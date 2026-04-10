rezsicsökkentés tisza párt kapitány istván holoda Magyar Péter

Magyar Péter energetikai szakértője: „El kell törölni a rezsicsökkentést, igazságtalan!”

2026. április 10. 20:33

Ez egybevág azzal, amit a közelmúltban Kapitány István, Magyar Péter gazdasági vezetője mondott, és ami a Tisza Párt energiaátállási tervében van, amit a kiugrott vezető, Csercsa Balázs hozott nyilvánosságra.

El kell törölni a rezsicsökkentést, mert igazságtalan-erről beszélt a Tisza Sziget-alapító Holoda Attila, Magyar Péter szakértője – vette észre az Ellenpont. A lap rámutat, Holoda energetikai szakértő létére folyamatosan szidja az olcsó orosz energiahordozókat, és pártjával összhangban a rezsicsökkentés ellen érvel. 

Ez pedig egybevág azzal, amit a közelmúltban Kapitány István, Magyar Péter gazdasági vezetője mondott, és ami a Tisza Párt energiaátállási tervében van, amit a kiugrott vezető, Csercsa Balázs hozott nyilvánosságra. 

A portál emlékeztet, a rezsicsökkentést már hosszú ideje támadja a Tisza Párt összes szakértője és politikusa, a párt programját iró Surányi Györgytől kezdve Petschnig Mária Zitán át Orbán Anitáig és Kapitány Istvánig.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Kapitány István eltörölné az üzemanyagok védett árát

„Egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra, mert, hölgyeim és uraim, amikor valaki belenyúl a gazdaságba, az általában nem szokott jól sikerülni”mondta egy beszédében a tiszás Kapitány István, aki korábban a Shell globális olajipari vállalatnál töltött be vezető pozíciót.

Mint ismert, a kormány az elmúlt 16 évben 15 ezer milliárd forintot szedett be multiktól, bankoktól és energiacégektől különadókból. Ebből finanszírozza a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt és az szja-mentességet. Az energiacégekre kivetett 95 százalékos különadó például egyenesen a rezsivédelmi alapba megy, amely a rezsicsökkentés forrását hivatott biztosítani.

A lakossági villany- és gázár az EU-ban nálunk a legalacsonyabb, 

ha Kapitány terve megvalósul, és a különadók miatt nem lesz bevétele a rezsivédelmi alapnak, akkor a rezsicsökkentésnek vége, lakossági gáz- és villanyár ugyanis a környező országok szintjére, azaz körülbelül a háromszorosára emelkedik.

Az üzemanyagokra vonatkozó védett ár eltörlése pedig 1000 forintos szintre lökheti a benzin és a dízel árát. Ismert, a benzin esetében a védett ár 595 Ft/liter, a gázolaj (dízel) esetében pedig 615 Ft/liter.

Köztudott, Kapitány korábban az olcsó orosz energiáról való levállást is követelte korábban az ATV-ben.

Kiszivárgott a Tisza Párt energetikai programja

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kiszivárgott a Tisza Párt energiapolitikai programja:

  • az olcsó orosz energia kivezetésére,
  • a rezsicsökkentés megszüntetésére
  • a védett árak eltörlésére,
  • valamint egy új, energiafüggetlenségi adó kivetésére számíthatnak a magyar családok.

A dokumentumot a párt egy volt aktivistája, Csercsa Balázs hozta nyilvánosságra, aki belülről látta a Tisza Párt működését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

polárüveg
•••
2026. április 10. 21:57 Szerkesztve
Ezek a jóképességű szakértő urak azt remélik, hogy elfelejtette már a magyar nép Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon kormányainak gazdasági ámokfutását? Amikor pontosan ilyen szakértői hamis sültségekkel etették a publikumot, miközben minden család kasszájába könyékig belevájtak? Emlékszünk, és van akinek örökre emlékezetes lett, mert földönfutó vagy adósrabszolga lett miatta. Aki nem emlékezne rá, azt emlékeztetjük; - vagy aki nem találkozott ezzel, annak elmondjuk. Köszi azt a szakértést, amelyben újra tönkremennénk! Legyen a kiváló szakértésük szerint nekik kötelezően pont így!
socialismo-e-muerte
2026. április 10. 21:27
Én a folyó partján nyaralok. Amikor nyár van és a víz 20 fokon felül van. Úszom. Nyáron. Télen gyaloglás, futás. Ha nem vagyok beteg. Főzök, kézzel mosok.
survivor
2026. április 10. 21:20
ST Aszocialis juttatasok a szegenyeknek mindig PENZBE kerülnek. Nem mindenki nyaral Bali, Dubai,Thai videken. Mivel az egyetlen BALOLDALI párt a FIDESZ....🤣🤣🤣
survivor
2026. április 10. 21:16
belbuda Igen! Inkabb az orosz medve ,mint a német. Az orosz nem akart elpusztitani minket, valójaban a török se.De a német Andras es Bela kiralyaink óta.... A pozsonyi csstarol beszeljenek a MH osok, sz a tisztük...ertenek hozzá.. Ha atöröknek vazallusai lettünk volna...jobban jarunk...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!