Politico: Orbán távozása után Brüsszel nekieshet Izraelnek

Amikor Magyar Péter átveszi a miniszterelnöki tisztséget, ezek a szankciók valószínűleg újra feljönnek– mondta a Politicónak három diplomata.

A lap megjegyzi: bár Magyar kijelentette, hogy meg fogja őrizni Magyarország különleges kapcsolatát Izraellel, a választás másnapján azt is elmondta újságíróknak, hogy „nem tudja garantálni, hogy Magyarország továbbra is megakadályozza az Izraellel kapcsolatos uniós döntéseket”.

Az EU egy másik lehetséges lépése az EU–Izrael társulási megállapodás felfüggesztése, egy olyan lehetőség, amelyet az Európai Bizottság javasolt Izrael gázai háborújának csúcspontján, és amelyet vasárnap a spanyol Pedro Sánchez szorgalmazott. A 2000-ben hatályba lépett megállapodás az EU és Izrael közötti kereskedelmi kapcsolatok alapját képezi. Ez az intézkedés eddig nem érte el a jóváhagyáshoz szükséges minősített többséget, de az EU magas rangú tisztviselője szerint elérheti a küszöböt, ha Olaszország feladja ellenállását.

Az Izraelre nehezedő nyomás fokozására irányuló törekvés áll a figyelem középpontjában ezen a héten, amikor az EU fődiplomatája, Kaja Kallas elnököl a Kétállami Megoldásért Globális Szövetség ülésén, valamint az EU külügyminisztereinek luxemburgi találkozóján.

Az EU vezetői fokozták Izrael bírálatát a Libanonban végrehajtott akciói, valamint egy Netanjahu által támogatott törvény miatt, amely halálbüntetést engedélyez a palesztin terroristák számára.