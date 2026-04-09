Hazájában körözik, Ukrajnában rendőrségi vezetővé nevezték ki

Georgia korábbi főügyészét és igazságügyi miniszterét – akit hazájában visszaélések miatt jelenleg is köröznek – nevezték ki az ukrán rendőrség nemzetközi együttműködési osztályának vezetőjévé, amivel egyben az Interpol helyi vezetője is lett – számolt be a grúz média.

Zurab Adeisvili neve szerda óta fel van tüntetve az ukrán hatóságok honlapján is, a „Nemzeti Rendőrség felépítése” menüpont alatt.