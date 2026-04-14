Kísért a múlt: Izraelnek esett neki a német diákszövetség

A düsseldorfi Heinrich-Heine Egyetem hallgatói parlamentje határozatot fogadott el, amely támogatja az Izrael elleni bojkottot, beleértve az akadémiai bojkottot is. A határozat szerint az izraeli egyetemekkel való együttműködés „bűnrészessé” teszi az egyetemet Izrael állítólagos háborús bűneiben, és az akadémiai partnerségek megszüntetését, a csereprogramok leállítását, valamint a kutatási együttműködések felülvizsgálatát és megszakítását követeli – írja a Welt.

A 17 megválasztott hallgatói képviselő közül 11 szavazott a BDS-határozat mellett, míg a baloldali hallgatói képviselők a határozat mellett szavaztak, a kereszténydemokrata és a liberális képviselők pedig ellenezték azt.