Toroczkai László figyelmeztetett: Magyar Péter belépett a diktatúra előszobájába

Már a Politico is arról ír, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek
„A brüsszeli tisztviselők elvárják Magyarországtól, hogy tartsa magát a közös uniós irányvonalhoz Ukrajna kérdésében” – írja a Politico.
A Mi Hazánk Mozgalom elnöke kifogásolta, hogy Magyar Péter a saját sógorát nevezte ki igazságügyi miniszternek.
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke X-oldalán fejezte ki nemtetszését, miután kiderült, hogy Magyar Péter a sógorát, Melléthei-Barna Mártont nevezte ki igazságügyi miniszternek.
Az erről szóló cikkét az Index megosztotta Facebook-oldalán is, amely alatt Magyar Péter kommentben a következő üzenetet hagyta:
A Tisza Párt elnöke kijelentésével Dúró Dórára és Novák Elődre utalta.
A leendő miniszterelnök kijelentését azonban nem hagyta szó nélkül a Mi Hazánk Mozgalom elnöke sem. Toroczkai László X-bejegyzésben reagált Magyar Péter gúnyos megszólalására.
Sajnos szokás szerint hazudik, csúsztat, gúnyolódik, pedig a téma azért ennél komolyabb. Nem lehet egy nevetőfejes emojival elintézni, hiszen mégiscsak Magyarország leendő kormányáról van szó”
– írta.
Toroczkai ezen felül kijelentette azt is, azért nem Facebookon osztotta meg gondolatait, mert a Meta minden felületéről letiltotta a Mi Hazánk elnökét.
Ezt Magyar Péter is tudja, csak nem zavarja, a jelek szerint inkább szórakoztatja, örül neki. Csak így akkor teljesen hiteltelen, amikor a sajtószabadság igényéről beszél”
– tette hozzá.
Toroczkai László kifejtette azt is, hogy Dúró Dóra és Novák Előd helyzete eltér Magyar Péter és Melléthei-Barna Márton esetétől. Mint írta, a Mi Hazánk Mozgalom tagjait annak szavazói választották meg tisztségeikére, még Magyar Péter személyesen jelölte ki a sógorát igazságügyi miniszternek.
„A nepotizmus a diktatúra előszobája” – hangsúlyozta, kijelentve, hogy ő sosem nevezte ki rokonát fontos politikai tisztségre.
Nyitókép: X / Toroczkai László
