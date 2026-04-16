Olyat mondott a lengyel külügyminiszter az új magyar kormányról, hogy Oroszországban és Ukrajnában is csak pislognak

„Hiába játsszátok el most a balettos kislányt...” – írta Facebook-oldalán a leendő miniszterelnök.
Radoslaw Sikorski Orbán Anitával, a külügyminiszteri poszt várományosával folytatott telefonbeszélgetést.
Magyarország Oroszországgal és Ukrajnával szembeni politikájának várható átalakulásáról beszélt a lengyel külügyminiszter csütörtökön az RMF FM kereskedelmi rádiónak adott interjúban. Radoslaw Sikorski szerint az új magyar kormány hozzájárulhat a Kijevnek szánt európai uniós támogatások folyósításához.
Sikorskitól azt kérdezték, hogy az Orbán Anitával, a külügyminiszteri poszt várományosával folytatott telefonbeszélgetése alapján számít-e a magyar külpolitika irányváltására a két háborúban álló ország viszonylatában. A miniszter erre úgy reagált: „Igen, teljesen eltérő lesz.”
„A miniszterasszony azt sugallta” – fogalmazott Sikorski –, hogy Magyarország feloldhatja a lengyel hadseregnek és Ukrajnának szánt pénzeszközök blokkolását, valamint támogathatja az Oroszország elleni szankciókat.
A lengyel diplomácia vezetője korábban többször bírálta Magyarországot, ami szerinte az uniós döntéshozatal egyhangúságát kihasználva akadályozza az Ukrajnának szánt uniós támogatások és visszatérítések kifizetését, illetve a több tízmilliárd eurós uniós hitel folyósítását.
A miniszter egyúttal reményét fejezte ki a visegrádi együttműködés megújulásával kapcsolatban, és felidézte: leendő magyar hivatali partnerét már meghívta Varsóba.
A műsorvezető felvetésére, miszerint Magyar Péter nem fogalmazott egyértelműen Oroszország és Ukrajna kérdésében – előbbivel „jó kapcsolatokat” tartana fenn, Kijev felé pedig „kemény feltételeket” szabna –, Sikorski úgy fogalmazott:
a leendő magyar kormányfő álláspontja több ponton is összecseng a lengyel állásponttal.
Az Európai Unióban felmerült Ukrajna gyorsított csatlakozásának lehetősége is, de ez a miniszter szerint nem fog megvalósulni. Ukrajnának „minden feltételt teljesítenie kell, ahogyan Lengyelországnak is kellett” – hangsúlyozta Radoslaw Sikorski.
(MTI)
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP