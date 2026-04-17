Haladékot kapott a hitelezőitől Ukrajna

Elképesztő: az Európai Parlament az uniós költségvetés terhére szavazott Ukrajna támogatásáról
A lényeg, hogy minél hamarabb minél több pénzt és fegyvert küldhessenek Ukrajnába.
Megállapodást írt alá hitelezőivel Ukrajna: eszerint az államadósság törlesztésének megkezdését – aminek 2026 februárjában érkezett el az ideje – 2030-ig elhalasztják.
Az ukrán pénzügyminisztérium bejelentése szerint az új határidő után a kifizetéseket egyenlő féléves részletekben kell teljesítenie Kijevnek. Szergej Marcsenko pénzügyminiszter szerint a halasztásnak köszönhetően a felszabaduló pénzösszeget háborús védekezésre, szociális célokra és a gazdaság helyreállítására tudják fordítani.
A megállapodást a hitelező országok – Kanada, Franciaország, Németország, Japán, Olaszország, Hollandia, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és a Koreai Köztársaság – meghatalmazott képviselői írták alá.
A Forbes Ukraine elemzőinek becslése szerint Ukrajna államadóssága 2025 végén először haladta meg a GDP 100 százalékát. Az államadósság mértéke 3,5 milliárd dollár.
Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay