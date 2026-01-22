Megtévesztésig hasonlít, de veszélyes: legyen résen!

A rendőrség arculati elemeit felhasználva, a hivatalos rendőrségi weboldalhoz megtévesztésig hasonló oldalt hoztak létre ismeretlenek. A sértettek úgynevezett phising, adathalász zsaroló mailen keresztül jutottak el a felülethez, vagy internetes böngészés során – tette közzé a hírt a rendőrség.

A KR NNI közlése szerint az oldalon az a valótlan állítás jelent meg, hogy a felhasználó eszközét hatósági intézkedés keretében blokkolták, mivel jogsértő tartalmat látogatott, és emiatt büntetőeljárás indult ellene. A megtévesztő tájékoztatás szerint az eszközt csakis akkor oldják fel, ha az érintett rövid határidőn belül, bankkártyával több száz eurót fizet.