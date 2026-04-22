Halálos robbanás rázta meg a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyét

Erős detonáció rázta meg hétfőn késő este, nem sokkal 23 óra előtt Splitet, amely a Kacunar és Ravne njive városrészek lakóit is felriasztotta – írta meg a Világgazdaság. A robbanás egy aluljáróban történt, és egy ember halálát okozta.

A Spliti Dalmát Rendőr főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentést követően azonnal biztosították és lezárták a helyszínt. Az ügyész jelenlétében megtartott helyszínelés során megállapították, hogy egy személy életét vesztette. A hatóságok közlése szerint az eddigi információk alapján nem merült fel bűncselekmény gyanúja. A holttestet igazságügyi boncolásra szállították.