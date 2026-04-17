Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 17.
péntek
migráció Oroszország ukrajnai háború

Közép-ázsiai migránsokat is bevet Moszkva az ukrajnai háborúban

2026. április 17. 12:36

Dolgozni jöttek Oroszországba, de a fronton találták magukat.

2026. április 17. 12:36
null

A 26 éves Husruzjon Szalohidinov futárként dolgozott Szentpéterváron, Oroszország második legnagyobb városában és Vlagyimir Putyin elnök szülővárosában. Tavaly azonban a tádzsik férfi, állítja, letartóztatták, miközben egy csomagot vett át, amely a rendőrség állítása szerint idős nőktől lopott pénzt tartalmazott – írja az Al Jazeera.

Salohidinov azt mondja, soha nem lépett kapcsolatba ilyen bűnözőkkel; de ennek ellenére kilenc hónapot töltött előzetes letartóztatásban, miközben a bíró a „gyenge bizonyítékok” miatt megtagadta a tárgyalás megkezdését. De ahelyett, hogy szabadon engedték volna, a börtönőrök azzal fenyegették, hogy HIV-fertőzött fogvatartottakkal egy cellába helyezik, akik csoportosan megerőszakolják – hacsak „önkéntesként” nem jelentkezik harcolni Ukrajnában.

Az őrök 2 millió rubel (26 200 dollár) belépési bónuszt, havi 200 ezer rubel (2620 dollár) fizetést és minden ítélet alóli amnesztiát is ígértek neki.

Így 2025 őszén Szalohidinov jelentkezett a hadseregbe, mivel „nem látott más kiutat”.

Jelentések szerint Szalohidinov csak egyike annak a több tízezer közép-ázsiai migránsnak, akiket Oroszország katonaságra kényszerített.

Mint az Al Jazeera írja: alacsony születési arányával és hatalmas olajkincsével Oroszország évek óta vonzza a volt szovjet Közép-Ázsiából, különösen Tádzsikisztánból, Üzbegisztánból és Kirgizisztánból érkező migránsokat.

Az orosz rendőrség 2023 óta gyűjti azokat, akik nem szlávnak tűnnek; és valós vagy képzelt bűncselekményekkel vádolják őket, például regisztráció hiányával, lejárt vagy „hamis” engedélyekkel, vagy elmosódott pecsétekkel a dokumentumaikon. 

Néha a migránsokat egyszerűen busszal viszik egyenesen a toborzóirodákba.

A migránsok azt mondják, hogy e folyamatokban bántalmazzák, megkínozzák őket, és börtönnel vagy az egész családjuk kitoloncolásával fenyegetik őket.

Tádzsikisztán és más közép-ázsiai országok soha nem támogatták Oroszország ukrajnai háborúját, de nyíltan nem is kritizálták azt.

Nyitókép: EYEPRESS NEWS / EYEPRESS VIA AFP


 

 

sanya55-2
2026. április 17. 14:23
Szorgos kezek segítik kenyéradó gazdájukat, ami teljesen természetes
Wastelander2281
2026. április 17. 14:03
Azt azt, a Mikulást meg a manóit is beveti egy különleges specnaz alakulatban!
Dixtroy
2026. április 17. 13:58
Na, ez már megújulás, nem a mosómedvebroki. Azt tudtuk, hogy az oroszok kisöpörték a börtönöket, de azt nem, hogy újra elkezdik temporálisan feltölteni.
massivement5
2026. április 17. 13:57
A mandiner a legundorítóbb orosz propaganda outlet volt az utóbbi 5+ évben. Mandiner, ne angolnázz! Tessék vállalni az eddigi pofátlan muszkaszopodár tempót a továbbiakban is, miután pofán lettetek baszva. Érthető, hogy a narancs-MSZMP MSZP/DK-sodni szeretne. Pont ugyanazt azt utat fogják bejárni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!