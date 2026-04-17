Közép-ázsiai migránsokat is bevet Moszkva az ukrajnai háborúban

Súlyos csapás érte Ukrajnát: orosz cirkálórakéták és drónok lepték el az ország légterét
Az orosz drónok több hullámban érték el Ukrajnát szerda este.
Dolgozni jöttek Oroszországba, de a fronton találták magukat.
A 26 éves Husruzjon Szalohidinov futárként dolgozott Szentpéterváron, Oroszország második legnagyobb városában és Vlagyimir Putyin elnök szülővárosában. Tavaly azonban a tádzsik férfi, állítja, letartóztatták, miközben egy csomagot vett át, amely a rendőrség állítása szerint idős nőktől lopott pénzt tartalmazott – írja az Al Jazeera.
Salohidinov azt mondja, soha nem lépett kapcsolatba ilyen bűnözőkkel; de ennek ellenére kilenc hónapot töltött előzetes letartóztatásban, miközben a bíró a „gyenge bizonyítékok” miatt megtagadta a tárgyalás megkezdését. De ahelyett, hogy szabadon engedték volna, a börtönőrök azzal fenyegették, hogy HIV-fertőzött fogvatartottakkal egy cellába helyezik, akik csoportosan megerőszakolják – hacsak „önkéntesként” nem jelentkezik harcolni Ukrajnában.
Az őrök 2 millió rubel (26 200 dollár) belépési bónuszt, havi 200 ezer rubel (2620 dollár) fizetést és minden ítélet alóli amnesztiát is ígértek neki.
Így 2025 őszén Szalohidinov jelentkezett a hadseregbe, mivel „nem látott más kiutat”.
Jelentések szerint Szalohidinov csak egyike annak a több tízezer közép-ázsiai migránsnak, akiket Oroszország katonaságra kényszerített.
Mint az Al Jazeera írja: alacsony születési arányával és hatalmas olajkincsével Oroszország évek óta vonzza a volt szovjet Közép-Ázsiából, különösen Tádzsikisztánból, Üzbegisztánból és Kirgizisztánból érkező migránsokat.
Az orosz rendőrség 2023 óta gyűjti azokat, akik nem szlávnak tűnnek; és valós vagy képzelt bűncselekményekkel vádolják őket, például regisztráció hiányával, lejárt vagy „hamis” engedélyekkel, vagy elmosódott pecsétekkel a dokumentumaikon.
Néha a migránsokat egyszerűen busszal viszik egyenesen a toborzóirodákba.
A migránsok azt mondják, hogy e folyamatokban bántalmazzák, megkínozzák őket, és börtönnel vagy az egész családjuk kitoloncolásával fenyegetik őket.
Tádzsikisztán és más közép-ázsiai országok soha nem támogatták Oroszország ukrajnai háborúját, de nyíltan nem is kritizálták azt.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz drónok több hullámban érték el Ukrajnát szerda este.
