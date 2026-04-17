Közép-ázsiai migránsokat is bevet Moszkva az ukrajnai háborúban

Mint az Al Jazeera írja: alacsony születési arányával és hatalmas olajkincsével Oroszország évek óta vonzza a volt szovjet Közép-Ázsiából, különösen Tádzsikisztánból, Üzbegisztánból és Kirgizisztánból érkező migránsokat.

Az orosz rendőrség 2023 óta gyűjti azokat, akik nem szlávnak tűnnek; és valós vagy képzelt bűncselekményekkel vádolják őket, például regisztráció hiányával, lejárt vagy „hamis” engedélyekkel, vagy elmosódott pecsétekkel a dokumentumaikon.

Néha a migránsokat egyszerűen busszal viszik egyenesen a toborzóirodákba.

A migránsok azt mondják, hogy e folyamatokban bántalmazzák, megkínozzák őket, és börtönnel vagy az egész családjuk kitoloncolásával fenyegetik őket.

Tádzsikisztán és más közép-ázsiai országok soha nem támogatták Oroszország ukrajnai háborúját, de nyíltan nem is kritizálták azt.