Magyar Péter energetikai szakértője: „El kell törölni a rezsicsökkentést, igazságtalan!”

„Egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra, mert, hölgyeim és uraim, amikor valaki belenyúl a gazdaságba, az általában nem szokott jól sikerülni” – mondta egy beszédében a tiszás Kapitány István, aki korábban a Shell globális olajipari vállalatnál töltött be vezető pozíciót.

Mint ismert, a kormány az elmúlt 16 évben 15 ezer milliárd forintot szedett be multiktól, bankoktól és energiacégektől különadókból. Ebből finanszírozza a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt és az szja-mentességet. Az energiacégekre kivetett 95 százalékos különadó például egyenesen a rezsivédelmi alapba megy, amely a rezsicsökkentés forrását hivatott biztosítani.

A lakossági villany- és gázár az EU-ban nálunk a legalacsonyabb,

ha Kapitány terve megvalósul, és a különadók miatt nem lesz bevétele a rezsivédelmi alapnak, akkor a rezsicsökkentésnek vége, lakossági gáz- és villanyár ugyanis a környező országok szintjére, azaz körülbelül a háromszorosára emelkedik.

Az üzemanyagokra vonatkozó védett ár eltörlése pedig 1000 forintos szintre lökheti a benzin és a dízel árát. Ismert, a benzin esetében a védett ár 595 Ft/liter, a gázolaj (dízel) esetében pedig 615 Ft/liter.