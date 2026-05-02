tisza párt mi hazánk mozgalom toroczkai lászló Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszter Magyar Péter

Toroczkai László figyelmeztetett: Magyar Péter belépett a diktatúra előszobájába

2026. május 02. 11:29

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke kifogásolta, hogy Magyar Péter a saját sógorát nevezte ki igazságügyi miniszternek.



Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke X-oldalán fejezte ki nemtetszését, miután kiderült, hogy Magyar Péter a sógorát, Melléthei-Barna Mártont nevezte ki igazságügyi miniszternek. 

Az erről szóló cikkét az Index megosztotta Facebook-oldalán is, amely alatt Magyar Péter kommentben a következő üzenetet hagyta:

Forrás: Képernyőkép / Facebook / Index

A Tisza Párt elnöke kijelentésével Dúró Dórára és Novák Elődre utalta. 

A leendő miniszterelnök kijelentését azonban nem hagyta szó nélkül a Mi Hazánk Mozgalom elnöke sem. Toroczkai László X-bejegyzésben reagált Magyar Péter gúnyos megszólalására.

Sajnos szokás szerint hazudik, csúsztat, gúnyolódik, pedig a téma azért ennél komolyabb. Nem lehet egy nevetőfejes emojival elintézni, hiszen mégiscsak Magyarország leendő kormányáról van szó” 

– írta.

Toroczkai ezen felül kijelentette azt is, azért nem Facebookon osztotta meg gondolatait, mert a Meta minden felületéről letiltotta a Mi Hazánk elnökét.

Ezt Magyar Péter is tudja, csak nem zavarja, a jelek szerint inkább szórakoztatja, örül neki. Csak így akkor teljesen hiteltelen, amikor a sajtószabadság igényéről beszél” 

– tette hozzá.

Toroczkai László kifejtette azt is, hogy Dúró Dóra és Novák Előd helyzete eltér Magyar Péter és Melléthei-Barna Márton esetétől. Mint írta, a Mi Hazánk Mozgalom tagjait annak szavazói választották meg tisztségeikére, még Magyar Péter személyesen jelölte ki a sógorát igazságügyi miniszternek.

„A nepotizmus a diktatúra előszobája” – hangsúlyozta, kijelentve, hogy ő sosem nevezte ki rokonát fontos politikai tisztségre.

Nyitókép: X / Toroczkai László

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
falcatus-2
2026. május 02. 12:31
"Sajnos szokás szerint hazudik, csúsztat, gúnyolódik, pedig a téma azért ennél komolyabb. Nem lehet egy nevetőfejes emojival elintézni, hiszen mégiscsak Magyarország leendő kormányáról van szó” "mégiscsak Magyarország leendő..." gondolom ezt viccnek szánta. Ennél a majomnál még a duplatökű gergő is jobb lett volna.
komloisracok
2026. május 02. 12:21
Poloska sógora lesz a Peter Gábor. Ő fogja végrehajtani a politikai megtorlást. Nem vèletlen a bizalmi ember
kbexxx
•••
2026. május 02. 12:18 Szerkesztve
Bámi szarságot is csinál.a chat robotok lájkolják, hogy íme a kormány milyen népszerű (ségem )a választói rétegben! A Méta az eddiginél jobban kézi vezérlésre áll.át. A sajtó úgytesz ahogy előtte, meglett fenyegetve ,hiába volt ellenzéki kiszolgálója tovább támogatja diktatórikus hatalmat .
trokadero
2026. május 02. 12:15
Meta-morfózis 2026......ami a facebook "segítségét" illeti.
