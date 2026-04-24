Már vártuk, nem csalódtunk: Zelenszkij üzent a leköszönő Orbán Viktornak

Itt az első csúcstalálkozó a magyar választás után: az EU vezetői úgy érzik eljött az ő idejük
Cipruson gyűlnek össze a vezetők.Orbán Viktor már jelezte: nem lesz ott a találkozón.
Az uniós vezetők közben újabb támogatást szavaztak meg Ukrajnának.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök április 23-án és 24-én részt vesz azon az informális uniós csúcstalálkozón, amelyre Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábban jelezte, hogy már nem megy el.
A ciprusi találkozón az ukrán elnök a Reutersnek nyilatkozva azt mondta a magyar kormányfőről, hogy szerinte „nem volt igaza”, és „a gyűlölet nem hoz hasznot”. Egyúttal „sok sikert” kívánt Magyarországnak.
Az uniós soros elnökséget vivő Ciprusban az Európai Unió vezetői újabb támogatásról döntöttek Ukrajna részére, továbbá véglegesítették a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, és elfogadták a huszadik szankciós csomagot Oroszországgal szemben. Egyúttal ismét megegyeztek arról, hogy Európának fokoznia kell az Oroszországra helyezett nyomást, és megerősítenie Ukrajna védekezőképességét.
