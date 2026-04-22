Halálos robbanás rázta meg a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyét

Egy litván tartalékos ezredes szerint Oroszország súlyos stratégiai vereséget szenvedhet.
A robbanás egy aluljáróban történt, és egy ember halálát okozta.
Erős detonáció rázta meg hétfőn késő este, nem sokkal 23 óra előtt Splitet, amely a Kacunar és Ravne njive városrészek lakóit is felriasztotta – írta meg a Világgazdaság. A robbanás egy aluljáróban történt, és egy ember halálát okozta.
A Spliti Dalmát Rendőr főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentést követően azonnal biztosították és lezárták a helyszínt. Az ügyész jelenlétében megtartott helyszínelés során megállapították, hogy egy személy életét vesztette. A hatóságok közlése szerint az eddigi információk alapján nem merült fel bűncselekmény gyanúja. A holttestet igazságügyi boncolásra szállították.
A rendőrség és a mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, a környéket teljesen lezárták, és a gyalogosforgalmat is korlátozták. Az áldozat holttestét annak az aluljárónak a közelében találták meg, amely összeköti a Ravne njive és Kacunar városrészeket. A beavatkozás idejére az Ulica Domovinskog rata egy szakaszát lezárták a forgalom elől, a járműveket pedig más utcákba terelték. A helyszínt rendőrségi szalaggal is körbekerítették, többek között a Kaufland közelében lévő buszmegállónál.
Az eset után a közösségi médiában számos ellenőrizetlen információ kezdett terjedni. Ezek között olyan állítások is megjelentek, amelyek több áldozatról vagy egymást követő robbanásokról szóltak, azonban ezeket a hatóságok nem erősítették meg.
A nyitókép illsuztráció (Pexels)
Egy litván tartalékos ezredes szerint Oroszország súlyos stratégiai vereséget szenvedhet.