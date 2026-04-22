Itt tartunk: Brüsszel kulcsfigurája már nélkülözhetetlen partnernek nevezte Ukrajnát

„Ukrajna egyben kulcsfontosságú nyersanyagforrás is. Az EU célja, hogy az országot bevonja a kritikus nyersanyagok európai értékláncaiba, csökkentve ezzel az egyoldalú függőségeket. Az EU és Ukrajna között 2021 óta stratégiai partnerség működik ezen a területen” – mondta Marta Kos.

Hangsúlyozta a kettős felhasználású – katonai és civil célokra egyaránt alkalmas – iparágak jelentőségét, amelyek az ukrán gazdaságban mintegy 5,4 milliárd eurós piacot képviselnek, és hozzávetőleg 3400 vállalatot érintenek.

„Az EU ezért kiemelten támogatja az olyan beruházásokat, mint a dróngyártás, a navigációs és kommunikációs rendszerek fejlesztése, a repüléstechnika, az űripar és a precíziós kohászat” – tette hozzá.

Marta Kos közölte: tavaly két pályázati felhívást indítottak befektetési projektekre, amelyekre több mint 200 javaslat érkezett; jelenleg finanszírozó partnerekkel együttműködve dolgoznak a kiemelt projektek támogatásán.