktól való függőség megfékezésére.
Európa nem engedheti meg magának, hogy egyre gyakoribb energiasokkoknak legyen kitéve”
– áll a dokumentumban.
A javaslat középpontjában a mindennapi szokásokra irányuló gyakorlati ajánlások állnak. Ezek közé tartozik a „környezetbarát vezetéssel kapcsolatos tudatosságnövelés és képzések” javaslata az üzemanyag-fogyasztás csökkentése érdekében, az autómentes napok mellett a kerékpárutak bővítése, az úgynevezett teherkerékpárok népszerűsítése, valamint a vállalatok kötelezése a munkahelyi légi közlekedés korlátozására.
A kormányokat arra is ösztönzik, hogy legalább heti egy napot támogassanak a távmunkában, csökkentsék a tömegközlekedési díjakat, vagy tegyék ingyenessé azokat egyes felhasználók számára, és tántorítsák el az embereket a magánautó-használattól.
További javaslatok közé tartozik a teherhajók ösztönzése a lassításra – az úgynevezett „lassú gőzölésre” – az üzemanyag-megtakarítás érdekében, valamint a középületek és kereskedelmi épületek felszólítása a kazánok hőmérsékletének csökkentésére vagy a légkondicionáló beállítások módosítására.
A fogyasztás csökkentésére való felhívás mellett a Bizottság tervezete hangsúlyt fektet a fogyasztók védelmére energiautalványok, jövedelemtámogatás és az áramkikapcsolás ideiglenes tilalma, valamint az áram és a tiszta technológiák adócsökkentése révén.
Emellett egy sor szélesebb körű strukturális beavatkozást vázol fel a piac stabilizálása érdekében, beleértve az EU gáztárolásának és olajkészlet-felszabadításának szorosabb koordinációját, valamint a lokális tiszta energia, például a geotermikus energia és a megújuló hidrogén gyorsabb bevezetését.
Míg az EU tisztviselői hangsúlyozták, hogy nincs közvetlen ellátási hiány, Brüsszel arra számít, hogy az árak ingadozása továbbra is sújtani fogja a fogyasztókat és a vállalkozásokat, ezért a kereslet csökkentése sürgős prioritás.
Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa már március végén arra sürgette az európaiakat, hogy otthonról dolgozzanak és csökkentsék az utazások számát, egy „nagyon súlyos helyzetre” figyelmeztetve, amelynek még nincs egyértelmű vége. Március 20-án a Nemzetközi Energiaügynökség is hasonló listát állított össze a keresletoldali intézkedésekről.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP