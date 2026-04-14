Kísért a múlt: Izraelnek esett neki a német diákszövetség

Pride-zászló a templomban, tömeges szexuális erőszak és elszegényedett jóléti államok – dokumentumfilm készült az elmúlt tizenegy év migránskríziséről
A balos hallgatók felszámolnák a düsseldorfi egyetem izraeli kapcsolatait.
A düsseldorfi Heinrich-Heine Egyetem hallgatói parlamentje határozatot fogadott el, amely támogatja az Izrael elleni bojkottot, beleértve az akadémiai bojkottot is. A határozat szerint az izraeli egyetemekkel való együttműködés „bűnrészessé” teszi az egyetemet Izrael állítólagos háborús bűneiben, és az akadémiai partnerségek megszüntetését, a csereprogramok leállítását, valamint a kutatási együttműködések felülvizsgálatát és megszakítását követeli – írja a Welt.
A 17 megválasztott hallgatói képviselő közül 11 szavazott a BDS-határozat mellett, míg a baloldali hallgatói képviselők a határozat mellett szavaztak, a kereszténydemokrata és a liberális képviselők pedig ellenezték azt.
Michael Ilyaev, a düsseldorfi Zsidó Hallgatói Csoport (JHG) elnöke elmondta: „A bojkottok megosztják az embereket, és gyűlöletet, valamint tudatlanságot táplálnak.”
Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP
