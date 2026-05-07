Irán miniszterelnöke Hameneivel tárgyalt: hónapok óta először hallani a legfelsőbb vezetőről

Hiába a háború, Irán most is egy évre van a saját atomfegyvertől
Az amerikai hírszerzés szerint az Iránnak atomfegyver előállításához szükséges idő nem változott a tavaly nyár óta.
Mojtaba Hamenei azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy apja, Ali Hamenei halála után átvette Irán vezetését.
Először nyilatkozott nyilvánosan Maszúd Pezeskján iráni elnök arról a találkozóról, amelyet az ország új legfelsőbb vezetőjével, Mojtaba Hameneivel folytatott – írja a Fox News.
A megbeszélés különös figyelmet kapott, mivel Mojtaba Hamenei azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy apja, Ali Hamenei halála után átvette az ország vallási és politikai vezetését.
Az iráni államfő csütörtökön beszélt a találkozóról, amely elmondása szerint közel két és fél órán át tartott.
