05. 07.
készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda nemzeti vagyonkezelő magyar nemzeti vagyonkezelő zrt

Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt főigazgatóját egy 2,5 milliárdos ügy miatt

2026. május 07. 16:52

Az ügyészség a gyanúsított szökésének és elrejtőzésének veszélye miatt indítványozta a bűnügyi felügyelet elrendelését.

null

Bűnügyi felügyeletet indítványozott az ügyészség a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt főigazgatójával szemben egy két és fél milliárd forint összegű hűtlen kezelés gyanúja miatt – közölte a vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője az MTI-vel csütörtökön.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai 2014-ben vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió 150 ezer euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, majd arról másnap reggel 8 óráig egyhangú döntést hoztak, holott a társaság nem is nyújthatott volna kölcsönt vagyongazdálkodási stratégiája alapján – írta Kövecs Máté.

A kölcsönszerződés megkötése előtt sem a kölcsönvevő cég, sem a projektet megvalósító – a kérelemben meg sem nevezett – társaság esetében nem végeztek hitelképességi vizsgálatot, kockázatelemzést vagy fedezetértékelést.

A szerződés ugyan tartalmazott biztosítékokat, azonban az igazgatóság úgy döntött az előterjesztésről, hogy a biztosítékként megjelölt szerződés és felhatalmazó levél még nem készült el. Hatályba lépéséhez a biztosítékok rendelkezésre állása sem volt feltétel.

Az ügyészség szerint az egykori főigazgató adott utasítást a kölcsönszerződés és az arról szóló előterjesztés elkészítésére, azok tartalmát pedig ő hagyta jóvá.

A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai cégnek nyújtották egy naperőmű-beruházás finanszírozására. A beruházás azonban nem valósult meg, a román céget pedig – amely az első két évben esedékes kamatokon kívül más törlesztést nem teljesített – később felszámolták. Az okozott vagyoni hátrány meghaladja a két és fél milliárd forintot.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda korábban már öt gyanúsítottat – az igazgatóság három tagját, a cég cégvezetőjét és a kölcsönt igénylő társaság ügyvezetőjét – hallgatott ki az ügyben.

A társaság által bejelentett polgári jogi igény biztosítására a nyomozási bíró múlt hónapban 27 ingatlan esetében rendelt el zár alá vételt a gyanúsítottak tulajdoni hányadára vagy haszonélvezeti jogára. A végzés még nem végleges.

A nyomozó hatóság csütörtökön elfogta és őrizetbe vette az egykori főigazgatót, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

Az ügyészség a gyanúsított szökésének és elrejtőzésének veszélye miatt indítványozta a bűnügyi felügyelet elrendelését, valamint azt, hogy a bíróság a magatartási szabályok betartását nyomkövető technikai eszközzel ellenőrizze. Az indítványról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája dönt.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

montana
2026. május 07. 17:57
Én ma agyarországon mindenkit lecsukatnék a gecibe!!!!!! Az utolsó nyomja ránk a zárka lakatját!!!!!!! és,varjuk bent mindannyian,hogy kint menjünk( az egész nemzet) előre,meg a felvirágzást!!!!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 (samuelson/nordhaus,lenin,marx, megengelsz!!! De,jó,hogy ezt nem értetek meg.....) Mert, most ti venyélnétek ránk sortüzet.......
lemez
2026. május 07. 17:56
Most?Mi tartott idáig?Mi folyik itt?
cint04
2026. május 07. 17:55
megy majd a keménykedés, szakkifejezés: "berkecelés" meg a többi a végén semmit nem tudnak bizonyítani .. nem kellett volna ennyire puhának lenni a komcsikkal (sem)
bbszaiff-2
2026. május 07. 17:49
Oszt mi tartott 12 évig ? Nem furcsa , hogy most indították az "ügyet" ? Propaganda íze van a dolognak. A nép cirkuszt és vért akar. Bármi áron !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!