Nem mindennapi módszerrel próbálna további támogatást szerezni az Egyesült Államoktól Ukrajna – írja a The New York Times. A lap információi szerint a elmúlt hetekben zajló béketárgyalások során az ukrán tárgyalók felvetették, hogy a Donyec-medence egy részét – amelyért jelenleg is harcok folynak – nevezzék el az amerikai elnökről: „Donnyland”-nek.

Az amerikai lap rávilágít, mennyire disszonáns, hogy egy Disneylandre emlékeztető nevet egy elnéptelenedett, romba dőlt ukrán szén- és acélvidékre alkalmazzanak, miközben Európa második világháború óta legvéresebb harcai zajlanak ott. Ukrán tisztségviselők szerint jelenleg körülbelül 190 ezer ember él ezen a területen. Mások, akik közel állnak a tárgyalásokhoz, azt mondják, hogy a valódi szám ennek körülbelül a fele lehet. A helyi gazdaságból szinte semmi sem maradt: