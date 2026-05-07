Szülészorvos-választás: az orvostársadalom köszöni, de nem kér belőle

A szakmai alapon történő orvosválasztás alól az olyan extra helyzetek képeznek kivételt, mint például a két császár utáni hüvelyi szülés, vagy a faros ikerszülés – tette hozzá nyilatkozónk. Mint kifejtette: a hasonló kihívásokat szülészként nem vállalja bárki, az a kevés orvos, aki belevág, szakmailag is jó választás, így nevük szájról-szájra terjed az ilyen cipőben járó édesanyák között.

Annyi mindenesetre biztos, hogy

„az orvostársadalom sem szeretné visszakapni a szabad orvosválasztást”

– emelte ki a Mandinernek nyilatkozó szülészorvos. Ennek pedig két oka is van, az egyik, hogy a mostani rendszer az orvosok számára is sokkal kiszámíthatóbb. „Tudod, mikor ügyelsz, mikor kell toppon lenned, nem kell lemondanod a gyereked ballagását, vagy befutnod a kórházba az éjszaka közepén” – sorolta a korábban mindennapinak számító nehézségeket. Hozzátette: korábban úgy kellett kísérniük a szülést, hogy mellette az aznapi munkájukat is el kellett végezniük, ami nagyon komoly kihívás elé állította a szülészeket. „Nem lehetett kiszámítani, meddig tart a vállalt szülés, így sokszor az én vakarom a te hátad, te meg az enyém elv valósult meg” – fogalmazott megszólalónk plasztikusan, jelezve, hogy egymás helyet végezték a kollégák a munkát.

A másik oka annak, hogy az orvostársadalom sem preferálja a szabad szülészorvosválasztást az az, hogy „ingyen egyetlen orvos sem fogja vállalni a készenlétet és a többletfeladatot” – emelte ki szakértőnk. Márpedig a hálapénz kivezetésével és kriminalizálásával szerencsére nincs ott a nyomás a nőkön, hogy fizetniük kell a szülésért az állami ellátásban, nem is fizetnek.