Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
marta kos brüsszel fegyver eu ukrajna

Itt tartunk: Brüsszel kulcsfigurája már nélkülözhetetlen partnernek nevezte Ukrajnát

2026. április 22. 15:24

Marta Kos szerint az ukránok „a demokrácia arzenálját” építik.

2026. április 22. 15:24
Nélkülözhetetlen partnernek nevezte Ukrajnát Európa védelmi iparának és fegyveres erőinek újjáépítésében az EU bővítéspolitikáért felelős uniós biztosa kedden Brüsszelben.

Marta Kos az EU-Ukrajna üzleti fórumot megnyitó beszédében azt mondta, hogy az ukránok „a demokrácia arzenálját” építik, és egyre fontosabb szerepet töltenek be az európai biztonság megerősítésében.

 Hozzátette, hogy Ukrajna tapasztalatait figyelembe kell venni az európai védelmi képességek fejlesztésében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Érdemes Ukrajnába fektetni. Minden bizonytalanság ellenére egy dolog biztos: Ukrajna egyre mélyebben integrálódik az európai gazdaságba, és nemcsak a védelem, hanem az európai gazdasági biztonság szempontjából is egyre központibb szerepet játszik”

 – közölte a biztos, példaként említve az ukrán drónfejlesztéseket és harctéri szoftvereket, amelyek szerinte egyedülálló katonai képességeket jelentenek.

„Ukrajna egyben kulcsfontosságú nyersanyagforrás is. Az EU célja, hogy az országot bevonja a kritikus nyersanyagok európai értékláncaiba, csökkentve ezzel az egyoldalú függőségeket. Az EU és Ukrajna között 2021 óta stratégiai partnerség működik ezen a területen” – mondta Marta Kos.

Hangsúlyozta a kettős felhasználású – katonai és civil célokra egyaránt alkalmas – iparágak jelentőségét, amelyek az ukrán gazdaságban mintegy 5,4 milliárd eurós piacot képviselnek, és hozzávetőleg 3400 vállalatot érintenek.

„Az EU ezért kiemelten támogatja az olyan beruházásokat, mint a dróngyártás, a navigációs és kommunikációs rendszerek fejlesztése, a repüléstechnika, az űripar és a precíziós kohászat” – tette hozzá.

Marta Kos közölte: tavaly két pályázati felhívást indítottak befektetési projektekre, amelyekre több mint 200 javaslat érkezett; jelenleg finanszírozó partnerekkel együttműködve dolgoznak a kiemelt projektek támogatásán.

A biztos a magánszektor képviselőit is arra ösztönözte, hogy vegyenek részt az ukrajnai beruházásokban, hangsúlyozva, hogy az EU továbbra is nyitott az új üzleti javaslatokra, és támogatást nyújt a projektek megvalósításához.

Elmondta, hogy az ukrán vezetéssel tízpontos reformtervben állapodtak meg, és a kormány nemrég programot fogadott el az uniós szabályokhoz való igazodás érdekében.

A parlament is előrelépést tett, az EU és a Nemzetközi Valutaalap elvárásainak megfelelő törvényeket fogadott el. A strukturális reformok jogbiztonságot, független igazságszolgáltatást, hatékony korrupcióellenes intézkedéseket és átlátható közbeszerzést eredményeznek – tette hozzá.

A biztos rámutatott: a korábbi uniós bővítések tapasztalata azt mutatja, hogy ahol előrehalad a reformfolyamat, ott nő a befektetői bizalom. Példaként említette Lengyelországot, Csehországot és Szlovéniát, amelyek gazdasága két évtized alatt megháromszorozódott az uniós tagság révén.

„Most kedvező az időszak az ukrajnai beruházásokra. 

Az ország Európa egyik legfontosabb, innovatív és nagy növekedési potenciállal rendelkező befektetési célpontjává válik” 

– mondta Marta Kos.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

***

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Globalfake
2026. április 22. 17:21
mi van kedves fiatalok???? ez nem zavar titeket, hogy vén gecik döntenek a sorostokról?? most nem megy a boomerezés, amikor európát a sír szélén álló mumiák irányítják???
Válasz erre
0
0
Globalfake
2026. április 22. 17:18
kibaszott vénkurvák kinyírják európát!!! A picsájuk már olyan mint dögkut, szóval a szex számukra már nem opció, így valami mást keresnek ami kihoz egy kis dopamint, mondjuk szórakoznak emberek millióival, mert az olyan izgi....ezeket majd ha eljönnak az aidők meg kel baszatni egy lóval!!! És mégvalami! Hiába rejtegetik a legnagyobb szemétláda vénkurvát, angela merkelt, a sorsa utol fogja érni, mint első számú felelőst Európa tönkre tételéért!!! nem uszhatja meg, még azelőtt el kell számoltatni mielőtt megdöglik!!!!!
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. április 22. 17:18
Érdekes átnevezése a fegyver arzenálnak. Ez a kos fejjel mehetne a falnak. Mint a hegyi kecskék.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. április 22. 16:45
Huh, már rég lődöznek az ukránok a demokrácia arzenáljával szerteszét. Az Északi Áramlatot is, a Barátságot is demokratikusan szétlődözték. Miért néznek hülyéknek minket ezek a nagyon demokraták?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!