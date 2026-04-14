heinrich - heine egyetem Németország izrael

Kísért a múlt: Izraelnek esett neki a német diákszövetség

2026. április 14. 20:03

A balos hallgatók felszámolnák a düsseldorfi egyetem izraeli kapcsolatait.

2026. április 14. 20:03
null

A düsseldorfi Heinrich-Heine Egyetem hallgatói parlamentje határozatot fogadott el, amely támogatja az Izrael elleni bojkottot, beleértve az akadémiai bojkottot is. A határozat szerint az izraeli egyetemekkel való együttműködés „bűnrészessé” teszi az egyetemet Izrael állítólagos háborús bűneiben, és az akadémiai partnerségek megszüntetését, a csereprogramok leállítását, valamint a kutatási együttműködések felülvizsgálatát és megszakítását követeli – írja a Welt.

A 17 megválasztott hallgatói képviselő közül 11 szavazott a BDS-határozat mellett, míg a baloldali hallgatói képviselők a határozat mellett szavaztak, a kereszténydemokrata és a liberális képviselők pedig ellenezték azt.

Michael Ilyaev, a düsseldorfi Zsidó Hallgatói Csoport (JHG) elnöke elmondta: „A bojkottok megosztják az embereket, és gyűlöletet, valamint tudatlanságot táplálnak.”

Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. április 14. 20:59
Ezek kormányapanázst élvező antifák . Nem pedig diákszövetség. A CÍMADÁS SÁNTÍT !!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!