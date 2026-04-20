Leleplezés: blokkolták a keresztények nevelőszülőségét Amerikában

Az egészségügyi miniszter arról számolt be, hogy jelentősen csökkent a nevelőszülők száma Amerikában egy Biden ideji politika következtében.
Robert F. Kennedy Jr. egésszégügyi miniszter egy kongresszusi meghallagtáson beszámolt arról, miként diszkriminálták a keresztény nevelőszülőket a Biden adminisztráció négy évében.
Kennedy elmondta: az volt mindig is az amerikai nevelőszülői rendszer alaptétele, hogy egy családnak egyszerre csak egy gyermeket adnak, mert így a több figyelmet tudnak kapni. Ez azonban nem volt fenntartható, miután a Biden kormányzat hadjáratot indított a keresztény nevelőszülők ellen.
„Egy egész társadalmi csoportot kizártak vallási meggyőződésük miatt”
– jelentett ki Kennedy.
„Arra utasították az államokat, hogy fogadjanak el olyan törvényeket, amelyek megtagadják a bizonyos (főként keresztény) meggyőződéssel rendelkező családoktól a gyermekek gondozásának jogát” – mondta a miniszter.
Ennek következtében sok keresztény házaspárnak elvették az engedélyét, és a Trump adminisztrációval szembe menve még mindig zajlik ez a harc.
Kennedy kijelentette, hogy ők igyekeznek megszüntetni ezt a diszkriminációt.
Azonban jelentős jogi harcok zajlanak. A CBS tavaly beszámolt egy párról, akik elsősorban 4 év alatti gyermekeket fogadtak be, de elvették a nevelőszülői engedélyüket, miután nem írtak alá az államuk által kiadott LMBT támogató nyilatkozatot.
