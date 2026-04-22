városrész split világgazdaság robbanás aluljáró

Halálos robbanás rázta meg a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyét

2026. április 22. 08:19

A robbanás egy aluljáróban történt, és egy ember halálát okozta.

2026. április 22. 08:19
null

Erős detonáció rázta meg hétfőn késő este, nem sokkal 23 óra előtt Splitet, amely a Kacunar és Ravne njive városrészek lakóit is felriasztotta – írta meg a Világgazdaság. A robbanás egy aluljáróban történt, és egy ember halálát okozta.

A Spliti Dalmát Rendőr főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentést követően azonnal biztosították és lezárták a helyszínt. Az ügyész jelenlétében megtartott helyszínelés során megállapították, hogy egy személy életét vesztette. A hatóságok közlése szerint az eddigi információk alapján nem merült fel bűncselekmény gyanúja. A holttestet igazságügyi boncolásra szállították.

A rendőrség és a mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, a környéket teljesen lezárták, és a gyalogosforgalmat is korlátozták. Az áldozat holttestét annak az aluljárónak a közelében találták meg, amely összeköti a Ravne njive és Kacunar városrészeket. A beavatkozás idejére az Ulica Domovinskog rata egy szakaszát lezárták a forgalom elől, a járműveket pedig más utcákba terelték. A helyszínt rendőrségi szalaggal is körbekerítették, többek között a Kaufland közelében lévő buszmegállónál.

Az eset után a közösségi médiában számos ellenőrizetlen információ kezdett terjedni. Ezek között olyan állítások is megjelentek, amelyek több áldozatról vagy egymást követő robbanásokról szóltak, azonban ezeket a hatóságok nem erősítették meg.

A nyitókép illsuztráció (Pexels)

auditorium
2026. április 22. 08:54
A cimben miért a "magyarok kedvenc üdülőhelye" áll ??? Tudják, hol van Split-Spalato - és milyen problémák vannak ebben a szép horvát, félig mediterrán városban ??? Banalizálják, mert ez igy szokás más EU-tagállamban is.
ördöngös pepecselés
2026. április 22. 08:38
"A hatóságok közlése szerint az eddigi információk alapján nem merült fel bűncselekmény gyanúja" már csak mi elmaradott magyarok hisszük azt, hogy egy robbantás bűncselekmény Az már rég az európai jogállamok értéke és a mintademokráciák mértéke. Ukrajna ebben is mutatja az irányt, ideje nekünk is felzárkózni mert még a horvátokhoz képest is le vagyunk maradva.
elektronelektor
2026. április 22. 08:35 Szerkesztve
A lengyel fotóillusztráció nem stimmel ehhez a cikkhez.
tikkadt-szocske
2026. április 22. 08:28
"A hatóságok közlése szerint az eddigi információk alapján nem merült fel bűncselekmény gyanúja." Ami nem azt jelenti, hogy a bűncselekmény ténye kizárható, mert robbanni nem szokott véletlenül akármi.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!