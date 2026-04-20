Politico: Orbán távozása után Brüsszel nekieshet Izraelnek

Orbán Viktor magyarországi parlamenti választásokon elszenvedett veresége megfosztja Izraelt az Európai Unión belüli egyik legmegbízhatóbb szövetségesétől, és eltávolítja azt a vezetőt, aki többször is vétójogával védte meg Benjamin Netanjahu kormányát a nyomástól – írja a Politico.
A brüsszeli lap rámutat, hogy a Fidesz választási veresége pont akkor következett be, mikor Európa-szerte egyre élesebbé válik az Izrael elleni kritika.
A cikk szerint Orbán leváltása lendületet ad az EU–Izrael kapcsolatok visszaminősítésére irányuló törekvéseknek.
Ez a változás még azoknál a vezetőknél is látható, akiket eddig általában Izrael-barátnak tartottak. Friedrich Merz német kancellár kedden kijelentette, hogy „nagyon aggódik a palesztin területeken zajló események miatt”, miután emberi jogi szervezetek jelentései szerint megugrott az erőszak a Ciszjordániában élő telepesek részéről a palesztinok ellen. Olaszország a múlt héten felfüggesztette a védelmi és technológiai megállapodást Izraellel, miután Antonio Tajani külügyminiszter elítélte az általa „elfogadhatatlannak” nevezett izraeli támadásokat a Hezbollah ellen Libanonban.
Orbán Viktor februárban megakadályozott egy javaslatot, amely az izraeli telepesek szankcionálását célozta, és amelyet az EU 27 tagállamából 26 támogatott.
Amikor Magyar Péter átveszi a miniszterelnöki tisztséget, ezek a szankciók valószínűleg újra feljönnek– mondta a Politicónak három diplomata.
A lap megjegyzi: bár Magyar kijelentette, hogy meg fogja őrizni Magyarország különleges kapcsolatát Izraellel, a választás másnapján azt is elmondta újságíróknak, hogy „nem tudja garantálni, hogy Magyarország továbbra is megakadályozza az Izraellel kapcsolatos uniós döntéseket”.
Az EU egy másik lehetséges lépése az EU–Izrael társulási megállapodás felfüggesztése, egy olyan lehetőség, amelyet az Európai Bizottság javasolt Izrael gázai háborújának csúcspontján, és amelyet vasárnap a spanyol Pedro Sánchez szorgalmazott. A 2000-ben hatályba lépett megállapodás az EU és Izrael közötti kereskedelmi kapcsolatok alapját képezi. Ez az intézkedés eddig nem érte el a jóváhagyáshoz szükséges minősített többséget, de az EU magas rangú tisztviselője szerint elérheti a küszöböt, ha Olaszország feladja ellenállását.
Az Izraelre nehezedő nyomás fokozására irányuló törekvés áll a figyelem középpontjában ezen a héten, amikor az EU fődiplomatája, Kaja Kallas elnököl a Kétállami Megoldásért Globális Szövetség ülésén, valamint az EU külügyminisztereinek luxemburgi találkozóján.
Az EU vezetői fokozták Izrael bírálatát a Libanonban végrehajtott akciói, valamint egy Netanjahu által támogatott törvény miatt, amely halálbüntetést engedélyez a palesztin terroristák számára.
Kallas a blokk nevében március 31-én kiadott nyilatkozatában „súlyos visszalépésnek” nevezte a törvényjavaslatot, amely az év későbbi részében esedékes izraeli választások előtt került napirendre.
Az új támadások közepette az izraeli tisztviselők elismerték, hogy Orbán távozása megváltoztathatja a diplomáciai helyzetet Európában.
Izrael azonban továbbra is arra számít, hogy Magyarország „barátja” marad – állítja a Netanjahu-kormány gondolkodásmódját jól ismerő egyik tisztviselő.
