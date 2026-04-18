Nagy lehetőség előtt áll hazánk: Amerika döntött az évszázad magyar olajüzletéről

Az Egyesült Államok ideiglenesen meghosszabbította a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) működési engedélyét, így a cég tovább működhet annak ellenére, hogy többségi tulajdonosa az orosz Gazprom Nyefty, amely szankciók alatt áll – írja a Világgazdaság. Az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Office of Foreign Assets Control (OFAC) döntése időt biztosít a tulajdonosi helyzet rendezésére és a tárgyalások folytatására.

A háttérben az áll, hogy a magyar MOL megállapodást kötött a NIS-ben lévő orosz részesedés megvásárlásáról, azonban az ügylet véglegesítéséhez amerikai jóváhagyás szükséges. A mostani döntéssel a határidőt 2026. május 22-ig tolták ki, ami lehetőséget ad az érintett feleknek a tranzakció lezárására.