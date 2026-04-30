Merz kukába dobta a szavahihetőséget: annyi a német migrációs fordulatnak

„Nem tudja, miről beszél!" – Trump beolvasott Merznek, egyre kiélezettebb kettejük konfliktusa
Az amerikai elnök élesen reagált a német kancellár Iránnal kapcsolatos kritikájára.
Jelentősen visszaesett a kitoloncolások száma Németországban, az idei év első három hónapjában ugyanis mindössze 4807 kiutasítás történt, ami 1344-el kevesebb az előző év azonos időszakának adataihoz képest – írta a Junge Freiheit.
A tapasztalható 28 százalékos csökkenés komoly kérdéseket vet fel a kormány migrációs politikájának hatékonyságával kapcsolatban, amelyről Friedrich Merz kancellár korábban azt nyilatkozta, „komoly fordulat” várható.
A német kormány elmondása szerint a visszaesés háttérben az áll, hogy a 2025 közepén még a 949 ezres létszámot is elérő elutasított menedékkérőből a többség mára tartózkodási engedélyhez, vagy „tűrt” státuszhoz jutott.
Külön kiemelendő, hogy még korábban Merz a Németországban élő szír illegális bevándorlókról azt nyilatkozta, hogy túlnyomó többségük záros határidőn belül visszatérhet hazájába, addig 2026 első három hónapjában mindössze három szírt küldött haza a német kormány.
Ezt is ajánljuk a témában
