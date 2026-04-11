Óriási a balhé Németországban: Orbán kottájából játszana a pénzügyminiszter – rögtön megszólalt Friedrich Merz

A javaslatokat ugyanakkor élesen bírálta Katherina Reiche gazdasági miniszter, „költségesnek és hatástalannak” nevezve azokat.

A pénzügyminiszter és a gazdasági tárca vezetője közötti nyilvános vita feszültséget keltett a kormányon belül.

A sajtóértesülések szerint Friedrich Merz német szövetségi kancellár is bírálta a nyilvános szóváltást, és visszafogottságra intette a gazdasági minisztert. A koalíciós partnerek – a CDU/CSU és az SPD – a hétvégén egyeztetéseket folytatnak a lehetséges intézkedésekről, vasárnap pedig koalíciós bizottsági ülésen tárgyalhatnak a további lépésekről.

Mint ismert, Orbán Viktor régóta hangsúlyozza a rezsicsökkentés fontosságát, amelyet a multikra kivetett profitadóból finanszíroz a költségvetés, illetve az üzemanyagokra bevezetett védett ár kiemelt szerepét. Lassan a németeknél is célba ér az üzenet.