Megtévesztésig hasonlít, de veszélyes: legyen résen!

A rendőrség arculati elemeit felhasználva, a hivatalos rendőrségi weboldalhoz megtévesztésig hasonló oldalt hoztak létre ismeretlenek. A sértettek úgynevezett phising, adathalász zsaroló mailen keresztül jutottak el a felülethez, vagy internetes böngészés során – tette közzé a hírt a rendőrség.
A KR NNI közlése szerint az oldalon az a valótlan állítás jelent meg, hogy a felhasználó eszközét hatósági intézkedés keretében blokkolták, mivel jogsértő tartalmat látogatott, és emiatt büntetőeljárás indult ellene. A megtévesztő tájékoztatás szerint az eszközt csakis akkor oldják fel, ha az érintett rövid határidőn belül, bankkártyával több száz eurót fizet.
A felületen megjelent üzenet félelemkeltéssel és sürgetéssel próbálta azonnali fizetésre rábírni az áldozatot.
A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a tartalom minden elemében megtévesztő, és egyértelműen adathalász, csalási célú előkészületnek minősül. A teljes képernyős megjelenítés miatt a felhasználók azt hihetik, hogy valódi zárolás történt az eszközükön, holott technikai értelemben ilyen esetekben nem hatósági vagy rendszerszintű korlátozásról van szó. A teljes képernyős felhívásból a böngésző bezárásával lehet kilépni – írják.
A rendőrségi közlemény hangsúlyozza, hogy a hatóságok nem kommunikálnak ilyen módon az állampolgárokkal, nem küldenek blokkoló üzeneteket internetes oldalakon keresztül, és nem kérnek pénzbeli teljesítést elektronikus felületen. A hivatalos hatósági eljárások során a rendőrség anonim webes felületeken keresztül nem küld semmilyen értesítést, az iratok küldése ügyfélkapun keresztül vagy postai úton történik – szögezik le, valamint felhívják a lakosok figyelmét, hogy az ilyen tartalom megjelenése esetén
semmiképpen se adjanak meg semmilyen személyes vagy pénzügyi adatot! Ne teljesítsenek befizetést, hanem szakítsák meg a kapcsolatot az oldallal! A legfontosabb védekezés: nem fizetni, nem kattintani, az oldalt bezárni és az esetet jelenteni.
Illusztráció: THOMAS SAMSON / AFP