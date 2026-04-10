Hunter Biden ketrecharcra hívta ki Donald Trump fiait

Joe Biden volt amerikai elnök fia, Hunter Biden az elmúlt években elsősorban tisztázatlan ügyei és botrányai miatt került a figyelem középpontjába. Most azonban ő került támadó szerepbe, miután felvetette, hogy az amerikai függetlenség kikiáltásának 250. évfordulójára szervezett ünnepségen szívesen megmérkőzne Donald Trump két fiával, Eric Trumppal és Donald Trump Jr.-ral egy ketrecharcban – írta meg a Reuters.

Egyelőre nem derült ki, hogy egyszerre csapna össze velük, vagy külön-külön állna ki ellenük. Az elképzelést feltehetően az adhatta, hogy júniusban a hivatalos ünnepség részeként valóban rendeznek egy hasonló eseményt a Fehér Házban, ott azonban az UFC profi harcosai lépnek majd ketrecbe.