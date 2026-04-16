Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Tisza Párt magyarország radoslaw sikorski Magyar Péter ukrajna oroszország

Olyat mondott a lengyel külügyminiszter az új magyar kormányról, hogy Oroszországban és Ukrajnában is csak pislognak

2026. április 16. 11:09

Radoslaw Sikorski Orbán Anitával, a külügyminiszteri poszt várományosával folytatott telefonbeszélgetést.

Magyarország Oroszországgal és Ukrajnával szembeni politikájának várható átalakulásáról beszélt a lengyel külügyminiszter csütörtökön az RMF FM kereskedelmi rádiónak adott interjúban. Radoslaw Sikorski szerint az új magyar kormány hozzájárulhat a Kijevnek szánt európai uniós támogatások folyósításához.

Sikorskitól azt kérdezték, hogy az Orbán Anitával, a külügyminiszteri poszt várományosával folytatott telefonbeszélgetése alapján számít-e a magyar külpolitika irányváltására a két háborúban álló ország viszonylatában. A miniszter erre úgy reagált: „Igen, teljesen eltérő lesz.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„A miniszterasszony azt sugallta” – fogalmazott Sikorski –, hogy Magyarország feloldhatja a lengyel hadseregnek és Ukrajnának szánt pénzeszközök blokkolását, valamint támogathatja az Oroszország elleni szankciókat.

A lengyel diplomácia vezetője korábban többször bírálta Magyarországot, ami szerinte az uniós döntéshozatal egyhangúságát kihasználva akadályozza az Ukrajnának szánt uniós támogatások és visszatérítések kifizetését, illetve a több tízmilliárd eurós uniós hitel folyósítását.

A miniszter egyúttal reményét fejezte ki a visegrádi együttműködés megújulásával kapcsolatban, és felidézte: leendő magyar hivatali partnerét már meghívta Varsóba.

A műsorvezető felvetésére, miszerint Magyar Péter nem fogalmazott egyértelműen Oroszország és Ukrajna kérdésében – előbbivel „jó kapcsolatokat” tartana fenn, Kijev felé pedig „kemény feltételeket” szabna –, Sikorski úgy fogalmazott: 

a leendő magyar kormányfő álláspontja több ponton is összecseng a lengyel állásponttal.

Az Európai Unióban felmerült Ukrajna gyorsított csatlakozásának lehetősége is, de ez a miniszter szerint nem fog megvalósulni. Ukrajnának „minden feltételt teljesítenie kell, ahogyan Lengyelországnak is kellett” – hangsúlyozta Radoslaw Sikorski.

(MTI) 

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
1-2com
2026. április 16. 11:34
A ruszkikkal egyből pragmatikus lett a kapcsolat. Pragmatikusan majd 1/2 collos csövön küldik az olajat.
Válasz erre
1
0
kbexxx
•••
2026. április 16. 11:33 Szerkesztve
Megkezdődött a báb.előadás. lejjebb asszonynak webber úrnak Tusknak Mertznek szót kell fogadnia .. de befog jelentkezni a mikron amíg a választások eljönnek a fr-nak. Kézi vezérlés leginkább az zselé irányából érkezik . Az a véleményem, hogy a kampányban ,alatt vissza fogott Igazság beszédek feszítése olyan nyomást keltett ami elementáris erővel jön tör a felszínre. A biankó csekket.átnyujtott választok, a nem ismeretre Fejest az ismeretlenbe mellett döntöttek. !
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. április 16. 11:31
Szikrázó reménykedik, hogy orbán anita férjhez megy és ezáltal nevet vált :)
Válasz erre
1
0
chief Bromden
2026. április 16. 11:30
Majd támogat a feloldásban, ha ti is támogatjátok a blokkolt pénzek feloldását.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!