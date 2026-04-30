Merz kukába dobta a szavahihetőséget: annyi a német migrációs fordulatnak

Jelentősen visszaesett a kitoloncolások száma Németországban, az idei év első három hónapjában ugyanis mindössze 4807 kiutasítás történt, ami 1344-el kevesebb az előző év azonos időszakának adataihoz képest – írta a Junge Freiheit.

A tapasztalható 28 százalékos csökkenés komoly kérdéseket vet fel a kormány migrációs politikájának hatékonyságával kapcsolatban, amelyről Friedrich Merz kancellár korábban azt nyilatkozta, „komoly fordulat” várható.

A német kormány elmondása szerint a visszaesés háttérben az áll, hogy a 2025 közepén még a 949 ezres létszámot is elérő elutasított menedékkérőből a többség mára tartózkodási engedélyhez, vagy „tűrt” státuszhoz jutott.