04. 18.
szombat
nis naftna industrija srbije mol egyesült államok

Nagy lehetőség előtt áll hazánk: Amerika döntött az évszázad magyar olajüzletéről

2026. április 18. 12:27

Célegyenesben az üzlet, amellyel a Mol bebetonozhatja régiós hatalmát.

Az Egyesült Államok ideiglenesen meghosszabbította a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) működési engedélyét, így a cég tovább működhet annak ellenére, hogy többségi tulajdonosa az orosz Gazprom Nyefty, amely szankciók alatt áll – írja a Világgazdaság. Az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Office of Foreign Assets Control (OFAC) döntése időt biztosít a tulajdonosi helyzet rendezésére és a tárgyalások folytatására. 

A háttérben az áll, hogy a magyar MOL megállapodást kötött a NIS-ben lévő orosz részesedés megvásárlásáról, azonban az ügylet véglegesítéséhez amerikai jóváhagyás szükséges. A mostani döntéssel a határidőt 2026. május 22-ig tolták ki, ami lehetőséget ad az érintett feleknek a tranzakció lezárására.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A lépés nemcsak üzleti, hanem ellátásbiztonsági szempontból is jelentős: a NIS kulcsszereplő Szerbia üzemanyag-ellátásában, így egy esetleges leállás komoly zavarokat okozna a régió energiapiacán. Az amerikai döntés ezért átmenetileg stabilizálja a helyzetet, miközben továbbra is nyitva hagyja a tulajdonosi átrendeződés kérdését.

Miért az évszázad magyar olajüzlete a NIS felvásárlása?

Mint írtuk, az év üzletét kötötte meg a Mol-csoport január közepén. A magyar cég megszerzi a szerbiai NIS olajvállalat többségi részesedését az orosz tulajdonostól. Az üzlettel a Mol bebetonozza régiós hatalmát, immár a balkáni olajláncban is megkerülhetetlen szereplővé válik.

Ezt is ajánljuk a témában

A Naftna Industrija Srbije (NIS) – mint az orosz Gazprom Nyefty leánycége –2025 elején került fel az amerikai szankciós listára (SDN List). Alekszandar Vučić akkor úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok az orosz tulajdon teljes kivonását várja el.

A NIS Szerbiában egyedüliként foglalkozik szénhidrogének kutatásával és kitermelésével, emellett hozzá tartozik a pancsovai nagy olajfinomító is, amely évente mintegy 4,8 millió tonna kapacitással működik.

A vállalat meghatározó szereplő a szerb kőolajtermék-piacon, és benzinkúthálózata a környező balkáni országokban is jelen van, összesen több mint 400 töltőállomással.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kiborg-2
2026. április 18. 13:12
Ami Magyarországon történt, az nem választás volt. Ez egy tőkeáttételes kivásárlás volt. A modern európai történelem legambiciózusabb intézményi választási manipulációját láthatjuk. newsletter-amuseonx-com.translate.goog/p/the-eu-didnt-just-influence-hungarys?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true
nyugalom
2026. április 18. 13:11
Mit lep erre poloskakapitany es bandaja?
kbexxx
2026. április 18. 12:49
Ezt még kivárja poloska m ielőtt eladná . De a körülmények változása felfogásában való változást is hozhat esetlegesen nem lesz eladó a Nis a vucsics alatt . Ha tárgyalt telefonon Orbánnal már az északi ág fejlesztésebe fog hogy Szerbia ellátását biztosithassa ha a letárolthoz nem fér hozzá illetve Brüsszeli utasítás nem is engedik neki.mint zsarolható Módszer alkalmazása, eszköze.. Ne felejtsük Vucsics sem Brüsszel szíve csücske..!
alkoholistageci
2026. április 18. 12:45
A nagy emberi jogok mellett, a jogállamiság háta mögött ti még abba is beleugattatok, hogy ki mit szívjon otthon, egyedül a sötétben. Ki mivel mérgezze magát. Csak a Nemzethy dohánnyal és a Nemzethy alkohollal butíthatták magukat az emberek, mert az állami basszájba azt mondta. PONT. TAKARODJATOK A JÓ KURVA ANYÁTOKBA ÉS ELŐ NE MÁSSZATOK TÖBBÉ !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!