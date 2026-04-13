Brüsszel nem tétlenkedett: alig egy nappal a magyar választások után már az ukrajnai hitel folyósítását tárgyalják

Magyar Péter leszögezte: folyósítják a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának
Magyarország leendő miniszterelnöke világossá tette, milyen szerep jut Magyarországnak az Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozásában.
Az Európai Unió elnöksége bejelentette, szándékaik szerint a lehető leghamarabb jóváhagynák a Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagot.
A Magyar Nemzet beszámolója szerint az Európai Unió soros ciprusi elnöksége bejelentette, a magyar vétó feloldásának reményében minél előbb jóváhagynák a Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagot – írta meg a lap az Ukrinformra hivatkozva.
A ciprusi elnökség emellett leszögezte, az Oroszország elleni, immár huszadik szankciós csomag elfogadását is felgyorsítanák.
A cikk szerint egy névtelenséget kérő uniós tisztviselő Brüsszelben ukrán újságíróknak arról beszélt, hogy a ciprusi elnökség célja a gyors előrelépés, amelynek okán a hitelcsomagot és a szankciókat is azonnal az uniós nagyköveteket tömörítő COREPER elé terjesztenék, amint a körülmények ezt lehetővé teszik. Mint fogalmazott:
Célunk továbbra is az, hogy a lehető leggyorsabban megvalósítsuk mind a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajna számára, mind a 20. szankciós csomagot.”
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter leendő miniszterelnök hétfő délutáni nemzetközi sajtótájékoztatóján jelezte, egyetért Orbán Viktor azon korábbi lépésével, amelynek értelmében Magyarország nem vesz részt az Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozásban. A Tisza Párt elnöke ezen felül azon álláspontját is kifejtette, amely szerint nem szükséges a hitel finanszírozási formájának újratárgyalása, ugyanis az Unió ezt már 2025 decemberében Magyarország hitelezői részvétele nélkül elfogadta.
A pártelnök ezen felül Ukrajna EU-s csatlakozásának kérdésére is kitért, amellyel kapcsolatban elmondta, nem támogatja Zelenszkij elnök országának gyorsított eljárásban való felvételét. Magyar Péter kijelentette azt is, amennyiben az erről szóló tárgyalások a megfelelő stádiumba lépnek, úgy Magyarországon népszavazás formájában vitatják majd meg az ukrán csatlakozás támogatását.
Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP
