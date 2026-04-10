Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
new york kamala harris alelnök demokraták rendezvény

Nem ért véget a demokraták vesszőfutása: Kamala Harris újra elindulna az elnöki székért

2026. április 10. 21:20

A volt amerikai alelnök egy New York-i rendezvényen jelezte, hogy fontolgatja az indulását a 2028-as elnökválasztáson.

Kamala Harris, az Egyesült Államok volt alelnöke és a Demokrata Párt 2024-es elnökjelöltje pénteken New Yorkban arról beszélt, hogy fontolóra vette indulását a 2028-as elnökválasztáson – írta meg a Portfolio.

A politikus az Al Sharpton tiszteletes által alapított National Action Network polgárjogi szervezet rendezvényén vett részt, ahol Sharpton nyíltan rákérdezett arra, tervezi-e, hogy ismét ringbe száll az elnöki tisztségért.

Lehet, lehet. Gondolkodom rajta

– mondta Harris.

A volt alelnök a közönség éljenzése közepette válaszolt, majd hozzátette, hogy egy esetleges jelöltséget annak alapján mérlegel, hogy ki tudná 2028-ban a legjobban betölteni az elnöki tisztséget „az amerikai nép érdekében”.

A volt alelnök 2024-ben Donald Trumppal szemben maradt alul, aki nemcsak az elektori szavazatok többségét szerezte meg, hanem országosan is több szavazatot kapott. Harris pályafutása során kaliforniai főügyészként és szövetségi szenátorként is dolgozott, 2020-ban pedig már megkísérelte megszerezni a demokrata elnökjelöltséget, ám akkor nem járt sikerrel.

A 2028-as indulás ugyanakkor komoly kihívásokkal járhat számára. A közvélemény-kutatások szerint a demokrata szavazók jelentős része a 2024-es vereséget követően új szereplőket szeretne látni a párt élén. Ezt jelzi az is, hogy a National Action Network rendezvényén több potenciális demokrata elnökjelölt is megjelent, köztük Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó, Pete Buttigieg volt közlekedési miniszter és J. B. Pritzker illinois-i kormányzó.

Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nzoltan-818
2026. április 10. 22:27 Szerkesztve
Teljesen elképzelhető, sőt nagyon is megfelel elnöknek. Jó-nagyokat tud nevetni (nyeríteni), szépen tud mosolyogni és amikor valami rázósabbat kérdeznek tőle, amire nem volt felkészítve, akkor kitekint a felügyelő tanácsadójára és megkérdi szépen, hogy erre mit lehet válaszolni. Meg sem próbál saját kútfőből rögtönözni. Lehet, hogy nincs is olyan, vagy kiapadt az már régen.
Párhuzamos különvélemény
2026. április 10. 22:07
Éljen, Kamala, gyere, indulj!! (Vance mosolyog...)
nemecsek-3
2026. április 10. 22:03
Addig is megvan a konyhapénze....bár azt hiszem nem szívesen vacsoráznék a főztjéből.
templar62
2026. április 10. 21:31 Szerkesztve
Már az ógörögök is az óegyiptomiaktól tanulták " az irányított káosz " módszerét ( szarkeverés) . Nem a DS ( dípsztét ) , találta fel .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!