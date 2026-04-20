Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaszország európai unió magyarország izrael eu orbán viktor

Politico: Orbán távozása után Brüsszel nekieshet Izraelnek

2026. április 20. 10:10

Már fel is éledtek az európai hangok, amelyek szankciókat követlenk a zsidó állam ellen.

Orbán Viktor magyarországi parlamenti választásokon elszenvedett veresége megfosztja Izraelt az Európai Unión belüli egyik legmegbízhatóbb szövetségesétől, és eltávolítja azt a vezetőt, aki többször is vétójogával védte meg Benjamin Netanjahu kormányát a nyomástól – írja a Politico. 

A brüsszeli lap rámutat, hogy a Fidesz választási veresége pont akkor következett be, mikor Európa-szerte egyre élesebbé válik az Izrael elleni kritika.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A cikk szerint Orbán leváltása lendületet ad az EU–Izrael kapcsolatok visszaminősítésére irányuló törekvéseknek.

Ez a változás még azoknál a vezetőknél is látható, akiket eddig általában Izrael-barátnak tartottak. Friedrich Merz német kancellár kedden kijelentette, hogy „nagyon aggódik a palesztin területeken zajló események miatt”, miután emberi jogi szervezetek jelentései szerint megugrott az erőszak a Ciszjordániában élő telepesek részéről a palesztinok ellen. Olaszország a múlt héten felfüggesztette a védelmi és technológiai megállapodást Izraellel, miután Antonio Tajani külügyminiszter elítélte az általa „elfogadhatatlannak” nevezett izraeli támadásokat a Hezbollah ellen Libanonban.

Orbán Viktor februárban megakadályozott egy javaslatot, amely az izraeli telepesek szankcionálását célozta, és amelyet az EU 27 tagállamából 26 támogatott.

Amikor Magyar Péter átveszi a miniszterelnöki tisztséget, ezek a szankciók valószínűleg újra feljönnek– mondta a Politicónak három diplomata. 

A lap megjegyzi: bár Magyar kijelentette, hogy meg fogja őrizni Magyarország különleges kapcsolatát Izraellel, a választás másnapján azt is elmondta újságíróknak, hogy „nem tudja garantálni, hogy Magyarország továbbra is megakadályozza az Izraellel kapcsolatos uniós döntéseket”.

Az EU egy másik lehetséges lépése az EU–Izrael társulási megállapodás felfüggesztése, egy olyan lehetőség, amelyet az Európai Bizottság javasolt Izrael gázai háborújának csúcspontján, és amelyet vasárnap a spanyol Pedro Sánchez szorgalmazott. A 2000-ben hatályba lépett megállapodás az EU és Izrael közötti kereskedelmi kapcsolatok alapját képezi. Ez az intézkedés eddig nem érte el a jóváhagyáshoz szükséges minősített többséget, de az EU magas rangú tisztviselője szerint elérheti a küszöböt, ha Olaszország feladja ellenállását.

Az Izraelre nehezedő nyomás fokozására irányuló törekvés áll a figyelem középpontjában ezen a héten, amikor az EU fődiplomatája, Kaja Kallas elnököl a Kétállami Megoldásért Globális Szövetség ülésén, valamint az EU külügyminisztereinek luxemburgi találkozóján. 

Az EU vezetői fokozták Izrael bírálatát a Libanonban végrehajtott akciói, valamint egy Netanjahu által támogatott törvény miatt, amely halálbüntetést engedélyez a palesztin terroristák számára.

Kallas a blokk nevében március 31-én kiadott nyilatkozatában „súlyos visszalépésnek” nevezte a törvényjavaslatot, amely az év későbbi részében esedékes izraeli választások előtt került napirendre. 

Az új támadások közepette az izraeli tisztviselők elismerték, hogy Orbán távozása megváltoztathatja a diplomáciai helyzetet Európában.

Izrael azonban továbbra is arra számít, hogy Magyarország „barátja” marad – állítja a Netanjahu-kormány gondolkodásmódját jól ismerő egyik tisztviselő.

 Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lististerc
2026. április 20. 11:45
muszlim1970 2026. április 20. 11:39 A világ legnagyobb terrorista tömeggyilkosának a kutyája Orbán patkány.Takarodjatok gecik Igazi tiszás gyöngyszem.A stílus maga a tiszás barom is.
Válasz erre
0
0
muszlim1970
2026. április 20. 11:39
A világ legnagyobb terrorista tömeggyilkosának a kutyája Orbán patkány.Takarodjatok gecik
Válasz erre
0
1
gyzoltan-2
2026. április 20. 10:52
"Politico: Orbán távozása után Brüsszel nekieshet Izraelnek Már fel is éledtek az európai hangok, amelyek szankciókat követlenk a zsidó állam ellen." -mit le nem írnak..?! -méghogy a zsidó-szervilis Brüsszel..! Érzik Brüsszelben is, hogy hitelét vesztette a társaság, bár van kivétel! Salis biztos jó képviselője, a humán Antifának..! Igazi példakép lehet a "Szikra" szervezetnek, de akár a "Tett és Védelem" is elkötelezettséget tanulhat tőle Vélem, hogy nincs másról szó Brüsszel esetében, mint kínos bizalmi-tőke kaparászásról... A potenciálisan jóval erősebb USA sem bírálhatja felül a zsidóság döntéseit, úgyhogy Európa csak ne ugráljon..!
Válasz erre
0
0
Hobby024
2026. április 20. 10:42
Magyar jobboldali elemzőtől hallottam a YouToube-on , hogy egyre többen kérdőjelezik meg okt.7-én történtekben Izrael és Netanjahu szerepét. A belpolitikai proplémák elterelése és a Hamasszal való leszámolás sok mindenre késztethette ezt az aljadékot.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!