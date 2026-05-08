Hát ebből jut benzinre: több mint 800 millió forintnyi részvényt kaptak a Mol igazgatósági tagjai

Több mint 800 millió forintnyi részvényt kaptak a Mol igazgatósági tagjai – írta meg a Portfolio a cég közleményére hivatkozva. Mint kifejtették, a társaság a közgyűlés által jóváhagyott, részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszer keretében, a 2025-ös üzleti év után összesen 196 800 darab „A” sorozatú Mol-törzsrészvényt juttatott az igazgatóság tagjainak. A csomag értéke a Mol csütörtöki záróárával számolva mintegy 816,3 millió forint.

A legnagyobb csomagot Csányi Sándor, az igazgatóság alelnöke kapta: összesen 24 ezer darab részvényt, ami nagyjából 100 millió forintot ér.

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató 19 200 darab részvényt kapott, összesen közel 80 millió forint értékben. Ugyanekkora csomagban részesült Molnár József vezérigazgató, Talal Al Awfi, Bacsa György, Járai Zsigmond, Parragh László, Anthony Radev, Martin Roman és Világi Oszkár is.