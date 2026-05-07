tisza orosz energiahordozók ecfr Magyar Péter

A választás óta a Tisza-szavazók egyre jobban szeretik az orosz energiát, de azért tovább győzködik őket a leválásról

2026. május 07. 18:03

Meglepő közvélemény-kutatási eredményekkel jött elő a befolyásos, Soros-hálózathoz köthető think tank.

2026. május 07. 18:03
Kapitány István

Míg a választás előtt a Tisza szavazóinak kétharmada támogatta a leválást az orosz energiahordozókról, 23 százalékuk pedig ellenezte, mostanra csak 48 százalékuk támogatja a leválást, miközben 38 százalékuk már ellenzi a Soros-hálózathoz köthető Európai Külkapcsolatok Tanácsa (ECFR) legfrissebb közvélemény-kutatása szerint.

Ráadásul 

a válaszadók több mint fele ellenzi az orosz energiahordozók vásárlásának leállítását, csupán 27 százalékuk támogatja a leválást.

Mindegy, hogy a magyarok mit gondolnak, az ECFR az orosz energiahordózókról való leválásra buzdít

Ez annak tükrében különösen érdekes, hogy a Tisza kampánya részben oroszellenességre épült, hiszen a Magyar Péterék melletti és a Fidesz-KDNP-kormány elleni tüntetéseken gyakran hangzott el a „ruszkik haza!” rigmus.

Az orosz gázról való leválás ráadásul nyugati elvárás is az új kormány felé, maga Kapitány István, a Tisza-kormány leendő gazdasági minisztere is beszélt arról a kampányban, hogy ezt meg kell lépni.

Talán ez lehet az oka annak, hogy elemzésében 

a liberális think tank az eredmények ellenére megpróbálja az orosz energiahordozókról való leválást propagálni.

Mint írják: „A Tisza-szavazók és a magyar közvélemény túlnyomó többsége támogatja, hogy az új kormány ambiciózus klímapolitikát folytasson. Ez arra kell ösztönözze az új kormányt, hogy a megújuló energiaforrásokat és a tiszta energiát olyan eszközként kezelje, amely csökkenti az ország függőségét az oroszországi fosszilis tüzelőanyagoktól.”

Nem Magyar Péter vezetői képességeiben kell a megoldást keresni

Amikor a Tisza támogatóit arra kérték, hogy saját szavaikkal mondják el, miért szavaztak a pártra, a válaszadók 67 százaléka a rendszerszintű változás vágyát vagy a Fidesz-ellenes hangulatot említette, és mindössze 15 százalékukat motiválta a párt jövőképe vagy Magyar Péter vezetői képességeinek vonzereje.

A megkérdezettek 79 százaléka arra számít, hogy az új kormány javítja Magyarország kapcsolatait Brüsszellel. Majdnem ugyanennyien bíznak abban, hogy Magyarország hozzáférhet a befagyasztott uniós forrásokhoz.

A válaszadók többsége azt várja, hogy Magyarország jóváhagyja az Ukrajnának nyújtandó uniós támogatást, de 54 százalékuk ellenzi, hogy az új magyar kormány feloldja Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak blokkolását.

Magyar Péter támogatói közül sokan progresszív kormányzati programot támogatnak a kutatás szerint. Sőt, szerintük a magyar lakosság 49 százaléka azt is támogatja, hogy az új kormány fellépjen az LMBTQ-jogok védelmében.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala
 

 

Canadian
2026. május 07. 20:22 Szerkesztve
A helyzet az, hogy a leválás meg fog történni, ha tetszik az embereknek, ha nem. A nyugat számára stratégiai érdek. Magyarország helyzetét még bonyolítja, hogy az orosz energia nagy része Ukrajnán keresztül érkezik. Az ukránok ezt bármikor le tudják zárni, és meg is tették. Ha Orbán nyert volna, a csap végleg el lenne zárva és nagyjából most már energia krízis lenne és állna le a gazdaság, a nyugati vállalatok pedig már pakolnának is. Nem lehet ilyen körülmények között továbbra is orosz energiát vásárolni.
tapir32
2026. május 07. 20:17
„Ami rossz a magyar embernek, az jó a Tiszának.” Az ilyenektől bármilyen aljasság kitelik.
figyelő4322
2026. május 07. 20:15
A Tiszára szavazók "67 százaléka a rendszerszintű változás vágyát vagy a Fidesz-ellenes hangulatot említette...- amiért arra szavaztak. Lehet, hogy a Sz@ros Dollár Papánk intézete ezt csak kénytelen- kelletlen hozhatta nyilvánosságra? Hiszen ez azt bizonyítja, hogy 'bárki, csak ne Orbán' volt a legfőbb mozgatóerő a szavazóiknál. Nagyon kevesen szavaztak rájuk a Peti csillogó 2 szeméért!
figyelő4322
2026. május 07. 20:11
Ennek a 67%-nak a nagyobb része, amelyik 'bárki, csak ne Orbán' alapon szavazott a PeTiszarra, igen hamar rájöhet, hogy mekkorát tévedett. Hiszen a nem- perfekt Orbánt egy határozottan 'rosszabb lóra' cserélte le! És akkor mi lesz? Újra a Fideszt támogatják? 🤔😳😲 Hoppá, kicsit késő. Hacsak a Tiszar koalíció teljesen össze nem omlik, és új választások lehetnek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!