Magyar Péter Giorgia Meloni miniszterelnökkel tárgyalt
A Tisza Párt elnöke több kérdést is megvitatott az olasz kormányfővel, akit Magyarországra is meghívott.
Abszolút teátrális!
„Őszinte leszek, külpolitikai fronton értek és érnek meglepetések az elmúlt hetekben. Azt biztosan nem láttam jönni, hogy Tusk, Babis és Fico együtt mosolyognak egy képen, ami alá azt írják: a három muskétás várja a negyediket. Azaz Magyar Pétert!
Aztán ott van a nyilván túlértékelt Trump-félmondat arról, hogy Orbán Viktor a barátja »volt«. Biztos vagyok benne, hogy nem ilyen egyszerű a szitu, de azért, na!
Aztán jött a legfurább diplomáciai manőver: Magyar Péter teátrálisan meghívta elődje másik ikonikus szövetségesét, az izraeli miniszterelnököt, majd rá egy napra közölte, azonnal le is tartóztatnák Netanjahut. No komment!
Brüsszelben nyilván sokszor pezsgőt bontottak a bizottsági meg néppárti szalonokban, egyelőre ott nagy az öröm, ez várható volt, Ursula von der Leyen mosolya több mint őszinte.
És erre itt van a róla szóló filmet egy olasz fesztiválon ünneplő Tisza-vezér római találkozója a Fidesszel hagyományosan jó viszonyt ápoló Georgia Melonival, akinek az arckifejezése és testtartása mindennél árulkodóbb. Abszolút teátrális!”
