Magyar Péter energetikai szakértője: „El kell törölni a rezsicsökkentést, igazságtalan!”

El kell törölni a rezsicsökkentést, mert igazságtalan-erről beszélt a Tisza Sziget-alapító Holoda Attila, Magyar Péter szakértője – vette észre az Ellenpont. A lap rámutat, Holoda energetikai szakértő létére folyamatosan szidja az olcsó orosz energiahordozókat, és pártjával összhangban a rezsicsökkentés ellen érvel.
Ez pedig egybevág azzal, amit a közelmúltban Kapitány István, Magyar Péter gazdasági vezetője mondott, és ami a Tisza Párt energiaátállási tervében van, amit a kiugrott vezető, Csercsa Balázs hozott nyilvánosságra.
A portál emlékeztet, a rezsicsökkentést már hosszú ideje támadja a Tisza Párt összes szakértője és politikusa, a párt programját iró Surányi Györgytől kezdve Petschnig Mária Zitán át Orbán Anitáig és Kapitány Istvánig.
„Egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra, mert, hölgyeim és uraim, amikor valaki belenyúl a gazdaságba, az általában nem szokott jól sikerülni” – mondta egy beszédében a tiszás Kapitány István, aki korábban a Shell globális olajipari vállalatnál töltött be vezető pozíciót.
Mint ismert, a kormány az elmúlt 16 évben 15 ezer milliárd forintot szedett be multiktól, bankoktól és energiacégektől különadókból. Ebből finanszírozza a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt és az szja-mentességet. Az energiacégekre kivetett 95 százalékos különadó például egyenesen a rezsivédelmi alapba megy, amely a rezsicsökkentés forrását hivatott biztosítani.
A lakossági villany- és gázár az EU-ban nálunk a legalacsonyabb,
ha Kapitány terve megvalósul, és a különadók miatt nem lesz bevétele a rezsivédelmi alapnak, akkor a rezsicsökkentésnek vége, lakossági gáz- és villanyár ugyanis a környező országok szintjére, azaz körülbelül a háromszorosára emelkedik.
Az üzemanyagokra vonatkozó védett ár eltörlése pedig 1000 forintos szintre lökheti a benzin és a dízel árát. Ismert, a benzin esetében a védett ár 595 Ft/liter, a gázolaj (dízel) esetében pedig 615 Ft/liter.
Köztudott, Kapitány korábban az olcsó orosz energiáról való levállást is követelte korábban az ATV-ben.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kiszivárgott a Tisza Párt energiapolitikai programja:
A dokumentumot a párt egy volt aktivistája, Csercsa Balázs hozta nyilvánosságra, aki belülről látta a Tisza Párt működését.
