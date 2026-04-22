Így kenyereznék le Trumpot az ukránok: egy országrészt neveznének el az amerikai elnökről

Kommentár nélkül: eltávolítják a kétnyelvű helységnévtáblákat a többségében magyarok lakta kárpátaljai településekről
Újabb lépés a nyelvhasználat szűkítése felé.
Washington egyelőre nem harapott rá az ötletre.
Nem mindennapi módszerrel próbálna további támogatást szerezni az Egyesült Államoktól Ukrajna – írja a The New York Times. A lap információi szerint a elmúlt hetekben zajló béketárgyalások során az ukrán tárgyalók felvetették, hogy a Donyec-medence egy részét – amelyért jelenleg is harcok folynak – nevezzék el az amerikai elnökről: „Donnyland”-nek.
Az amerikai lap rávilágít, mennyire disszonáns, hogy egy Disneylandre emlékeztető nevet egy elnéptelenedett, romba dőlt ukrán szén- és acélvidékre alkalmazzanak, miközben Európa második világháború óta legvéresebb harcai zajlanak ott. Ukrán tisztségviselők szerint jelenleg körülbelül 190 ezer ember él ezen a területen. Mások, akik közel állnak a tárgyalásokhoz, azt mondják, hogy a valódi szám ennek körülbelül a fele lehet. A helyi gazdaságból szinte semmi sem maradt:
mindössze egyetlen működő szénbánya és a térségben állomásozó katonákat kiszolgáló vállalkozások maradtak meg egyelőre.
A New York Times szerint az ukránok ezzel az amerikai elnök hiúságára akarnak hatni, és ebből előnyt kovácsolni. Ukrajna számára ez az erőfeszítés egyelőre nem hozott eredményt. A kifejezést továbbra is használják a tárgyalásokon, bár nem ismert, hogy bármilyen hivatalos dokumentumba bekerült-e. A tárgyalók azt is felvetették, hogy Trump Békebizottsága (Board of Peace) szerepet vállalhatna a terület igazgatásában, bár sem Oroszország, sem Ukrajna nem csatlakozott hozzá eddig – négy, a tárgyalásokkal ismerős forrás szerint. Az ukrajnai tárgyalások az utóbbi hetekben a háttérbe szorultak, miközben Washington inkább az Iránnal kapcsolatos konfliktusra koncentrál.
Nem „Donnyland” lenne az első projekt, amely politikai tőkét kovácsolna az amerikai elnök hiúságából. Mint ismert, amikor tavaly a Fehér Házban Örményország és Azerbajdzsán békét kötött, a megállapodás által a térségben létrehozott közlekedési folyosót Trump Route for International Peace and Prosperity (Trump útvonal a nemzetközi béke és prosperitás érdekében) névre keresztelték el.
Nyitókép forrása: Mandel NGAN / AFP
