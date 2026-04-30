Kemény üzenetet küldött az ajatollah: Amerikának nincs helye a Perzsa-öbölben

Modzstaba Hámenei szerint az Egyesült Államok csúfos kudarcot vallott.
Modzstaba Hámenei ajatollah , Irán legfelsőbb vezetője hétfőn határozottan kijelentette, hogy az Iszlám Köztársaság nem hátrál meg nukleáris és rakéta programjaiban. Hámenei online közzétett üzenetében, amelyet a Perzsa-öböl Napja alkalmából adott ki, egyértelműen védelmébe vette az ország nukleáris és rakéta programját.
A legfelsőbb vezető azt mondta, az amerikai hadsereg egyetlen helye a Perzsa-öbölben „a tenger fenekén” van.
Isten segítségével és hatalmával a Perzsa-öböl régiójának fényes jövője egy Amerika nélküli jövő lesz, amely a népek haladását, kényelmét és jólétét szolgálja”
– olvasható a nyilatkozat magyar fordításában. Hámenei hangsúlyozta, hogy Irán és szomszédai közös sorson osztoznak.
A nyilatkozat szerint az Egyesült Államok külső hatalom, amelynek nincs legitim szerepe a régióban, és a Perzsa-öböl jövőjének „Amerika nélkül” kell alakulnia.
Két hónappal a régió legnagyobb katonai hadjárata és agressziója, valamint Amerika szégyenteljes kudarca után új fejezet kezdődik a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szorosban”
– áll a szövegben.
