georgia interpol zurab adeisvili igazságügyi miniszter

Hazájában körözik, Ukrajnában rendőrségi vezetővé nevezték ki

2026. április 09. 07:05

Az egykori grúz igazságügyi miniszter ezzel egyben a helyi Interpol vezetője is lett.

null

Georgia korábbi főügyészét és igazságügyi miniszterét – akit hazájában visszaélések miatt jelenleg is köröznek – nevezték ki az ukrán rendőrség nemzetközi együttműködési osztályának vezetőjévé, amivel egyben az Interpol helyi vezetője is lett – számolt be a grúz média.

Zurab Adeisvili neve szerda óta fel van tüntetve az ukrán hatóságok honlapján is, a „Nemzeti Rendőrség felépítése” menüpont alatt.

A georgiai parlament elnöke, Salva Papuasvili 2023 júliusában felszólította Ukrajnát, hogy adja ki Adeisvilit, 2024 márciusában pedig a grúz külügyminisztérium azzal kapcsolatban fejezte ki aggályait, hogy az egykori főügyész az ukrán delegáció tagjaként Berlinbe és Brüsszelbe is elutazott.

Adeisvili ellen hazájában több hivatali bűncselekmény miatt emeltek vádat, és több ügyben is elítélték. 2017-ben 1,5 év börtönt kapott az Akura borászat elkobzása miatt, majd 2019-ben öt évre ítélték a Bank Cartu csődjének kísérlete miatt. Emellett egy 2004-es gyilkossági ügyben is megvádolták, 2021-ben pedig hat év börtönt szabtak ki rá egy tüntetés során történt bántalmazás miatt.

europész
2026. április 09. 09:14
Minden folt megtalalja a maga zsakjat elobb utobb.
2026. április 09. 09:09
Odaillik.
a straight cold player
2026. április 09. 08:52
Szerintem Magyar Péternek is találnának valamilyen jól-fizető állást az ukrán maffiakormányban!
madmax-2
2026. április 09. 08:51
Zsák a foltját.
