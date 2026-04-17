Mikroadományokat gyűjtött egy férfi a román miniszterelnök meggyilkolására

A Maszol beszámolója szerint a hatóságok hivatalból vizsgálódnak.
Nyomozást indítottak a Temes megyei rendőrök, miután egy férfi a közösségi médiában adománygyűjtést hirdetett Nicușor Dan meggyilkolására – írja a Paginadetimis.ro nyomán a Maszol.
A felhívásban az állt, hogy pénzt gyűjt az akcióra, és hangsúlyozta:
Minden lej számít.”
A bejegyzés alatti hozzászólásokban többen is érdeklődtek, hogy hol tudnak adományozni, ami tovább növelte az ügy súlyát.
A rendőrség közlése szerint
a közösségi médiában megjelent tartalom alapján hivatalból megindítottuk a vizsgálatot, ellenőrizzük a tényállást, és megtesszük a szükséges jogi lépéseket”.
A hatóságok jelenleg a profil hitelességét és a bejegyzés kontextusát vizsgálják, hogy kiderüljön, fennáll-e valós fenyegetés veszélye a román kormányfőre nézve. Emellett igyekeznek azonosítani a bejegyzés szerzőjét is, hogy szükség esetén felelősségre vonhassák.
Fotó: Mihai BARBU / AFP