Harangoztak Zelenszkijnek: hamarosan végleg búcsút inthet az amerikai támogatásnak

Felkészült a háború végére Zelenszkij: visszautasíthatatlan ajánlatot adott Putyinnak
Az ukrán elnök javaslatát amerikai közvetítők útján eljuttatták Moszkvának.
Újabb mélypontra jutott az ukrán–amerikai viszony az iráni válság és a kulcsfontosságú politikai kérdésekben meglévő nézeteltérések miatt – írta szerdán a Kárpáthír.
Az El País spanyol lap elemzése szerint a 2025. februári fehér házi konfliktus utáni stabilizációs kísérletek ellenére Kijev már az amerikai támogatás drasztikus csökkenésére, vagy akár teljes elvesztésére készül egy több évig elhúzódó háborúban.
A feszültséget csak fokozta Volodimir Zelenszkij és Marco Rubio amerikai külügyminiszter nyílt vitája.
Az ukrán elnök állítása szerint Washington biztonsági garanciákért cserébe területi engedményeket, köztük a Donyec-medence átadását javasolta Moszkvának, amit Rubio nyilvánosan valótlannak nevezett.
