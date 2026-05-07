kijev ukrajna európai bizottság oroszország

Uniós szóvivő: az EU nem változtat az Ukrajnát érintő álláspontján vagy ukrajnai jelenlétén

2026. május 07. 16:46

Anouar El Anouni szerint „az EU nem hagyja el Kijevet”.

Az Európai Unió semmiféle orosz fenyegetés hatására nem fog változtatni sem álláspontján, sem pedig jelenlétén Ukrajnával kapcsolatban – jelentette ki Anouar El Anouni, az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben csütörtökön.

Az uniós bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján a szóvivő kérdésre válaszolva közölte: az orosz támadások sorozata a mindennapos valóságot jelentik Kijevben és Ukrajna más részein.

Oroszország fenyegetései Kijev megtámadásával Moszkva felelőtlen eszkalációs taktikájának részét képezik – hangoztatta. Oroszország soha, de soha nem mutatott komoly szándékot a háború leállítására, ehelyett folytatja az eszkalációt és az öldöklést – hívta fel a figyelmet.

Oroszország ismét, felháborító módon megpróbálja Ukrajnát hibáztatni saját agresszív háborújáért – mondta a szóvivő, majd úgy fogalmazott: „tisztázzuk, az elmúlt években Oroszország már több diplomáciai képviseletben is kárt okozott felelőtlen támadásaival Kijevben”.

„Az EU nem hagyja el Kijevet” azután sem, hogy Oroszország egy lehetséges megtorló csapásra figyelmeztetett az ukrán főváros ellen, és felszólította a külföldi szervezeteket az evakuálásra – tette hozzá az uniós szóvivő.

(MTI)

Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Polly_neni
2026. május 07. 17:27
„az EU nem hagyja el Kijevet” Nem jó hír ez az ukrán embereknek, pusztulhatnak tovább az atlanti érdekekért...
Csigorin
2026. május 07. 16:50
persze, nem is a kobold eszkalal azzal hogy Moszkvat akarja tamadni a legnagyobb unnepukon, az eszkalal aki valaszol ugye?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!