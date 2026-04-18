Nagy lehetőség előtt áll hazánk: Amerika döntött az évszázad magyar olajüzletéről

A Naftna Industrija Srbije (NIS) – mint az orosz Gazprom Nyefty leánycége –2025 elején került fel az amerikai szankciós listára (SDN List). Alekszandar Vučić akkor úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok az orosz tulajdon teljes kivonását várja el.
A NIS Szerbiában egyedüliként foglalkozik szénhidrogének kutatásával és kitermelésével, emellett hozzá tartozik a pancsovai nagy olajfinomító is, amely évente mintegy 4,8 millió tonna kapacitással működik.
A vállalat meghatározó szereplő a szerb kőolajtermék-piacon, és benzinkúthálózata a környező balkáni országokban is jelen van, összesen több mint 400 töltőállomással.
