Az írek szerint itt a soha vissza nem térő alkalom, hogy beintsenek az izraelieknek

Az ír labdarúgók bojkottálnák az Izrael elleni őszi Nemzetek Ligája-mérkőzéseket. Az ír szövetség (FAI) tagjainak 93 százaléka még novemberben megszavazta, a FAI gyakoroljon nyomást az európai szövetségre (UEFA), hogy függessze fel az izraeli szövetség működését, mert megítélésük szerint a közel-keleti ország népirtást követett el Gázában.

Most ír labdarúgók, hírességek, zenészek, színészek nyílt levélben fordultak a FAI-hoz azzal, hogy a válogatott ne játsszon Izraellel a Nemzetek Ligájában. A két csapat október 4-én Dublinban találkozna, míg a szeptember 27-i meccset – amelyen Izrael a pályaválasztó – várhatóan semleges helyszínen rendeznék.