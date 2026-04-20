család kennedy cbs trump

Leleplezés: blokkolták a keresztények nevelőszülőségét Amerikában

2026. április 20. 11:08

Az egészségügyi miniszter arról számolt be, hogy jelentősen csökkent a nevelőszülők száma Amerikában egy Biden ideji politika következtében.

Robert F. Kennedy Jr. egésszégügyi miniszter egy kongresszusi meghallagtáson beszámolt arról, miként diszkriminálták a keresztény nevelőszülőket a Biden adminisztráció négy évében. 

Kennedy elmondta: az volt mindig is az amerikai nevelőszülői rendszer alaptétele, hogy egy családnak egyszerre csak egy gyermeket adnak, mert így a több figyelmet tudnak kapni. Ez azonban nem volt fenntartható, miután a Biden kormányzat hadjáratot indított a keresztény nevelőszülők ellen. 

„Egy egész társadalmi csoportot kizártak vallási meggyőződésük miatt”

 – jelentett ki Kennedy.

„Arra utasították az államokat, hogy fogadjanak el olyan törvényeket, amelyek megtagadják a bizonyos (főként keresztény) meggyőződéssel rendelkező családoktól a gyermekek gondozásának jogát” – mondta a miniszter. 

Ennek következtében sok keresztény házaspárnak elvették az engedélyét, és a Trump adminisztrációval szembe menve még mindig zajlik ez a harc.

Kennedy kijelentette, hogy ők igyekeznek megszüntetni ezt a diszkriminációt. 

Azonban jelentős jogi harcok zajlanak. A CBS tavaly beszámolt egy párról, akik elsősorban 4 év alatti gyermekeket fogadtak be, de elvették a nevelőszülői engedélyüket, miután nem írtak alá az államuk által kiadott LMBT támogató nyilatkozatot. 

Nyitókép: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Box Hill
2026. április 20. 11:56
A zsidókat nem zárták ki ilyenek után? Moshe Maya rabbi az izraeli parlamentben leszögezte: a Halakha törvénye szerint a homoszexualitás büntetése: halál. Forrás: Ze'ev Chafets: Real Torah Judaism, The Jerusalem Report, 1996. január 25, 18.old. "A Halakha (a zsidó törvény) megszabja, hogy a leszbikust nem kell halállal büntetni, mint a férfi homoszexuálist, sőt még pappal is köthet házasságot. Viszont tettéért fegyelmi büntetés jár: megkorbácsolás." Forrás: Maurice Lamm: The Jewish Way of Love and Marriage (A szerelem és a házasság zsidó módja), Harper, 1980, 67.old.
dabide
2026. április 20. 11:47
Aha, mert Kennedy annyira szavahihető... Félelmetes hogy mennyien hisznek ennek a bolondnak
lutra
2026. április 20. 11:40
Miközben azt hazudják a lipsik, hogy az aberráció nem nevelés miatt alakul ki.
elcapo-3
2026. április 20. 11:28
Mocskos libsik! Gondolom a 2 apa és a 2 anya "család" az kapott!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.