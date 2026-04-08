készenlét észak - korea ensz biztonsági tanács ballisztikus rakéta hadsereg

Kilőtte a rakétákat a rettegett atomhatalom: több országban is elrendelték a készenléti állapotot

2026. április 08. 09:20

Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába.

2026. április 08. 09:20
Észak-Korea szerdán több, egyelőre azonosítatlan típusú, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított keleti irányban a tenger felé – közölte a dél-koreai hadsereg, amely egy hasonló, előző napi esetről is beszámolt.

A hadsereg közölte, hogy reggel több azonosítatlan ballisztikus rakétát észlelt, amelyeket Észak-Korea Vonszan régiójából indítottak. A rakéták mintegy 240 kilométert repültek.

Korábban a hadsereg még arról számolt be, hogy kedden „azonosítatlan lövedéket” lőttek ki az észak-koreai főváros, Phenjan térségéből.

A dél-koreai elnöki hivatal nemzetbiztonsági hivatala rendkívüli ülést tartott a rakétaindításokat követően, és jelezte, „tekintettel a Közel-Keleten zajló konfliktusra, az érintett ügynökségek utasítást kaptak, hogy fokozzák éberségüket a megfelelő készenlét fenntartása érdekében”.

A hivatal egyben felszólította Észak-Koreát, haladéktalanul szüntesse be a rakétaindításokat, amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait sértő provokatív cselekményeknek minősített – derült ki a közleményből.

(MTI)

Nyitókép: Jung Yeon-je / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. április 08. 10:15
Éberség elvtársak , éberség.........!
Válasz erre
Dixtroy
2026. április 08. 10:01
És mit lőtt vele? A tengert?
Válasz erre
Chekke-Faint
2026. április 08. 09:30
Haladéktalanul hagyja abba....DDD Ja, abba fogja hagyni....
Válasz erre
tikkadt-szocske
•••
2026. április 08. 09:27 Szerkesztve
Elolvastam a főcímet, utána az alcímet, aztán kiugrottam a nyolcadikról és esés közben főbe lőttem magam. És rettegtem is.
Válasz erre
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!