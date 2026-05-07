Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt főigazgatóját egy 2,5 milliárdos ügy miatt

A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai cégnek nyújtották egy naperőmű-beruházás finanszírozására. A beruházás azonban nem valósult meg, a román céget pedig – amely az első két évben esedékes kamatokon kívül más törlesztést nem teljesített – később felszámolták. Az okozott vagyoni hátrány meghaladja a két és fél milliárd forintot.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda korábban már öt gyanúsítottat – az igazgatóság három tagját, a cég cégvezetőjét és a kölcsönt igénylő társaság ügyvezetőjét – hallgatott ki az ügyben.

A társaság által bejelentett polgári jogi igény biztosítására a nyomozási bíró múlt hónapban 27 ingatlan esetében rendelt el zár alá vételt a gyanúsítottak tulajdoni hányadára vagy haszonélvezeti jogára. A végzés még nem végleges.

A nyomozó hatóság csütörtökön elfogta és őrizetbe vette az egykori főigazgatót, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

Az ügyészség a gyanúsított szökésének és elrejtőzésének veszélye miatt indítványozta a bűnügyi felügyelet elrendelését, valamint azt, hogy a bíróság a magatartási szabályok betartását nyomkövető technikai eszközzel ellenőrizze. Az indítványról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája dönt.