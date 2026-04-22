orosz-ukrán háború Donald Trump egyesült államok ukrajna

Így kenyereznék le Trumpot az ukránok: egy országrészt neveznének el az amerikai elnökről

2026. április 22. 11:18

Washington egyelőre nem harapott rá az ötletre.

Nem mindennapi módszerrel próbálna további támogatást szerezni az Egyesült Államoktól Ukrajnaírja a The New York Times. A lap információi szerint a elmúlt hetekben zajló béketárgyalások során az ukrán tárgyalók felvetették, hogy a Donyec-medence egy részét – amelyért jelenleg is harcok folynak – nevezzék el az amerikai elnökről: „Donnyland”-nek.

Az amerikai lap rávilágít, mennyire disszonáns, hogy egy Disneylandre emlékeztető nevet egy elnéptelenedett, romba dőlt ukrán szén- és acélvidékre alkalmazzanak, miközben Európa második világháború óta legvéresebb harcai zajlanak ott. Ukrán tisztségviselők szerint jelenleg körülbelül 190 ezer ember él ezen a területen. Mások, akik közel állnak a tárgyalásokhoz, azt mondják, hogy a valódi szám ennek körülbelül a fele lehet. A helyi gazdaságból szinte semmi sem maradt:

mindössze egyetlen működő szénbánya és a térségben állomásozó katonákat kiszolgáló vállalkozások maradtak meg egyelőre.

A New York Times szerint az ukránok ezzel az amerikai elnök hiúságára akarnak hatni, és ebből előnyt kovácsolni. Ukrajna számára ez az erőfeszítés egyelőre nem hozott eredményt. A kifejezést továbbra is használják a tárgyalásokon, bár nem ismert, hogy bármilyen hivatalos dokumentumba bekerült-e. A tárgyalók azt is felvetették, hogy Trump Békebizottsága (Board of Peace) szerepet vállalhatna a terület igazgatásában, bár sem Oroszország, sem Ukrajna nem csatlakozott hozzá eddig – négy, a tárgyalásokkal ismerős forrás szerint. Az ukrajnai tárgyalások az utóbbi hetekben a háttérbe szorultak, miközben Washington inkább az Iránnal kapcsolatos konfliktusra koncentrál. 

Donald Trump felkerül a térképre

Nem „Donnyland” lenne az első projekt, amely politikai tőkét kovácsolna az amerikai elnök hiúságából. Mint ismert, amikor tavaly a Fehér Házban Örményország és Azerbajdzsán békét kötött, a megállapodás által a térségben létrehozott közlekedési folyosót Trump Route for International Peace and Prosperity (Trump útvonal a nemzetközi béke és prosperitás érdekében) névre keresztelték el.

Nyitókép forrása: Mandel NGAN / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Csigorin
2026. április 22. 12:26
Jo, Oroszorszag meg bejelenti hogy ha odaer, Odessza diszpolgarava avatja Trumpot... Viccen kivul, nem hiszem hogy Trump ertekeli ha gunyolodnak rajta. Nem hulye, nem erdemes annak nezni.
CsG76
2026. április 22. 12:24
Aztán majd bemennek az oroszok és Trumpisztán lesz vagy megszállják a szlovákok és Donaldovo.
elmedoki
2026. április 22. 12:12
Orszááágrééészt? Az semmi. Nálunk egy egész országot neveztek el egy telefosott gatyájú pszihopata őrültről. Budapest lehetne zelenszkija.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 22. 12:11
A volt barátja is kényeztette, ahol tudta, de a bukása után úgy eldobta, mint a forró krumplit. 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!