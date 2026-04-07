Harangoztak Zelenszkijnek: hamarosan végleg búcsút inthet az amerikai támogatásnak

Újabb mélypontra jutott az ukrán–amerikai viszony az iráni válság és a kulcsfontosságú politikai kérdésekben meglévő nézeteltérések miatt – írta szerdán a Kárpáthír.

Az El País spanyol lap elemzése szerint a 2025. februári fehér házi konfliktus utáni stabilizációs kísérletek ellenére Kijev már az amerikai támogatás drasztikus csökkenésére, vagy akár teljes elvesztésére készül egy több évig elhúzódó háborúban.