Izrael Nemzetek Ligája Írország

Az írek szerint itt a soha vissza nem térő alkalom, hogy beintsenek az izraelieknek

2026. május 07. 19:20

Az ír labdarúgók bojkottálnák az Izrael elleni őszi Nemzetek Ligája-mérkőzéseket. Futballisták, hírességek, zenészek és színészek nyílt levélben fordultak a helyi szövetséghez.

Az ír labdarúgók bojkottálnák az Izrael elleni őszi Nemzetek Ligája-mérkőzéseket. Az ír szövetség (FAI) tagjainak 93 százaléka még novemberben megszavazta, a FAI gyakoroljon nyomást az európai szövetségre (UEFA), hogy függessze fel az izraeli szövetség működését, mert megítélésük szerint a közel-keleti ország népirtást követett el Gázában.

Most ír labdarúgók, hírességek, zenészek, színészek nyílt levélben fordultak a FAI-hoz azzal, hogy a válogatott ne játsszon Izraellel a Nemzetek Ligájában. A két csapat október 4-én Dublinban találkozna, míg a szeptember 27-i meccset – amelyen Izrael a pályaválasztó – várhatóan semleges helyszínen rendeznék.

A petíciót aláírta többek között 

  • Brian Kerr korábbi szövetségi kapitány, 
  • Roberto Lopes, a Shamrock Rovers kapitánya, 
  • az írországi profi játékosok szövetségének elnöke – aki a Zöld-foki-szigetek színeiben ott lesz a nyári világbajnokságon –, 
  • az ír labdarúgóliga, 
  • valamint Louise Quinn, akit kétszer az év női játékosának választottak Írországban.

A dublini születésű Lopes kiemelte, nem lehet figyelmen kívül hagyni a palesztin humanitárius katasztrófát és azt, hogy Gázában emberek veszítik el az életüket, ennek véget vetni minden sporteseménynél fontosabb. Hozzátette: Írországnak most lehetősége van arra, hogy vezető szerepet töltsön be ebben a helyzetben, és „megtegye azt, amit mások nem tesznek meg”.

Februárban David Courell, az FAI elnöke úgy foglalt állást, hogy a válogatottnak nincs más választása: teljesítenie kell kötelezettségeit, különben nemzetközi eltiltást kockáztat.

Az ügyben megszólalt Micheál Martin miniszterelnök is. Szerinte az Izrael elleni két mérkőzést meg kell rendezni, ugyanakkor hangoztatta, határozottan ellenzik azt a politikát, amelyet az izraeli kormány Gázában folytat.

Az ír szurkolók szervezetének közvéleménykutatása szerint a válaszadók 76 százaléka ellenzi, hogy a válogatott pályára lépjen Izrael ellen.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
moliere-0
2026. május 07. 20:23
Izraelnek akkor 6 pontról indul a torna? Írországnak meg -6 gólról?
moliere-0
2026. május 07. 20:22
Három ír döntött a kérdésben Izraellel szemben. Mr. McKike, Mr. O'Jew és Mr. Fitzhebrew. Akármelyik nagy politikai aktivitást nézem pro Irán vagy kontra, mindkét oldalon egymás rokonait látom. Ahogy a vicc szól: A világot az amerikaiak irányítják. A Kreml egy irodájából. Ahol két kínai ül és hozza a döntéseket. Kohn és Grün.
svejk recidivus
2026. május 07. 19:45
Irország fantasztikus fejlődésének alapja,hogy a nagy technológia multik ott telepítették az EUt kiszolgáló adatközpontjaikat.(amivel ,nota bene,nagyüzemben meglopják a többieket..) Ezen tech multik tulajai-vezetői nagy részben zsidók.:) Jó a műsor,kérek egy kávét:))
johannluipigus
2026. május 07. 19:45
Mocskos antiszemita ír állatok. A Mazsihisz tiltakozott már?
