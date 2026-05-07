A választás óta a Tisza-szavazók egyre jobban szeretik az orosz energiát, de azért tovább győzködik őket a leválásról

Mutatjuk azt az öt aknát, amin felrobbanhat Magyar Péter szuperkoalíciója
Nagyon súlyos kérdések feszíthetik szét a Tisza Pártot.
Meglepő közvélemény-kutatási eredményekkel jött elő a befolyásos, Soros-hálózathoz köthető think tank.
Míg a választás előtt a Tisza szavazóinak kétharmada támogatta a leválást az orosz energiahordozókról, 23 százalékuk pedig ellenezte, mostanra csak 48 százalékuk támogatja a leválást, miközben 38 százalékuk már ellenzi a Soros-hálózathoz köthető Európai Külkapcsolatok Tanácsa (ECFR) legfrissebb közvélemény-kutatása szerint.
Ráadásul
a válaszadók több mint fele ellenzi az orosz energiahordozók vásárlásának leállítását, csupán 27 százalékuk támogatja a leválást.
Ez annak tükrében különösen érdekes, hogy a Tisza kampánya részben oroszellenességre épült, hiszen a Magyar Péterék melletti és a Fidesz-KDNP-kormány elleni tüntetéseken gyakran hangzott el a „ruszkik haza!” rigmus.
Az orosz gázról való leválás ráadásul nyugati elvárás is az új kormány felé, maga Kapitány István, a Tisza-kormány leendő gazdasági minisztere is beszélt arról a kampányban, hogy ezt meg kell lépni.
Talán ez lehet az oka annak, hogy elemzésében
a liberális think tank az eredmények ellenére megpróbálja az orosz energiahordozókról való leválást propagálni.
Mint írják: „A Tisza-szavazók és a magyar közvélemény túlnyomó többsége támogatja, hogy az új kormány ambiciózus klímapolitikát folytasson. Ez arra kell ösztönözze az új kormányt, hogy a megújuló energiaforrásokat és a tiszta energiát olyan eszközként kezelje, amely csökkenti az ország függőségét az oroszországi fosszilis tüzelőanyagoktól.”
Amikor a Tisza támogatóit arra kérték, hogy saját szavaikkal mondják el, miért szavaztak a pártra, a válaszadók 67 százaléka a rendszerszintű változás vágyát vagy a Fidesz-ellenes hangulatot említette, és mindössze 15 százalékukat motiválta a párt jövőképe vagy Magyar Péter vezetői képességeinek vonzereje.
A megkérdezettek 79 százaléka arra számít, hogy az új kormány javítja Magyarország kapcsolatait Brüsszellel. Majdnem ugyanennyien bíznak abban, hogy Magyarország hozzáférhet a befagyasztott uniós forrásokhoz.
A válaszadók többsége azt várja, hogy Magyarország jóváhagyja az Ukrajnának nyújtandó uniós támogatást, de 54 százalékuk ellenzi, hogy az új magyar kormány feloldja Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak blokkolását.
Magyar Péter támogatói közül sokan progresszív kormányzati programot támogatnak a kutatás szerint. Sőt, szerintük a magyar lakosság 49 százaléka azt is támogatja, hogy az új kormány fellépjen az LMBTQ-jogok védelmében.
