Egy korszak véget ér: a globális erőviszonyok csendben, de visszafordíthatatlanul átrendeződnek

A többközpontú világrend egyik legfontosabb sajátossága, hogy nincs egységes alternatív központ. Kína, India és az arab világ nem ugyanazt a stratégiát követi. Kína a multipoláris világrend egyik legerősebb szószólója. A Müncheni jelentés szerint Peking önmagát a globális Dél képviselőjeként mutatja be, miközben a Nyugaton sokan ezt a nagyhatalmi versengés retorikai fedéseként értelmezik. Kína számára a BRICS, az Egy övezet, egy út kezdeményezés, a jüan nemzetközi szerepének növelése és az alternatív fizetési infrastruktúrák mind ugyanabba az irányba mutatnak: csökkenteni a nyugati pénzügyi és intézményi központoktól való függést.

Pilkington szerint az egyik alulértékelt trend a jüan-hitelezés. Úgy véli, sokan azért becsülik alá a kínai valuta jövőbeli szerepét, mert félreértik Kína pénzügyi stratégiáját. Szerinte Kína úgy akarja szélesebb körben használhatóvá tenni a jüant, hogy közben elkerüli azt a csapdát, amelybe az Egyesült Államok szerinte beleesett: a valutahegemóniától való függőséget.

India más utat jár. Újdelhi stratégiai autonómiára és többirányú igazodásra törekszik: egyszerre vesz részt a BRICS-ben és a Sanghaji Együttműködési Szervezetben, miközben a Quadon keresztül az Egyesült Államokkal, Japánnal és Ausztráliával is együttműködik. India nem akarja, hogy a dollárfüggőség helyére kínai függőség lépjen, ezért óvatos a BRICS közös valutájával kapcsolatban, de érdekelt a helyi valutás kereskedelemben és saját mozgásterének bővítésében. Az arab világ szintén saját játszmát játszik. Az Öböl menti államok egyszerre tartják fenn amerikai biztonsági kapcsolataikat, építenek gazdasági hidakat Kínával, és növelik szerepüket az új pénzügyi és energetikai elszámolási rendszerekben.

Pilkington szerint a térség jövője nyitott: vagy török–pakisztáni dominancia, vagy iráni dominancia erősödhet meg, de mindkét esetben nőhet Kína beleszólása, részben Iránnal és Pakisztánnal ápolt kapcsolatai miatt.

Ez a három példa mutatja, miért félrevezető egységes globális Délről beszélni. Kína párhuzamos infrastruktúrát épít, India egyensúlyoz, az arab világ energiapolitikai súlyát használja. Közös bennük, hogy nem akarnak automatikusan igazodni a nyugati elvárásokhoz.

Az arab világ saját stratégiával erősíti pozícióját a nemzetközi térben

Forrás: Fadel SENNA / AFP

Európa lemaradhat az új játszmában

A változás Európát különösen kényelmetlen helyzetbe hozza. Az Európai Unió sokáig abban bízott, hogy piaci mérete, szabályozói ereje és normatív befolyása elegendő lesz ahhoz, hogy globális szereplő maradjon. A többközpontú világban azonban ez már nem biztos. A Clingendael jelentése szerint az EU-nak a jövőben jobban kell figyelnie a globális Dél igényeire, és nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a kölcsönös hasznosságra. A jelentés arra figyelmeztet, hogy a feltörekvő államok egyre több ajánlat közül választhatnak, ezért az EU-nak a korábbinál pragmatikusabb külpolitikára van szüksége.

Pilkington ennél jóval keményebben látja Európa helyzetét. Szerinte a Nyugat befolyása egyértelműen hanyatlik, Európának pedig „szinte semmire nincs már befolyása”. Úgy véli, Brüsszel egyfajta bunkerré vált az eurokraták számára, akik militarizmusról beszélnek, de ezekből a tervek végül nem lesznek valós stratégiai eredmények. A kutató szerint a jelenlegi európai vezetés agresszívnek, paranoiásnak és hatástalannak tűnik, és nem képes önálló globális szereplőként fellépni.

Ez az állítás jól illeszkedik abba a tágabb kérdésbe, amely ma Európa helyéről szól. A globális Dél országai egyre kevésbé kérnek erkölcsi kioktatást, és egyre inkább konkrét ajánlatokat várnak:

finanszírozást,

piacot,

technológiát,

energiabiztonságot,

beruházást

és politikai tiszteletet.

Ha az EU nem tud versenyképes ajánlatot adni, akkor könnyen kimaradhat azokból az új struktúrákból, amelyek a világrend következő évtizedeit formálják.

Nem szakadás, hanem lazulás

A globális Dél mozgását talán a „lazulás” írja le legpontosabban. Nem szakít a Nyugattal, nem zárja be az ajtót Washington, Brüsszel vagy London előtt, de már nem is tekinti őket automatikus iránytűnek. Egyszerre akar hozzáférni a nyugati piacokhoz, kínai beruházásokhoz, orosz energiához, arab tőkéhez, indiai technológiához és regionális együttműködésekhez.

A gazdasági multipolaritás nem egyetlen esemény, hanem folyamat, amelynek végső formája még bizonytalan. A tanulmány arra jut, hogy a BRICS inkább a közös törekvések kifejezésében és egyes ügyek koordinálásában hatékony, mint abban, hogy teljes körű alternatívát adjon a meglévő renddel szemben.

Anis Rahman tanulmánya szintén erre mutat rá, amikor a BRICS pénzügyi alternatíváit elemzi. A BRICS Pay, a kínai CIPS, az orosz SPFS és az indiai UPI nem egyetlen világpénzt hoz létre, hanem párhuzamos fizetési és elszámolási infrastruktúrák alapjait rakja le. Ezek a rendszerek nem feltétlenül váltják le a SWIFT-et vagy a dollárt, de lehetőséget adnak arra, hogy bizonyos államok válsághelyzetben vagy szankciós nyomás alatt más csatornákat használjanak. Ezért a jövő világrendje nem tiszta és rendezett lesz, hanem töredezett, tranzakciós és eseti:

A hidegháború kétpólusú rendjében a tömbhatárok viszonylag világosak voltak.

Az 1990-es évek unipoláris pillanatában az amerikai vezetésű liberalizmus sokak számára történelmi végpontnak tűnt.

A mostani korszak azonban inkább alkukról, regionális rendszerekről, pénzügyi párhuzamosságokról és gyors irányváltásokról szól.

Pilkington szerint a multipoláris világ kiszámíthatatlanabb, de kiegyensúlyozottabb lehet. Több kisebb konfliktus alakulhat ki, amelyek aránytalan gazdasági következményekkel járhatnak, de kisebb lehet a nagyhatalmi, nukleáris szintig eszkalálódó konfliktusok kockázata. A nyugati átlagember számára szerinte a külpolitikai döntések következményei egyre inkább visszaütnek majd, különösen az energiapiacokon.

A dollár dominanciája mellett más pénznemek szerepe is erősödik

Forrás: ROMEO GACAD / AFP

A nyugati kizárólagosság vége

A legfontosabb következtetés nem az, hogy a Nyugat eltűnik. Az Egyesült Államok továbbra is katonai, pénzügyi és technológiai szuperhatalom. A dollár továbbra is kulcsvaluta. Az európai piac továbbra is vonzó. A nyugati egyetemek, technológiai cégek, tőkepiacok és szövetségi rendszerek továbbra is meghatározóak.

A változás az, hogy mindez többé nem kizárólagos. A globális Dél nem kilép a világrendből, hanem átírja annak működését.

Nem feltétlenül akarja lerombolni a régi intézményeket, hanem alternatívákat épít melléjük. Nem feltétlenül akarja Kínát választani Amerika helyett, hanem azt akarja, hogy Amerika, Kína, India, az arab világ, Európa és a regionális hatalmak között mozoghasson. Ez a világ kevésbé ideologikus és sokkal inkább tranzakciós. Az államok nem azt kérdezik először, ki képviseli a legszebb értéknyilatkozatot, hanem azt, ki ad finanszírozást, piacot, energiát, technológiát, biztonságot és politikai mozgásteret.

A nyugat akkor maradhat meghatározó, ha ezt felismeri, és nem abból indul ki, hogy a többieknek természetes kötelességük hozzá igazodni.

A huszonegyedik század új világrendje ezért nem egyetlen új hegemónia felemelkedéséről szól, hanem a nyugati kizárólagosság végéről. A globális Dél nem egységes blokk, nem mindig következetes, és nem mentes a belső ellentmondásoktól. De egy dologban egyre határozottabb: saját érdekei alapján akar dönteni.

Nyitókép: Pablo PORCIUNCULA / AFP