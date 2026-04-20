Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bukarest Ilie Bolojan káosz Románia

Nagyon nagy a baj Romániában: a káosz szélére sodródott a „bezzeg” ország

2026. április 20. 13:40

A román államfő nyíltan elmondta, hogy viharos időszak következik.

2026. április 20. 13:40
Romániában valószínűleg viharos időszak következik a politikában, de a legfontosabb pénzügyi kérdésekben, vagyis az uniós források lehívását érintő nemzeti helyreállítási terv (PNRR) megvalósítását és a költségvetési célokat illetően egyetértés van a koalíciós pártok között – mondta Nicusor Dan államfő hétfőn.

A Közgazdasági Egyetem (ASE) rendezvényén részt vevő elnök újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette: a tavaly júniusban Bukarestben alakult négypárti kormánykoalíció két nagyobbik pártja, a legtöbb parlamenti mandátummal rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) és az Ilie Bolojan vezette jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) között kiéleződött feszültség miatt

arra számít, hogy a PSD a hétfő esti szavazáson valóban megvonja a bizalmat a miniszterelnöktől.

Az államfő kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy a maga részéről támogatja-e Ilie Bolojant, csak annyit mondott, hogy a különböző elégedetlenségeket figyelembe véve addig fog közvetíteni a vitázó felek között a politikai válság feloldása érdekében, amíg helyre nem áll a politikai stabilitás az országban.

Nicusor Dan nem volt hajlandó jóslatokba bocsátkozni, hajlandó lenne-e felmenteni a PSD-s minisztereket, ha a szociáldemokraták minisztereik kollektív lemondásával próbálnák Bolojant távozásra kényszeríteni.

Az elnök nyugalomra intett, és kiegyensúlyozott magatartást kért a szemben álló felektől, és azt kérte tőlük, hogy viták során is hangsúlyozzák: a romániai belpolitikai válság nem érinti az ország legfontosabb pénzügyi döntéseit.

(MTI)

 

Nyitókép: AFP / Daniel Mihalescu

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2026. április 20. 15:03
Nem baj. Dőljön be minden nemzetgazdaság, amely Ukrajnát pénzügyileg támogatja. Akár a miénk is, ha az ún. "Magyar" ezt meglépi.
Válasz erre
0
0
manyika-1
2026. április 20. 14:57
Erdélybe, Székelyföldre gyakran jártunk, járunk. Számunkra sosem volt bezzegország ! Megismerni ha magyar porta előtt mégy el, ha szegényes is a ház, de takaros, előkertbe, ház elött virágok, sőt a kertben termett zöldséget stb. árulják, kedvesek.
Válasz erre
0
0
fatman
2026. április 20. 14:17
szopnak a románok? helyes... kérek egy kávét! :)
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. április 20. 13:59
csak a szokásos EU módi a büdöskomcsik eltapsolták a mézesmadzag pénzt amit az EU nagy kedvvel tömött beléjük és most azon birkóznak a libsikkel, hogy miként tudják járomba fogni a népet, Brüsszel pénzszivattyúinak a működtetésében. Orbánt azért kellett megbuktatni mert ügyesen kijátszotta ezt a mechanizmust, rá is küldték az összes kutyájukat a közösségi médiák működtetőitől a titkosszolgálatokon és FOSon át az ukrán gyilkosokig
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!