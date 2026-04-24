Már vártuk, nem csalódtunk: Zelenszkij üzent a leköszönő Orbán Viktornak

Az uniós soros elnökséget vivő Ciprusban az Európai Unió vezetői újabb támogatásról döntöttek Ukrajna részére, továbbá véglegesítették a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, és elfogadták a huszadik szankciós csomagot Oroszországgal szemben. Egyúttal ismét megegyeztek arról, hogy Európának fokoznia kell az Oroszországra helyezett nyomást, és megerősítenie Ukrajna védekezőképességét.

