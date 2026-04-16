Olyat mondott a lengyel külügyminiszter az új magyar kormányról, hogy Oroszországban és Ukrajnában is csak pislognak

Magyarország Oroszországgal és Ukrajnával szembeni politikájának várható átalakulásáról beszélt a lengyel külügyminiszter csütörtökön az RMF FM kereskedelmi rádiónak adott interjúban. Radoslaw Sikorski szerint az új magyar kormány hozzájárulhat a Kijevnek szánt európai uniós támogatások folyósításához.

Sikorskitól azt kérdezték, hogy az Orbán Anitával, a külügyminiszteri poszt várományosával folytatott telefonbeszélgetése alapján számít-e a magyar külpolitika irányváltására a két háborúban álló ország viszonylatában. A miniszter erre úgy reagált: „Igen, teljesen eltérő lesz.”