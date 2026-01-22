Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Megtévesztésig hasonlít, de veszélyes: legyen résen!

készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda rendőrség csalás

Megtévesztésig hasonlít, de veszélyes: legyen résen!

2026. január 22. 07:33

Felhívást tett közzé a rendőrség.

2026. január 22. 07:33
A rendőrség arculati elemeit felhasználva, a hivatalos rendőrségi weboldalhoz megtévesztésig hasonló oldalt hoztak létre ismeretlenek. A sértettek úgynevezett phising, adathalász zsaroló mailen keresztül jutottak el a felülethez, vagy internetes böngészés során – tette közzé a hírt a rendőrség. 

A KR NNI közlése szerint az oldalon az a valótlan állítás jelent meg, hogy a felhasználó eszközét hatósági intézkedés keretében blokkolták, mivel jogsértő tartalmat látogatott, és emiatt büntetőeljárás indult ellene. A megtévesztő tájékoztatás szerint az eszközt csakis akkor oldják fel, ha az érintett rövid határidőn belül, bankkártyával több száz eurót fizet.

A felületen megjelent üzenet félelemkeltéssel és sürgetéssel próbálta azonnali fizetésre rábírni az áldozatot. 

A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a tartalom minden elemében megtévesztő, és egyértelműen adathalász, csalási célú előkészületnek minősül. A teljes képernyős megjelenítés miatt a felhasználók azt hihetik, hogy valódi zárolás történt az eszközükön, holott technikai értelemben ilyen esetekben nem hatósági vagy rendszerszintű korlátozásról van szó. A teljes képernyős felhívásból a böngésző bezárásával lehet kilépni – írják. 

A rendőrségi közlemény hangsúlyozza, hogy a hatóságok nem kommunikálnak ilyen módon az állampolgárokkal, nem küldenek blokkoló üzeneteket internetes oldalakon keresztül, és nem kérnek pénzbeli teljesítést elektronikus felületen. A hivatalos hatósági eljárások során a rendőrség anonim webes felületeken keresztül nem küld semmilyen értesítést, az iratok küldése ügyfélkapun keresztül vagy postai úton történik – szögezik le, valamint felhívják a lakosok figyelmét, hogy az ilyen tartalom megjelenése esetén

semmiképpen se adjanak meg semmilyen személyes vagy pénzügyi adatot! Ne teljesítsenek befizetést, hanem szakítsák meg a kapcsolatot az oldallal! A legfontosabb védekezés: nem fizetni, nem kattintani, az oldalt bezárni és az esetet jelenteni.

Illusztráció: THOMAS SAMSON / AFP

 

jump-ing
2026. január 22. 17:07
Most kapcsolnak csak? Én jó 6 évvel ezelőtt találkoztam vele.
Szerintem
2026. január 22. 09:35 Szerkesztve
Az ilyeneknek is, a leginkább balfaszok, tiszarok dőlnek be. Akit még a közismerten szélhámos, hazug tiszafostos is át tud verni, azokat bármivel is le lehet húzni.
masikhozzaszolo
2026. január 22. 09:00
Nincs telefonom, nincs bankom, nincs pénzem. Kaptam én már az Interpoltól is olyat, hogy illetéktelenül léptem be oldalakra. Pedig mindig jobb oldalon vagyok. Nem voltam Angliában.
Chekke-Faint
2026. január 22. 07:58
Erre leginkább a rendőröknek kéne vigyázni. Miér is üzemel még ez a oldal?
