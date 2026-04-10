ketrecharcos ufc hunter biden joe biden donald trump

Hunter Biden ketrecharcra hívta ki Donald Trump fiait

2026. április 10. 20:29

Egyelőre nem derült ki, hogy egyszerre csapna össze velük, vagy külön-külön állna ki ellenük.

null

Joe Biden volt amerikai elnök fia, Hunter Biden az elmúlt években elsősorban tisztázatlan ügyei és botrányai miatt került a figyelem középpontjába. Most azonban ő került támadó szerepbe, miután felvetette, hogy az amerikai függetlenség kikiáltásának 250. évfordulójára szervezett ünnepségen szívesen megmérkőzne Donald Trump két fiával, Eric Trumppal és Donald Trump Jr.-ral egy ketrecharcban – írta meg a Reuters.

Egyelőre nem derült ki, hogy egyszerre csapna össze velük, vagy külön-külön állna ki ellenük. Az elképzelést feltehetően az adhatta, hogy júniusban a hivatalos ünnepség részeként valóban rendeznek egy hasonló eseményt a Fehér Házban, ott azonban az UFC profi harcosai lépnek majd ketrecbe. 

A Reuters szerint ugyanakkor az sem kizárt, hogy az ötlet hátterében az Elon Musk és Mark Zuckerberg közötti, 2023-ban nagy visszhangot kiváltó nyilvános üzengetés áll. Akkor Musk kezdeményezésére egy hasonló összecsapás lehetősége is felmerült a két techmilliárdos között. Zuckerberg elfogadta a kihívást, és ismert harcművészekkel kezdett edzeni, később azonban Musk azt közölte, hogy hátfájdalmai miatt mégsem tud verekedni, és arra is utalt, hogy az édesanyja sem támogatja az összecsapást. Ezután inkább egy másfajta versengést vetett fel, amelyre Zuckerberg már nem reagált.

Az elmúlt években leginkább az őt érintő, vitatott ügyekkel támadták az apját, amelyek között ukrajnai üzleti kapcsolatok, drogügyek és kiszivárgott fotók is szerepeltek.

Nyitókép: Robyn Beck / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Camael
2026. április 10. 23:08
ketrecharc, ezeknek mind a rács a jellegzetes motívumuk "a börtön ablakába..."
nzoltan-818
2026. április 10. 22:32 Szerkesztve
Hát ketrecharcban esélyes lehetne a győzelemre, de sakkban vagy keresztény fejtésben, netán természettudományokban biztosan nem rá fogadnék.
akitiosz
2026. április 10. 21:45
Kultúrnemzet.
zakar zoltán béla
2026. április 10. 21:37
Ősbarom?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!