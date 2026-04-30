04. 30.
csütörtök
friedrich merz merz migráció németország

Merz kukába dobta a szavahihetőséget: annyi a német migrációs fordulatnak

2026. április 30. 11:03

Jelentősen visszaesett a kitoloncolások száma Németországban.

null

Jelentősen visszaesett a kitoloncolások száma Németországban, az idei év első három hónapjában ugyanis mindössze 4807 kiutasítás történt, ami 1344-el kevesebb az előző év azonos időszakának adataihoz képest – írta a Junge Freiheit.

A tapasztalható 28 százalékos csökkenés komoly kérdéseket vet fel a kormány migrációs politikájának hatékonyságával kapcsolatban, amelyről Friedrich Merz kancellár korábban azt nyilatkozta, „komoly fordulat” várható.

A német kormány elmondása szerint a visszaesés háttérben az áll, hogy a 2025 közepén még a 949 ezres létszámot is elérő elutasított menedékkérőből a többség mára tartózkodási engedélyhez, vagy „tűrt” státuszhoz jutott.

Külön kiemelendő, hogy még korábban Merz a Németországban élő szír illegális bevándorlókról azt nyilatkozta, hogy túlnyomó többségük záros határidőn belül visszatérhet hazájába, addig 2026 első három hónapjában mindössze három szírt küldött haza a német kormány.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2026. április 30. 11:27
Pinocchio sosem volt szavahihetö. Éppen ezért hívják Pinocchiónak... Egy dilettáns semmire sem alkalmas gerinctelen majom.
zseblámpa
2026. április 30. 11:26
Minden ígéretük ami a bevándorlás megfékezésről szól csak a nép altatására való, hogy tovább folytathassák a lakosságcserét.
