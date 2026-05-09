Ft
Ft
25°C
14°C
Ft
Ft
25°C
14°C
05. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás fenyegetőzés Magyar Péter

De miért ez a mérhetetlen fenyegetőzés?

2026. május 09. 16:25

Az könnyebb, mint az ígéreteket végrehajtani.

2026. május 09. 16:25
null
Bohár Dániel
Bohár Dániel
Facebook

„Bosszú.

Röviden így lehetne összefoglalni Magyar Péter első beszédét már miniszterelnökként.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A beszéd jelentős része a fenyegetőzésről szólt. 

Személyesen fenyegette meg a parlamentben ülő Sulyok Tamás köztársasági elnököt is. 

De miért ez a mérhetetlen fenyegetőzés?

Magyar Péter a kampányban mindent is(!) megígért.

Pl: egyszerre csökkent áfát és személyi jövedelemadót. 

480 forint lesz a benzin.

500 millárddal növeli a egészségügyi költségvetést. 

Nyugdíjakat emel.

Még jobban csökkenti a rezsit.

És emeli a béreket.

Csak, hogy néhány ígéretet említsek.

Ezeket finoman szólva sem lesz egyszerű végrehajtani, sőt.

Emiatt Magyar Péter úgy döntött, hogy politikai szempontból sokkal jobban jön neki a fenyegetőzés, hergelés.

Az könnyebb, mint az ígéreteket végrehajtani.”

Nyitókép forrása: Deák Dániel Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
titi77
2026. május 09. 17:14
szóval mától megúszom a telefonlopást büntetlenűl?! ha a min. eln. megteheti akkor én is! iråny a média markt az euronics..... stb. úgysem lesz belü galiba ezek szerint!
Válasz erre
1
0
google-2
2026. május 09. 17:14
Amíg fenyegetőzik, addig sem róla van szó. Így bújik ki ő a felelősség alól. A tudatlanok, a politikai újszülöttek Rendszerváltója. Csak azt nem mondja ki senki, hogy milyen rendszer született. Milyen jó, hogy Orbán nem ült be a Parlamentbe, csinálja másnak Fekete Péter a fesztivált - főként az övéinek!
Válasz erre
0
0
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. május 09. 17:13
Fél. Egy szaros drogos senki, és tudja, nagy rá a kabát.
Válasz erre
0
0
redl1986
2026. május 09. 17:09
dani, már mindegy. Ha belefeszültök, akkor sem lesztek hasznára a fidesznek. Felesleges, kártékony kolonccá, haszontalan költségtényezővé váltatok.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!