Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
unió brüsszel magyarország szankciók Magyar Péter hitel folyósítás ukrajna választás oroszország

Brüsszel nem tétlenkedett: alig egy nappal a magyar választások után már az ukrajnai hitel folyósítását tárgyalják

2026. április 13. 20:54

Az Európai Unió elnöksége bejelentette, szándékaik szerint a lehető leghamarabb jóváhagynák a Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagot.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint az Európai Unió soros ciprusi elnöksége bejelentette, a magyar vétó feloldásának reményében minél előbb jóváhagynák a Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagot – írta meg a lap az Ukrinformra hivatkozva. 

A ciprusi elnökség emellett leszögezte, az Oroszország elleni, immár huszadik szankciós csomag elfogadását is felgyorsítanák.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

A cikk szerint egy névtelenséget kérő uniós tisztviselő Brüsszelben ukrán újságíróknak arról beszélt, hogy a ciprusi elnökség célja a gyors előrelépés, amelynek okán a hitelcsomagot és a szankciókat is azonnal az uniós nagyköveteket tömörítő COREPER elé terjesztenék, amint a körülmények ezt lehetővé teszik. Mint fogalmazott:

Célunk továbbra is az, hogy a lehető leggyorsabban megvalósítsuk mind a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajna számára, mind a 20. szankciós csomagot.”

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter leendő miniszterelnök hétfő délutáni nemzetközi sajtótájékoztatóján jelezte, egyetért Orbán Viktor azon korábbi lépésével, amelynek értelmében Magyarország nem vesz részt az Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozásban. A Tisza Párt elnöke ezen felül azon álláspontját is kifejtette, amely szerint nem szükséges a hitel finanszírozási formájának újratárgyalása, ugyanis az Unió ezt már 2025 decemberében Magyarország hitelezői részvétele nélkül elfogadta.

A pártelnök ezen felül Ukrajna EU-s csatlakozásának kérdésére is kitért, amellyel kapcsolatban elmondta, nem támogatja Zelenszkij elnök országának gyorsított eljárásban való felvételét. Magyar Péter kijelentette azt is, amennyiben az erről szóló tárgyalások a megfelelő stádiumba lépnek, úgy Magyarországon népszavazás formájában vitatják majd meg az ukrán csatlakozás támogatását.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

***

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
2026. április 13. 21:52
Ez a ciprusi elnökség irgalmatlanul gyors.... Putin, spórolós hely, elég majd rá egy fél atombomba is. Nem kell bitangolni. .. Putin, előre!
Válasz erre
1
0
szim-patikus
2026. április 13. 21:34
Bocs, de még 30 napig Orbánnal kellene egyeztetniük
Válasz erre
2
0
johannluipigus
2026. április 13. 21:13
És még mondja valaki, hogy a brüsszeli férgek nincsenek kilóra megvéve.
Válasz erre
5
0
krisz09
2026. április 13. 21:13
Minden tiszteletem ellenére nagy butaságnak tartanám, ha a Fidesz továbbra is arra használná az energiáját, hogy továbbra is megvédje a magyarokat. Minden jószándék ellenére ez pont akkora hiba, mint amikor a gyerekedet megvéded minden hibájának a következményétől. Ezt nehogy elkövesse a Fidesz! Pont ez rohasztja a társadalmakat, hogy nincs a hibáknak igazi következményük. Bármennyire is igaz, hogy minden magyart mentenének ezzel, meg hogy az ország fontosabb, stb., akkor sem szabad ezt elkövetni, mert hosszútávon pont ez bosszúlja meg magát mindig. Felelőtlen volt a polgárok egy nagy része, lássák csak a következményeket. A mai ember nem tanul a prédikációkból, csak abból, amit a saját bőrén érez.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!