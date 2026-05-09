Magyar Péter első kormányfői beszédében ismét megfenyegette Sulyok Tamást
Megalakult az új parlament, majd miniszterelnökké választották Magyar Pétert. Az eseményeket követően a Kossuth téren „rendszerváltó népünnepély” várja a résztvevőket.
Az könnyebb, mint az ígéreteket végrehajtani.
„Bosszú.
Röviden így lehetne összefoglalni Magyar Péter első beszédét már miniszterelnökként.
A beszéd jelentős része a fenyegetőzésről szólt.
Személyesen fenyegette meg a parlamentben ülő Sulyok Tamás köztársasági elnököt is.
De miért ez a mérhetetlen fenyegetőzés?
Magyar Péter a kampányban mindent is(!) megígért.
Pl: egyszerre csökkent áfát és személyi jövedelemadót.
480 forint lesz a benzin.
500 millárddal növeli a egészségügyi költségvetést.
Nyugdíjakat emel.
Még jobban csökkenti a rezsit.
És emeli a béreket.
Csak, hogy néhány ígéretet említsek.
Ezeket finoman szólva sem lesz egyszerű végrehajtani, sőt.
Emiatt Magyar Péter úgy döntött, hogy politikai szempontból sokkal jobban jön neki a fenyegetőzés, hergelés.
Az könnyebb, mint az ígéreteket végrehajtani.”
Nyitókép forrása: Deák Dániel Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Megalakult az új parlament, majd miniszterelnökké választották Magyar Pétert. Az eseményeket követően a Kossuth téren „rendszerváltó népünnepély” várja a résztvevőket.
***