Nagyon nagy a baj Romániában: a káosz szélére sodródott a „bezzeg” ország

A román államfő nyíltan elmondta, hogy viharos időszak következik.
Romániában valószínűleg viharos időszak következik a politikában, de a legfontosabb pénzügyi kérdésekben, vagyis az uniós források lehívását érintő nemzeti helyreállítási terv (PNRR) megvalósítását és a költségvetési célokat illetően egyetértés van a koalíciós pártok között – mondta Nicusor Dan államfő hétfőn.
A Közgazdasági Egyetem (ASE) rendezvényén részt vevő elnök újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette: a tavaly júniusban Bukarestben alakult négypárti kormánykoalíció két nagyobbik pártja, a legtöbb parlamenti mandátummal rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) és az Ilie Bolojan vezette jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) között kiéleződött feszültség miatt
arra számít, hogy a PSD a hétfő esti szavazáson valóban megvonja a bizalmat a miniszterelnöktől.
Az államfő kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy a maga részéről támogatja-e Ilie Bolojant, csak annyit mondott, hogy a különböző elégedetlenségeket figyelembe véve addig fog közvetíteni a vitázó felek között a politikai válság feloldása érdekében, amíg helyre nem áll a politikai stabilitás az országban.
Nicusor Dan nem volt hajlandó jóslatokba bocsátkozni, hajlandó lenne-e felmenteni a PSD-s minisztereket, ha a szociáldemokraták minisztereik kollektív lemondásával próbálnák Bolojant távozásra kényszeríteni.
Az elnök nyugalomra intett, és kiegyensúlyozott magatartást kért a szemben álló felektől, és azt kérte tőlük, hogy viták során is hangsúlyozzák: a romániai belpolitikai válság nem érinti az ország legfontosabb pénzügyi döntéseit.
