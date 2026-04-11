Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
Németország Friedrich Merz Orbán Viktor

Óriási a balhé Németországban: Orbán kottájából játszana a pénzügyminiszter – rögtön megszólalt Friedrich Merz

2026. április 11. 07:35

A német szövetségi kancellár nyilvánosan intette visszafogottságra a gazdasági minisztert.

null

Állami beavatkozást sürget az energiaárak megfékezésére Lars Klingbeil pénzügyminiszter, ami tovább mélyíti a német kormánykoalíción belüli vitát az energiaár-válság kezeléséről.

A német pénzügyminiszter a Süddeutsche Zeitung lapnak adott interjúban úgy fogalmazott: jelenleg „a leghatékonyabb eszköz a piaci beavatkozás”, és más európai országok példája is ezt igazolja. Hangsúlyozta, hogy Németországnak is „bátorságot kellene mutatnia” ezen a téren.

Klingbeil ismételten javasolta rendkívüli nyereségadó (extraprofitadó) bevezetését az energiacégekre, az energiaadók csökkentését, valamint az üzemanyagárak felső korlátozását. Indoklása szerint az extraprofitadó lehetővé tenné a „válságnyereségek lefölözését”, és ezekből a lakosság érdemi tehermentesítését.

A javaslatokat ugyanakkor élesen bírálta Katherina Reiche gazdasági miniszter, „költségesnek és hatástalannak” nevezve azokat.

A pénzügyminiszter és a gazdasági tárca vezetője közötti nyilvános vita feszültséget keltett a kormányon belül.

A sajtóértesülések szerint Friedrich Merz német szövetségi kancellár is bírálta a nyilvános szóváltást, és visszafogottságra intette a gazdasági minisztert. A koalíciós partnerek – a CDU/CSU és az SPD – a hétvégén egyeztetéseket folytatnak a lehetséges intézkedésekről, vasárnap pedig koalíciós bizottsági ülésen tárgyalhatnak a további lépésekről.

Mint ismert, Orbán Viktor régóta hangsúlyozza a rezsicsökkentés fontosságát, amelyet a multikra kivetett profitadóból finanszíroz a költségvetés, illetve az üzemanyagokra bevezetett védett ár kiemelt szerepét. Lassan a németeknél is célba ér az üzenet.

Brutális megszorítások jönnek Magyarországra, ha ez a Tisza-közeli csomag politikai felhatalmazást kap

Megint aktivizálódtak azok a balliberális értelmiségi körök, amelyek látványos felhívásokban vázolják fel Magyarország jövőjét – felelősséget nem vállalva. A Tisza Párthoz köthető szakértői háttér és gazdaságpolitikai javaslatok egy irányba mutatnak: egy piacpárti fordulat felé, amely egyértelműen szociális-gazdasági megszorításokat hozna hazánkba.

(Mandiner/MTI)

Fotó: John Macdougall/AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
mondeos
2026. április 11. 09:20
Álprobléma! Minden tájékozott tiszás kólásdoboz megmondta, hogy Germanisztánban 3000 ajeró a minimálbér.Ehhez képest a benzin,gáz,villany aprópénz,bagatell tétel minden németnek.Nem is értem mire ez a vergődés!
Lilyana2
•••
2026. április 11. 08:47 Szerkesztve
Mihelyst felütné a fejét a józanság, azonnal kitör a pánik!
SzkeptiKUSS
2026. április 11. 08:29
Munkanélküli segélyből nyaralni! Hú de régen volt ilyen a németeknél. Szép lassan lecserélik a valóban magas életszínvonalukat a kütyü birtoklás életszínvonalára. A világ egyik legfejlettebb gazdaságát sikerült nekik megingatni, szétcseszték a munkahelyek egy részét és a munkamorált is. Most még bevállalnak hozzá 3-400 milliárdos hitel kezességet /kb ennyi esik a németekre/ az ukránoknak. Lesz ebből olyan gazdasági fejlődés, hogy csodájára jár a világ?
kbexxx
2026. április 11. 08:20
Most mikor a gazdaságuk mélybe zuhant 0.5% gazdasági növekedést prognosztizáltak. Már késő" Orbánt másolni " ami további munkanélküliséget,generálna itt már csak drasztikus megszorítások Ukrajna teljes támogatásának azonnali megszakítása lenne a megoldás Az biztos ezt meg nem merik meglépni..a migránsok Közmunkáura fogása akár akarja akár nem ! a kitoloncolas valódi esélyével és rémével együtt . Azt várom hogy olymódon bukik koalició hogy felismerve ha tovább görgetik ezt a csödtömeget az aakkora bukás lesz hogy soha nem kerülnek a hatalom közelébe. A kiugrott koalíciós partner nélkül kisebbségben ebben az időkben többség nélkül bukás a vezetésnek. De gondolkodhatnak úgy is hogy a kelettkezett szar kupakot. Takaritsa el más valaki. Bárhogy is lesz. Sok magyar aki kint dolgozik el fogja veszteni állását mert a foglalkoztató ja kénytelen lesz el bocsájtani őt mint nem németet.. Lényeg hogy a német közep osztály süllyedni kezd ami.a belső fogyasztást fogja vissza .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!