Brüsszel nem tétlenkedett: alig egy nappal a magyar választások után már az ukrajnai hitel folyósítását tárgyalják

A cikk szerint egy névtelenséget kérő uniós tisztviselő Brüsszelben ukrán újságíróknak arról beszélt, hogy a ciprusi elnökség célja a gyors előrelépés, amelynek okán a hitelcsomagot és a szankciókat is azonnal az uniós nagyköveteket tömörítő COREPER elé terjesztenék, amint a körülmények ezt lehetővé teszik. Mint fogalmazott:

Célunk továbbra is az, hogy a lehető leggyorsabban megvalósítsuk mind a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajna számára, mind a 20. szankciós csomagot.”

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter leendő miniszterelnök hétfő délutáni nemzetközi sajtótájékoztatóján jelezte, egyetért Orbán Viktor azon korábbi lépésével, amelynek értelmében Magyarország nem vesz részt az Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozásban. A Tisza Párt elnöke ezen felül azon álláspontját is kifejtette, amely szerint nem szükséges a hitel finanszírozási formájának újratárgyalása, ugyanis az Unió ezt már 2025 decemberében Magyarország hitelezői részvétele nélkül elfogadta.